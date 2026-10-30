Египет закручивает визовые гайки: коснутся ли новые ограничения казахстанских туристов

Пока туристы из некоторых стран Центральной Азии готовятся к новым визовым сложностям, казахстанцы могут выдохнуть, отдых на берегу Красного моря для них остается практически без изменений. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Уже представляете себя на берегу Красного моря, среди коралловых рифов, восточных пейзажей и древних загадок Египта? Отличная новость для тех, кто мечтает о таком путешествии. Пока некоторые страны Центральной Азии сталкиваются с ужесточением правил въезда, для казахстанцев двери в эту солнечную страну остаются открытыми. Новые ограничения на туристов из Казахстана не распространяются, а это значит, планам на египетское приключение ничто не мешает.

"По итогам официального визита министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди в Египет достигнута договоренность об исключении Казахстана из перечня государств Центральной Азии, к гражданам которых египетская сторона применяет дополнительные требования при туристическом въезде. Это подтверждено официальными заявлениями МИД РК", – рассказала председатель корпоративного фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

С 1 ноября 2026 года путешественникам из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана придется готовиться к поездке гораздо тщательнее. Теперь визу необходимо оформлять заранее в посольстве, а самостоятельным туристам придется подтвердить свою финансовую состоятельность. Причем весьма внушительную.

Например, путешественники старше 40 лет должны иметь при себе не менее $3000 (примерно 1 365 000 тенге на 30 октября 2026 года) наличными. Для семей эта сумма увеличивается до $5000 (примерно 2 273 500 тенге на 30 октября 2026 года). А туристам младше 40 лет разрешат въезд только в сопровождении близких родственников.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

А что с нашими соседями?

Узбекистану также удалось добиться послаблений. МИД страны договорился о временной отсрочке: новые правила для узбекистанских туристов начнут действовать не с 1 ноября 2026 года, а с 1 марта 2027 года.

Таким образом, пока путешественникам из соседних стран приходится пересматривать привычные планы на отпуск, казахстанцы могут пользоваться прежними условиями въезда.

Что нужно знать казахстанцам перед поездкой в Египет?

Загранпаспорт: должен быть действителен не менее 6 месяцев с даты въезда в Египет. Возраст до 21 года: въезд разрешен только в сопровождении отца или матери. Путешествие по туру: визу обычно можно получить прямо в аэропорту по прилете. Стоимость – около $30. Бесплатный Синайский штамп: оформляется в аэропорту Шарм-эль-Шейха на срок до 15 дней. Но есть важное условие: турист может находиться только на территории Синайского полуострова. Поехать в Каир, Луксор или Хургаду с таким штампом нельзя.

"Наличные и бронирование: для казахстанцев, путешествующих в составе организованных туристических групп, нет обязательного требования иметь при себе определенную сумму наличных, подтверждать бронирование отеля или указывать номер телефона", – пояснила Инна Рей.

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Так можно ли спокойно покупать билеты?

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Ответ прост – да. Для казахстанских туристов Египет сохраняет привычный визовый режим. Никаких обязательных $3000-5000 наличными, покупки туров исключительно у определенных операторов или новых возрастных ограничений, предусмотренных для соседних стран, нет.

"Граждане Казахстана могут находиться в Египте по туристической визе до 30 дней. Для тех, кто прилетает на курорты Синайского полуострова, предусмотрен бесплатный Синайский штамп, который позволяет оставаться в регионе до 15 дней. Что касается поездок после 1 ноября, то для казахстанцев, приобретающих организованные туры, дополнительных рисков из-за новых ограничений нет. Оплаченный тур и обратный билет не отменяют общих требований к въезду, однако новые правила для ряда стран Центральной Азии на граждан Казахстана не распространяются. При самостоятельных поездках важно заранее позаботиться о правильном оформлении визы и необходимых документов. В этом случае риск возникновения проблем при въезде минимален", – говорит Инна Рей.

Арабская ночь и волшебный Восток, как в песне из мультика "Аладдин", по-прежнему доступны казахстанским туристам без новых визовых ограничений. Главное – перед поездкой уточнить актуальные правила въезда, правильно оформить визу и проверить срок действия загранпаспорта.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Инна Рей поделилась самой актуальной информацией: Шарм-эль-Шейх: можно въехать по бесплатному Синайскому штампу (если планируете отдыхать только на Синае) или оформить обычную туристическую визу.

можно въехать по бесплатному Синайскому штампу (если планируете отдыхать только на Синае) или оформить обычную туристическую визу. Хургада и Каир : потребуется полноценная туристическая виза.

: потребуется полноценная туристическая виза. Экскурсии за пределы Синая: если хотите посетить другие города Египта, например, Каир или Луксор, необходимо оформить полную туристическую визу.

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Так что самое время собирать чемоданы: впереди – подводные сокровища Красного моря, загадки древних пирамид, следы великих фараонов и мифы о богах, которые веками хранят тайны Египта. Для казахстанских туристов путешествие в эту восточную сказку открыто по прежним правилам. Остается лишь выбрать дату вылета и приготовиться к приключению, в котором история оживает на каждом шагу.