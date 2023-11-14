Наши за рубежом: казахстанцы о жизни в Германии

Наши соотечественники Даниил и Юлия Гербер эмигрировали из Казахстана в Германию 6 лет назад. Как сложилась жизнь молодой семейной пары, каково это жить вдали от дома и родных, а также о менталитете и национальной кухне немцев, узнал Zakon.kz.

Даниил и Юлия Гербер переехали из Лисаковска в Германию в 2016 году. Решение сменить место жительства возникло после того, как молодые люди несколько раз гостили в этой стране у родственников. До настоящего момента наши соотечественники жили в пригороде Штутгарта. Эта земля больше напоминает сельские районы.

Фото: Instagram/Юлия Гербер

Место тихое и спокойное, но для молодежи довольно скучное. По этой причине семья Гербер решила переехать в Гамбург. На данный момент Даниил уже нашел работу в одной крупной компании этого города. Осталось только определиться с жильем на новом месте.

Бюрократия и менталитет

Первая трудность, с которой столкнулись Юлия и Даниил после того, как приехали в Германию на ПМЖ, - это немецкий менталитет, а точнее, умение местных жителей усложнять, казалось бы, простые вещи.

"В Германии все делается очень медленно. В первую очередь это касается работы государственных учреждений. Очень много бумажной волокиты и бюрократии. Для того, чтобы устроить ребенка в школу, встать на учет в больницу или даже просто чтобы открыть банковский счет, понадобится очень много времени, сил и нервов", – призналась Юлия.

Кроме этого, для немцев важно соблюдение правил. К примеру, строго запрещается нарушать правила совместного проживания в многоквартирных домах, парковаться на инвалидных местах. Не принято пристально рассматривать посторонних людей, комментировать чужой внешний вид, ориентацию и тем более высмеивать это.

Фото: Instagram/Юлия Гербер

В отличие от казахстанцев немцы сдержанны в проявлении эмоций. При этом они более открыты и расслаблены в общении. Немцы относятся ко многим статусным вещам проще. Например, жить в съемной квартире всю жизнь не считается позорным. Немцы очень чтут семейные ценности: семья, традиции, преемственность поколений. Хотя молодежь более независима от мнения старшего поколения.

Национальная кухня

Еда в Германии — это смешение всех культур мира. Популярны азиатская, арабская, турецкая, итальянская, индийская, русская кухни. Выбор огромен. На каждом шагу можно найти вегетарианское кафе или супермаркет с биопродуктами. Интересно то, что сами немцы свои национальные блюда предпочитают есть изредка.

"Национальная кухня в этой стране не очень разнообразная. Конечно, все знают о стереотипах о пиве, сосисках и рульке. Все эти блюда подаются либо с картофелем фри, либо с кислой капустой. Это интересно попробовать, но питаться так каждый день сложно. Конечно, я готовлю наши казахские блюда. По праздникам на нашем семейном столе обязателен бешбармак", – сказала Юлия Гербер.

Стоит заметить, что в немецких магазинах можно найти все что душе угодно. К примеру, немца не удивить прилавками с кониной или куртом. В торговых точках можно найти как любой продукт, так и любое готовое блюдо.

Фото: Instagram/Юлия Гербер

Отношение к приезжим

В Германии очень много русскоязычных. На улице часто можно услышать русскую речь.

"К приезжим коренные немцы относятся вполне нормально. Уважают тех, кто предпочитает жить не на пособие, а на свой заработок. Есть, конечно, небольшие группы людей, которые против мигрантов. Но их немного. В основном все относятся лояльно к иностранцам", – рассказала Юлия Гербер.

В целом, немцы уважительно относятся к представителям разных национальностей. Если ты соблюдаешь все правила, не мешаешь людям жить, никто не будет против.

Налоги и социальное обеспечение

В Германии, как и везде сейчас, очень востребованы инженеры и IТ-специалисты. Если у вас есть образование в этих сферах, то вы с легкостью найдете себе высокооплачиваемую работу. Средняя заработная плата в Германии – примерно 50 тыс. евро в год. Но будьте готовы к тому, что немалую часть своих доходов вам придется отдавать в казну государства.

"Налоговая система в стране очень прогрессивная. Вычеты из вашей заработной платы зависят от того, в каком налоговом классе вы состоите. Всего в Германии их шесть. Первый класс — для лиц, которые не состоят в браке и не имеют детей; второй класс — для родителя, который воспитывает детей один; третий и пятый классы — для семейных пар, имеющих большую разницу в доходах; четвертый класс — для семейных пар, разница в доходах у которых небольшая; шестой класс — для лиц с несколькими местами работы", – рассказала Юлия.

К какому налоговому классу относится человек, обычно определяется законом. Только люди, состоящие в браке, имеют право выбора и могут определить комбинацию своих налоговых классов. Столь запутанная, но эффективная налоговая система позволяет оказывать мощную социальную поддержку всем слоям населения.

"Очень приятно осознавать, что государство ни при каких обстоятельствах не оставит человека в беде. Теоретически человек, который официально проживает в Германии, может никогда не работать, а жить только на пособия. Работающий гражданин Германии не боится потерять работу. В случае, если его уволят, он будет получать специальное пособие. Также тут никто не опасается потерять жилье. В случае подобного форс-мажора государство будет оплачивать для него съем квартиры или дома", – поделилась Юлия.

Фото: Instagram/Юлия Гербер

Также благодаря такой системе налогообложения в этой стране одна из лучших в мире медицина. Если гражданин Германии оплачивает медицинскую страховку, то он может смело рассчитывать на бесплатную помощь врачей. Для детей особые льготы. К примеру, сыну Даниила и Юлии – Лео – два года. В случае если он заболеет, до 18 лет он может получать любые лекарственные препараты бесплатно.

Казахстан всегда в сердце

Даниил и Юлия Гербер уже давно привыкли жить в Германии. Условия жизни их вполне устраивают. Друзья в шутку называют их настоящими бюргерами. Однако все же молодые люди признаются, что по родине они часто скучают.

"Германия – очень комфортная страна для проживания. Здесь все есть для жизни, работы, учебы. Очень много мест, куда сходить. Доступны все продукты. Как я говорила ранее, в немецких магазинах можно купить любой продукт, доставленный из Казахстана. Единственное, почему действительно скучаешь, это общение с родными и близкими людьми, которые остались в Казахстане. Скучаешь по казахстанскому гостеприимству, человеческой теплоте. В моем сердце всегда будет место для воспоминаний о родном и любимом Казахстане", – призналась Юлия.

Также Даниил и Юлия советуют всем не бояться выходить из своей зоны комфорта. Если появилось желание сменить окружающую обстановку и постичь новые горизонты, то обязательно нужно действовать. В любом пути случаются трудности, но их легко можно преодолеть, если рядом любящий человек.