Как вести себя со школьным хулиганом

Психолог Вера Золотых рассказала о том, как вести себя педагогам, родителям и детям, если в классе учится хулиган, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, родителям нужно предупредить своего школьника, что в случае агрессии одноклассника нужно стараться избегать самостоятельных разборок и обращаться за помощью к учителю.

"Дети должны понимать: если кто-то что-то сломал в классе – это плохо. Но плох сам поступок, а не совершивший его ребенок. К тому же существует и обратная сторона ситуации: импульсивные дети легко ведутся на провокации сверстников. Поэтому некоторые ученики провоцируют "школьного хулигана", чтобы получить от него реакцию. Это может быть небезопасно, и задача родителей – объяснить это своему ребенку", – объяснила Золотых в беседе с "Газетой.Ru".

Психоаналитик отметила, что в такой ситуации хорошо помогает работа с психологом в группе, когда у детей есть возможность пообщаться друг с другом в безопасной обстановке.

"Трудный ребенок должен сидеть как можно ближе к учителю, чтобы у него было меньше возможностей отключаться от учебного процесса. Хорошо работают общественные поручения – раздать и собрать тетради одноклассников, следить за дисциплиной в классе. А похвала за старания подкрепляет социально желательное поведение такого ученика", – объяснила психолог.

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