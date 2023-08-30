Вкус настоящих яблок: уникальный сад создала обычная семья из Уральска

Семья садоводов из Уральска – Кайрат Каримов и его супруга Роза Умурзакова – выращивает яблони "по науке" в промышленных масштабах. Они собрали в своем саду-питомнике генофонд из 200 видов сортовых яблонь и 200 сортов винограда.

Вначале они думали о создании обычного плодового сада. А сейчас замахнулись на создание Ботанического сада, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Далеко идущие планы

Теперь их планы шагнули далеко за пределы питомника – супруги занялись научной работой, проводят сортоизучение, районируют плодовые деревья и продают саженцы сельхозхозяйствам, организациям и тем людям, кто так же, как и они сами, хотел бы растить цветущие яблоневые сады.

Их сад-питомник похож на райский уголок – цветочные зоны, аллеи хвойников и декоративников, а еще американская ежевика, сортовой шалфей, барбарисы, спиреи, жасмины, по десятку сортов облепихи, ивы, клена, дубов, берез, сосен и елей. Отдельными рядами – яблоневые аллеи и виноградники. Здесь собран ценнейший генофонд плодовых деревьев для резко-континентального климата. Он не имеет аналогов на постсоветском пространстве.

Большую роль в семейном деле играет поддержка супруги Розы Умурзаковой. Супруги вместе пишут научные работы, защищают диссертации по садоводству и вместе решают, где и что будут высаживать. Сам Кайрат Каримов по специальности – экономист. Супруга – бухгалтер-аудитор.

"Мы оба с детства любим возиться в земле. Когда поженились с Розой, купили дачу. С ней у нас постоянно была борьба за участки – моя супруга хотела сажать цветы и овощи, а я хотел засадить все виноградом", – улыбается собеседник Zakon.kz.

Компромисс находили. В чем-то супруга уступала, в чем-то – муж. Постепенно семья собрала у себя на участке 30 сортов винограда, стали получать прекрасные урожаи ягод.

Сам Кайрат Каримов много лет занимается бизнесом в сфере международных грузоперевозок. Но всегда мечтал о собственном большом саде.

Вижу цель – не вижу препятствий

История питомника началась в 2014 году с аренды большого участка в 7 гектаров на берегу Садовского озера. Когда-то в советские годы здесь располагался яблоневый сад. Но в постсоветское время он погиб. Земля полностью заросла американским кленом. Год ушел на вырубку зарослей и корчевку пней на участке. Все деньги от своего основного бизнеса Кайрат Каримов вкладывал и вкладывает в свое хобби.

Фото: из личного архива семьи

Решающим моментом стало для супругов знакомство с легендой российского садоводства Ириной Исаевой – дочерью известного советского селекционера Сергея Исаева, ученика Мичурина. Она, как и ее отец, была ученым-селекционером. Ирина Сергеевна давала Кайрату и Розе ценнейшие советы по садоводству, буквально вместе с ними поднимала молодой сад. Стало понятно – выращивание сада без научной подоплеки – пустая трата времени и ресурсов.

Фото: из личного архива семьи

"Наш сад мы заложили под руководством Ирины Сергеевны Исаевой, которой не стало буквально месяц назад. Это прекрасный ученый, замечательный, мудрый человек, который вел меня по жизни. Она называла меня сыном, и я горжусь этим. Именно по ее совету мы с Розой поступили в аспирантуру Оренбургского государственного университета, окончили ее", – говорит Кайрат Каримов.

Свой сад-питомник они с супругой назвали именем Сергея Ивановича Исаева, потому что здесь собрана наиболее полная коллекция сортов селекционера. Это 36 сортов (всего ученый вывел свыше 40 сортов яблонь), среди них "Народное", "Услада", "Северный Синап" и многие другие.

Дочь селекционера сохранила многие сорта яблонь после смерти отца в монастырских садах в Подмосковье, а впоследствии с радостью передала их супругам-садоводам из Уральска.

Есть в саду у Каримова сорт яблок "Памяти Исаева", который вывела Валентина Нестеровна Васильева, селекционер из Новосибирска. Этот сорт, как отмечает уральский садовод, обладает богатейшим биохимическим составом – в яблоке собраны витамины, антиоксиданты, пектиновые вещества.

Сады цветут…

Практически весь сад Каримова – полукарликовый. Высокорослых яблонь в саду немного. Как объясняет садовод, такие деревья занимают слишком много места, требуют особых усилий при уходе, обработки от вредителей и болезней, а в промышленном масштабе больших урожаев не дают.

Здесь растут сорта самого селекционера Ивана Мичурина – среди них яблоко "Таежное". Есть и сорта Исаева – "Услада", "Народное", Конфетное", "Россиянка".

Фото: из личного архива семьи

"Сорта яблок Сергея Ивановича Исаева обладают удивительным десертным вкусом. Каждый из них – шедевр. Есть среди них сорт, который содержит в составе каротин – элемент, который встречается большей частью в моркови. Яблоко "Поливитаминное" от Исаева может поспорить с морковью обилием каротина в своем составе", – объясняет Кайрат.

В саду растут и яблоки Леонида Андриановича Котова– ученого из Екатеринбурга, которому сейчас уже больше 90 лет. Этот селекционер совершил революцию в Сибирском садоводстве – добился того, что его сорта яблок выращивают в Сибири в промышленных масштабах.

Он передал Кайрату Каримову в 2019 году около 20 сортов своих яблонь.

Среди последних приобретений – яблони самарских селекционеров из новой коллекции Жигулевских садов – сорта "Самара", "Сокское розовое".

Фото: из личного архива семьи

"Я по своей натуре перфекционист. Если задумал что-то сделать, делаю это "на отлично". Все яблони в саду сажаю буквально по линеечке, в одинаковых лунках, по науке. Знаю, что посадка деревьев должна быть правильной, иначе хороших урожаев не получишь", – рассуждает садовод.

Кайрат вспоминает, что первые свои саженцы яблонь – около 300 – привез из России. По 5-10 штук каждого сорта.

Сейчас, спустя 9 лет, в его саду растут около 5-6 тысяч деревьев. Это 200 сортов яблонь.

Садовод гордится, что сумел собрать в своем питомнике такой богатейший генофонд. Свои саженцы сортовых яблонь Каримов продает в Актау, Актобе, Атырау, Астану, Караганду. Не меньше 100 хозяйств из ЗКО закупили здесь саженцы яблонь, груш, слив и разбили плодовые сады в своих районах.

Фото: из личного архива семьи

"Когда к нам на экскурсии приходят люди, мы всех угощаем своими яблоками. И я говорю посетителям: "Таким должен быть вкус настоящих яблок. Вы его уже забыли, – делится Каримов. – Наша молодежь вообще не имеет понятия, что такое яблоневые сады. Они представляют только отдельно стоящие яблони на дачах, а в промышленных масштабах настоящие сады мало кто видел. Наша задача сейчас – возродить промышленные сады в области".

Все дело – в малюсенькой почке

При этом владелец международного экспериментального коллекционного питомника признает, что сад до сих пор не приносит им с супругой большого дохода. Его продолжает питать бизнес Кайрата в области грузоперевозок.

Пока еще они не поставили на поток продажу фруктов, саженцев. Владельцы сада больше заняты научной работой.

Они изучают сорта, которые выводят селекционеры. Смотрят, как показывают себя новые сорта яблонь в нашем климате.

"В нашем резко-континентальном климате многие яблоки накапливают максимальный витаминный состав. В ЗКО можно выращивать крупноплодные сорта яблок с богатым биохимическим составом. И мы должны этой возможностью воспользоваться", – объясняет садовод.

По его словам, выращивание яблонь начинается с подвоя – это дикая форма саженца, корни для будущего сортового дерева.

Научный руководитель Кайрата Каримова и Розы Умурзаковой – Евгений Захарович Савин, самый лучший подвойщик на постсоветском пространстве – научил их выращивать подвои для яблонь.

Практически весь сад-питомник имени Исаева вырос из сортовых почек, и в заботливых руках хозяев превратился в цветущие деревья.

Делу – время, потехе - час

Кайрат делится, что многие люди пишут ему в соцсетях, что хотели бы приехать, посмотреть сад. Но в этом им приходится нередко отказывать. Каждый посетитель требует времени. А оно для ученых – ценнейший ресурс. Все в саду делается руками Кайрата и Розы. Есть всего один помощник. И им важно самим успеть все сделать вовремя.

Фото: из личного архива семьи

Глава питомника поясняет, что их сад – научно-исследовательский. На основе его данных они с супругой пишут диссертацию по изучению сортоподвойных комбинаций яблонь для резко-континентального климата. Эта работа необходима для восстановления и развития садоводства в регионе. Все яблоки в саду-питомнике стоят на научном учете: и те, что поспели, и те, что опали.

"Любую яблоню мы видим, как живое существо. Изучаем ее поведение, особенности. Любое живое существо запрограммировано на продолжение рода. Когда зацветает яблоневый сад, то нам кажется, что все деревья цветут синхронно. Но это не так. У яблони цветение – асинхронное. Сначала распускаются центральные цветки, потом – боковые. И после – периферийные. Почему так? Во время цветения бывают заморозки. И дерево страхует свои будущие плоды. Если мороз прихватывает распустившиеся центральные цветы, то боковые и периферийные сохраняются, чтобы плодоносить", – рассказывает Кайрат Каримов.

В ходе созревания плодов многие яблоки опадают. Ученый поясняет, что яблоня таким образом избавляется от слабых, червивых плодов, которые не смогут продолжить ее род.

Полевые журналы, как бортовые самописцы

Он показывает свои полевые журналы – большие тетради, в которых с весны до глубокой осени они с Розой ведут наблюдения за яблонями не менее 5-7 лет. Считают цветы во время весеннего цветения, завязь плодов, июньское опадание плодов, взвешивают все плоды, определяют первый хозяйственный урожай. Все эти исследования необходимы для того, чтобы понять: будет ли рентабельным и высокоурожайным сорт в промышленных садах.

Есть сорта, которые к местному климату не подошли. Их Кайрат и Роза уже не размножают. Но и не вырубают - у садовода не поднимается рука вырубить даже ту яблоню, которая дает мало плодов.

Фото: из личного архива семьи



Летом хозяева сада-питомника имени Исаева встают вместе с солнцем – уже в 5 часов они работают в саду. Вечером трудятся здесь до заката. В общей сумме за день уделяют саду 12-14 часов.

Такой темп работы выматывает, но каждый раз силы удивительным образом находятся и на то, чтобы сделать обрезку яблонь и винограда, и на то, чтобы привести в порядок декоративные хвойники перед домом. Плюс – все лето при помощи газонокосилок они борются в своем саду с сорняком.

Опрыскивание против вредителей в саду ведется только по зеленому конусу дерева и спустя 10 дней после начала цветения яблонь. Когда на деревьях уже завязываются плоды, Кайрат их не опрыскивает химикатами.

Как возродить сады в Приуралье

Кайрат Каримов рассказывает, что до революции 1917 года вокруг Уральска было 750 яблоневых садов. В 1910 году "Уральский анис" был отмечен Золотой медалью на всемирной выставке в Париже. Сейчас этого сорта нет, он исчез. И возродить его, к сожалению, невозможно.

В советское время сады Барбастау, расположенные в пригороде Уральска, показывали лучшую урожайность яблок по Советскому Союзу. Но в годы перестройки многие сорта яблонь здесь погибли.

"Для промышленного садоводства необходимы зимостойкие сорта, которые устойчивы к болезням, плоды могут долго висеть на ветках, хорошо хранятся обладают высокими вкусовыми качествами - чтобы у человека рука сама тянулась к яблокам. Сейчас нас часто приглашают на научно-практические конференции. Мы накопили хороший багаж знаний и знаем, как возродить яблоневые сады в Приуралье", – говорит Кайрат Каримов.

Когда в 2021 году экс-аким ЗКО Гали Искалиев предложил Кайрату Каримову стать координатором проекта "Мой двор – мой сад", тот без раздумий согласился. В течение года садовод не только реализовывал сельчанам (это было не менее 50 семей) плодовые деревья и кустарники, но и консультировал людей, как сажать, как ухаживать за плодовыми деревьями, чтобы получать хорошие урожаи.

Фото: из личного архива семьи

В том же 2021 году в шести школах нашей столицы Астаны Кайрат Каримов посадил более 100 саженцев яблонь.

Сейчас учителя присылают ему фото, на которых яблони из питомника Исаева радуют школьников своими плодами.

В саду-питомнике проходят практику студенты местного сельхозуниверситета – ЗКАТУ. На постоянной основе Кайрат Каримов и Роза Умурзакова сотрудничают с казахстанскими учеными, делятся опытом. В планах хозяев сада-питомника масштабировать свою работу – передавать саженцы на сортоиспытание в другие регионы РК, с более суровым климатом.

Итальянцы и …осы в восторге

Отдельная гордость владельцев сада-питомника – виноградники. У них собрано свыше 200 сортов винограда не только из Казахстана и России, но и из Японии, Франции, Америки и других стран. Отдельно расположен технический ряд – тут растут сорта "Каберне кортис", "Цитронный Магарача", "Леон миё", "Кёхо". Именно из них можно делать соки и вина. Все остальные ряды – это столовые сорта винограда, предназначенные для еды.

В своем винограднике Кайрат Каримов сумел вырастить грозди величиной от 0,5 до 2,5 килограммов каждая. Чтобы сохранить свой виноград от ос, самые крупные из них он одевает в защитные мешочки. Но насекомые находят лазейки и высасывают из плодов сладкий сок.

"Ко мне однажды приезжали итальянцы посмотреть мои виноградники. Я им сказал: "Здесь у меня сорта винограда с такими высокими вкусовыми качествами, которые вы даже у себя на родине не пробовали". Когда они попробовали мои ягоды, признали: "Вкус - восхитительный", – с удовольствием рассказывает владелец виноградника.

Среди самых любимых сортов Кайрата Каримова – "Мускат", "Забава", "Американский кишмиш" (этот сорт сам виноградарь называет "Карамелькой", настолько нежный вкус имеет этот виноград).

Фото: из личного архива семьи

В планах у хозяев питомника продажа саженцев винограда жителям области, крестьянским хозяйствам. Уже есть понимание, какие сорта приживутся в местном климате, будут давать хороший урожай. Садовод отмечает, что в результате сортоиспытательной работы им пришлось отказаться от 40 сортов винограда – они не вызревают в условиях нашего климата, дают плохой урожай, у них не самые хорошие вкусовые качества.

Виноградарь делится, что один и тот же сорт винограда каждый год удивляет своим вкусом – один год дает сладкие, как мед, ягоды, а на следующий год может дать виноградины с кислинкой.

Поэтому виноградное вино у виноделов принято распределять по годам - из одного же сорта винограда можно ежегодно получать абсолютно разное по вкусу вино.

Весь виноград в питомнике – укрывной. Прошлой осенью были сильные дожди, грязь, холод и порывистый ветер. Вместе с супругой Розой Кайрат работал в саду. Укладывали виноград и укрывали его на зиму. Замерзли и устали. И тогда садовод сказал: "Все. На следующий год оставляем только три самых мощных ряда, а остальное убираем".

Но пришла весна. И Кайрат Каримов привез в свой сад еще 35 саженцев – новые сорта винограда.

"Садоводство – это болезнь. Она неизлечима. Если человек привык работать на земле, он никогда от этого не откажется", – рассуждает владелец сада-питомника имени Исаева.

Саду цвесть!

В 2022 году был подписан трехсторонний меморандум между акиматом ЗКО, бизнесменом Тимуром Турловым и Кайратом Каримовым о строительстве в Уральске Ботанического сада, инвестиции в проект составят около 1 млрд тенге.

Уже сейчас в питомнике высажены десятки сортов декоративных растений – они ждут своего часа высадки в новом Ботаническом саду.

Фото: из личного архива семьи

"Моя мечта сейчас – чтобы в нашем городе был свой Ботанический сад. Его основная функция – научно-просветительская. Там обязательно будет научно-производственная зона, где будут заниматься научной работой студенты, ученые и преподаватели. Будут демонстрационные зоны, где люди смогут видеть декоративные растения. Мы хотим сделать этот сад изюминкой нашей области. Создадим биологические кружки, чтобы дети занимались изучением природы родного края, ухаживали за растениями, учились бережно относиться к природе. Планируем интродуцировать и адаптировать к нашему климату редкие декоративные растения, которые раньше у нас не произрастали ", – рассказывает Кайрат Каримов.

Осенью 2023 года начнется разработка участка под Ботанический сад близ садового общества "Самал". Участок под сад не идеальный. Но Кайрата Каримова это не смущает. Он уверенно заявляет, что если человек с любовью относится к земле, то он на любом участке сможет вырастить прекрасный сад.