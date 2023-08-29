Адреналин и врачебная "чуйка": как работает скорая Совминки

Насколько тяжело брать себя в руки и справляться с экстренными ситуациями, когда на кону стоит немного-немало жизнь человека? Журналисты Zakon.kz провели день с врачами скорой помощи и оценили тонкости самой трудной, подчас неблагодарной службы – людям.

Центральная клиническая больница, которую алматинцы зачатую называют попросту "Совминкой", может похвастаться богатой историей. Но коллектив не стоит на месте: ранее ЦКБ официально стала Национальным госпиталем, пообещав вместе с тем и дальше ставить во главу угла здоровье пациентов.

Правда, чем более срочно требуется медицинская помощь, тем выше спрос с самих медиков. Особенно когда речь заходит о службе быстрого реагирования от мира "белых халатов" - скорой.

Эта служба отзывается на самые срочные, не терпящие отлагательства вызовы. Резкое ухудшение самочувствия, несчастные случаи, травмы…

Фото: Zakon.kz

По словам заведующего отделением скорой и медицинской помощи Данияра Амирова, нередки случаи вызова врачей родственниками пациентов, потерявших сознание, с едва прощупываемым пульсом и слабым дыханием. Но доводить до крайностей специалист не советует:

"Если пациент чувствует острую боль, затруднение дыхания, нарушение сердцебиения, его тошнит, рвет, нужно немедленно вызывать скорую!".

Как рассказывает Амиров, здешняя "скорая" отличается от прочих городских коренным образом тем, что на выезд в составе бригад выезжают врачи, а не фельдшеры, а также наличием выездной реанимационной и кардиослужбы. В спектр услуг входит консультирование тяжелых, "паллиативных" больных и помощь им на дому: установка зондов и катетеров, замена трахеостомических трубок и т.д.

"Ситуации разные бывают. Конечно, мы хотим соответствовать мировым стандартам. Мы всегда требуем у руководства новейшие технологии, чтобы не было никаких проблем. Но наши доктора профессионалы и они могут оказать любую экстренную помощь. Мы имеем комплект тех специалистов, которых не имеется ни в одной больнице, соответственно, можем не обращаться в другие медучреждения за помощью. Ориентируясь на состояние больного, либо привозим специалистов к нему "на дом", либо госпитализируем его в больницу и обследуем здесь".

Данияр Амиров заведует отделением "скорой" уже второй год, общий трудовой стаж – 11 лет. За это время, на секундочку, магистр здравоохранения навидался всякого, но продолжает учиться новому: медицина не стоит на месте и строго "спрашивает" со своих служителей.

"Наверное, нет таких случаев, где мы не можем помочь. Даже психологическую помощь оказываем: разговариваем, успокаиваем, особенно со старшим поколением. Если только поздно вызвали…".

Несмотря на высокий уровень стресса, сотрудники скорой помощи, по признанию спикера, умудряются получать удовольствие от работы. Это, скорее, врожденная особенность: азарт, адреналин и желание разобраться даже в самой сложной проблеме. Без нее в "скорой" делать попросту нечего.

Фото: Zakon.kz

Впрочем, вести долгие беседы специалистам некогда – грянул очередной вызов! По указанному адресу помощи ждала 90-летняя пенсионерка, пожаловавшаяся на боли за грудиной, что усиливались при вдохе и выдохе. Лишь когда кризис миновал, врач скорой помощи Назгул Мырзалы согласилась прокомментировать журналистам произошедшее:

"Мы сняли кардиограмму – кардиограмма без ухудшений. Дали дозу нитрата, так как было высокое давление. Давление снизили, обезболили, самочувствие улучшилось. Здесь исключается острая сердечная патология. Больше вероятности, что межреберная невралгия. Прогнозы хорошие, дальше ею будет заниматься участковый врач, в госпитализации пациент не нуждалась".

Фото: Zakon.kz

Позже Назгул расскажет: не всегда стоит доверять машинам то, в чем иногда под силу разобраться лишь живому человеку, с присущей ему чуткостью и интуицией. Потому что бывают вызовы, когда кардиограмма не вызывает подозрений, а что-то в поведении пациента – да. И вроде можно оставить человека дома – показаний к госпитализации нет – но "чуйка" не позволяет. И тогда, махнув на программу рукой, врачи забирают больных. И их такая необъяснимая, инстинктивная бдительность действительно отводит беду.