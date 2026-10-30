Египет закручивает визовые гайки: коснутся ли новые ограничения казахстанских туристов
Уже представляете себя на берегу Красного моря, среди коралловых рифов, восточных пейзажей и древних загадок Египта? Отличная новость для тех, кто мечтает о таком путешествии. Пока некоторые страны Центральной Азии сталкиваются с ужесточением правил въезда, для казахстанцев двери в эту солнечную страну остаются открытыми. Новые ограничения на туристов из Казахстана не распространяются, а это значит, планам на египетское приключение ничто не мешает.
"По итогам официального визита министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди в Египет достигнута договоренность об исключении Казахстана из перечня государств Центральной Азии, к гражданам которых египетская сторона применяет дополнительные требования при туристическом въезде. Это подтверждено официальными заявлениями МИД РК", – рассказала председатель корпоративного фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.
С 1 ноября 2026 года путешественникам из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана придется готовиться к поездке гораздо тщательнее. Теперь визу необходимо оформлять заранее в посольстве, а самостоятельным туристам придется подтвердить свою финансовую состоятельность. Причем весьма внушительную.
Например, путешественники старше 40 лет должны иметь при себе не менее $3000 (примерно 1 365 000 тенге на 30 октября 2026 года) наличными. Для семей эта сумма увеличивается до $5000 (примерно 2 273 500 тенге на 30 октября 2026 года). А туристам младше 40 лет разрешат въезд только в сопровождении близких родственников.
А что с нашими соседями?
Узбекистану также удалось добиться послаблений. МИД страны договорился о временной отсрочке: новые правила для узбекистанских туристов начнут действовать не с 1 ноября 2026 года, а с 1 марта 2027 года.
Таким образом, пока путешественникам из соседних стран приходится пересматривать привычные планы на отпуск, казахстанцы могут пользоваться прежними условиями въезда.
Что нужно знать казахстанцам перед поездкой в Египет?
Загранпаспорт: должен быть действителен не менее 6 месяцев с даты въезда в Египет. Возраст до 21 года: въезд разрешен только в сопровождении отца или матери. Путешествие по туру: визу обычно можно получить прямо в аэропорту по прилете. Стоимость – около $30. Бесплатный Синайский штамп: оформляется в аэропорту Шарм-эль-Шейха на срок до 15 дней. Но есть важное условие: турист может находиться только на территории Синайского полуострова. Поехать в Каир, Луксор или Хургаду с таким штампом нельзя.
"Наличные и бронирование: для казахстанцев, путешествующих в составе организованных туристических групп, нет обязательного требования иметь при себе определенную сумму наличных, подтверждать бронирование отеля или указывать номер телефона", – пояснила Инна Рей.
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Так можно ли спокойно покупать билеты?
Ответ прост – да. Для казахстанских туристов Египет сохраняет привычный визовый режим. Никаких обязательных $3000-5000 наличными, покупки туров исключительно у определенных операторов или новых возрастных ограничений, предусмотренных для соседних стран, нет.
"Граждане Казахстана могут находиться в Египте по туристической визе до 30 дней. Для тех, кто прилетает на курорты Синайского полуострова, предусмотрен бесплатный Синайский штамп, который позволяет оставаться в регионе до 15 дней. Что касается поездок после 1 ноября, то для казахстанцев, приобретающих организованные туры, дополнительных рисков из-за новых ограничений нет. Оплаченный тур и обратный билет не отменяют общих требований к въезду, однако новые правила для ряда стран Центральной Азии на граждан Казахстана не распространяются. При самостоятельных поездках важно заранее позаботиться о правильном оформлении визы и необходимых документов. В этом случае риск возникновения проблем при въезде минимален", – говорит Инна Рей.
Арабская ночь и волшебный Восток, как в песне из мультика "Аладдин", по-прежнему доступны казахстанским туристам без новых визовых ограничений. Главное – перед поездкой уточнить актуальные правила въезда, правильно оформить визу и проверить срок действия загранпаспорта.
Инна Рей поделилась самой актуальной информацией:
- Шарм-эль-Шейх: можно въехать по бесплатному Синайскому штампу (если планируете отдыхать только на Синае) или оформить обычную туристическую визу.
- Хургада и Каир: потребуется полноценная туристическая виза.
- Экскурсии за пределы Синая: если хотите посетить другие города Египта, например, Каир или Луксор, необходимо оформить полную туристическую визу.
Так что самое время собирать чемоданы: впереди – подводные сокровища Красного моря, загадки древних пирамид, следы великих фараонов и мифы о богах, которые веками хранят тайны Египта. Для казахстанских туристов путешествие в эту восточную сказку открыто по прежним правилам. Остается лишь выбрать дату вылета и приготовиться к приключению, в котором история оживает на каждом шагу.