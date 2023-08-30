Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Бельгии

Наша соотечественница, уроженка Караганды 30-летняя Ирина Попова, эмигрировала из Казахстана 8 лет назад в столицу Бельгии – Брюссель. Как сложилась ее жизнь, каково жить вдали от дома и родных, читайте в материале Zakon.kz.

Я эмигрировала из Казахстана, а Казахстан из меня – нет. Только когда уезжаешь из страны, сравниваешь ее с другими, понимаешь свою принадлежность к родным местам. Ну, или ее полное отсутствие – у некоторых и так бывает.

"Бельгию я не выбирала. Это страна моего мужа (хоть он и не бельгиец, он выходец из Узбекистана). Любовь с первого взгляда с Брюсселем у меня не случилась. И даже с первого года. Только после 6-7 лет жизни здесь я стала говорить "у нас", подразумевая Бельгию, а не Казахстан", – начала свою историю Ирина.

Zakon.kz/Из личного архива героини

Ирина замужем, ее супруг – финансист, предприниматель, семья воспитывает четверых детей: Даниэль и София – двойняшки, им 6,5 лет, Тимуру – почти 5 лет и самому младшему Лео три месяца назад исполнился год.

Ирина занимается детьми, домом. До переезда и до замужества девушка работала корреспондентом на одном из казахстанских телеканалов.

"Сейчас Брюссель мне очень симпатичен. Динамичный, многонациональный, живой город. В бизнес-центре много английского, потому что много экспатов. Но франкоговорящие бельгийцы им владеют ну очень плохо. Больницы, школы, коммуны (это мэрия) будут вас обслуживать на французском. Во фламандской части страны (это такой же язык, как и нидерландский) на английском говорят лучше. Здесь, в принципе, каждый знает от двух до четырех европейских языков. Это норма", – говорит Ирина Попова.

Как рассказывает казахстанка, английским она владеет свободно, французским – хуже, но благодаря детям ей удается подтянуть и его. В Бельгии три официальных языка: нидерландский, французский и немецкий.

"До этого дети ходили еще в русскую субботнюю школу. Потому что хоть мы и говорим дома на русском языке, французский у них доминирующий. А для меня очень важно поддержание родного языка", – рассказывает Ирина Попова.

Zakon.kz/Из личного архива героини

О школьном образовании

Дети здесь ходят в школу с двух с половиной лет. С 8:30 до 15:30. Для работающих родителей есть продленка, но она платная.

Как говорит Ирина, школьная система – это вообще огромная отдельная тема, потому что там все кардинально иначе.

"Детский сад в нашем понятии это école maternelle. Детей там не кормят кашами, как в странах СНГ. Малыши идут с рюкзаками, в них коробочки, а в коробках – бутерброды на обед. Мы искали школу с горячим питанием (таких очень мало) – в 12 часов детям предлагают гарнир+мясо/рыбу+салат+десерт. Стоит это примерно 90 евро на малыша в месяц. Дневной сон есть только в первый год. Но не в кроватях, а на подстилках на полу. Меня это очень шокировало вначале! Примерно с 3,5-4 лет малыши обходятся без тихого часа. По своим малышам могу точно сказать – им сложно. В шесть лет здесь начинается привычная для нас школа – école primaire. Нет никаких бешеных сборов. Нет формы. Нет линейки первого сентября (французская часть страны и Брюссель вообще в этом году начинают учебу 28 августа) ", – рассказывает казахстанка.

Также уже с сентября дети вернутся к занятиям спортом, у каждого свои секции: футбол, гимнастика и хоккей на траве. В среднем годовая цена за спорт – 400-600 евро.

Zakon.kz/Из личного архива героини

О Казахстане

Ирина осталась гражданкой Казахстана. Дружит с другими казахстанцами. В основном это сотрудники посольства Казахстана в Брюсселе.

"По нашей стране я, конечно, скучаю. По нашему укладу жизни, менталитету, казахскому языку, по прекрасной и любимой Алма-Ате. Больше всего по своей семье – родители, родной брат и его семья в Казахстане. В связи с политической ситуацией в мире летать домой стало в разы сложнее и дороже особенно для нашей большой семьи из шести человек – только билеты сейчас обойдутся примерно в 4-5 тысяч евро", – говорит она.

Zakon.kz/Из личного архива героини

Об эмиграции и приезжих

Как рассказывает Ирина, к приезжим, в целом, там относятся спокойно. Открытой агрессии нет.

"Именно в Бельгии очень много марокканцев и выходцев из Конго. Целые районы. Но они, как правило, считаются не самыми благополучными", – поясняет Ирина.

По ее мнению, заметно ухудшилось отношение к русскоязычным эмигрантам.

"И неважно, из какой ты страны, если все равно говоришь по-русски. Много беженцев из Украины. И к ним тоже относятся по-разному. Эмиграция – это намного сложнее, чем кажется со стороны. Ты обнуляешься. Все, что строилось и нарабатывалось на родине, в новой стране исчезает. И ты возвращаешься в возраст семилетнего ребенка. Начинаешь снова учиться писать и читать, разбираешься в системе, наблюдаешь за людьми, потому что они другие. Обрастаешь новыми знакомствами, связями, навыками. Добавляется эмоциональная тяжесть от утраты прежней жизни", – добавила она.

Zakon.kz/Из личного архива героини

По ее словам, уклад жизни в Бельгии (в Германии, Голландии, Франции) в целом очень экономный. Бельгиец в магазин всегда приходит со своим пакетом, потому что новый стоит почти евро. Едет на работу на автобусе или поезде, потому что парковка и дизель дорогие.

"И никаких спонтанных покупок. Очень продуманно и по необходимости. Нашим людям продать можно что угодно. Европейцу – ничего! Потому что большую часть бюджета съедают налоги", – делится Ирина.

Налоги и счета

Коммунальные услуги за небольшую квартиру в 70 квадратов могут доходить до 500 евро в месяц. Половина зарплаты уходит на налоги, пенсию и страховки.

Zakon.kz/Из личного архива героини

Пособия и льготы

Как рассказывает наша соотечественница, в Бельгии существуют льготы и пособия, но их семья ими никогда не пользовалась, так как не попадает под категорию.

"Единственное, что я получаю от страны, – "детские" деньги. На четверых выходит 900 евро ежемесячно. Выплачивают их до совершеннолетия детей. И это здорово!" – объясняет Ирина Попова.

Zakon.kz/Из личного архива героини

О домашних животных

Сейчас для Казахстана очень актуальна тема чипирования домашних питомцев. Мы узнали, как с этим обстоят дела в Бельгии:

Ирина пояснила, что по бельгийским законам владельцы домашних животных обязаны не только чипировать, но еще и стерилизовать. Заводчикам нужно покупать лицензию на разведение. Налог на содержание животного платить не надо. Стерилизация, чип и вакцина обойдутся хозяину четвероногого друга примерно в 300 евро.

Медицина

"Совсем не здорово могу отозваться о медицинской системе Бельгии. Дорого, долго, некачественно. К узкому специалисту запись за 2-3 месяца. Да, даже в частных клиниках. Несколько раз детям ставили неправильные диагнозы. Один из таких случаев закончился для нас госпитализацией – у сына "не услышали пневмонию", лечение прописали от ОРВИ. А ОРВИ здесь никак не лечат. Даже если температура 39, кашель и насморк, все, что вы будете делать, – промывать нос физраствором и сбивать температуру парацетамолом (но только после 38,5!)", – отозвалась она о бельгийской медицине.

Температура 37-37,5 считается в этой стране нормальной. Дети в таком состоянии ходят даже в школу.

"На сопли или кашель тем более никто не обращает внимания. Домой врачей обычно не вызывают. Если нужна срочная консультация, то обычно надо самим ехать в отделение неотложной помощи. Но там придется подождать в очереди 3-4 часа. Такое себе удовольствие. Бесплатной медицины здесь нет. Часть расходов обязательно покроет страховка. Но только часть. К примеру, прием у нашего педиатра стоит 60 евро, из них страховка вернет только 24", – продолжила Ирина.

"Бельгия – идеальная стартовая точка. Мы объездили все страны южнее, следующим летом мечтаем увидеть Скандинавию", – подытожила свою историю Ирина Попова. Свой рассказ Ирина хочет закончить все же на позитивной ноте. И этой нотой являются многочисленные путешествия семьи.

Бельгию я не выбирала. Это страна моего мужа (хоть он и не бельгиец, он выходец из Узбекистана). Любовь с первого взгляда с Брюсселем у меня не случилась. И даже с первого года. Только после 6-7 лет жизни здесь я стала говорить "у нас", подразумевая Бельгию, а не Казахстан", - начала свою историю Ирина.