Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как вести себя со школьным хулиганом

советы Фото: pixabay
Психолог Вера Золотых рассказала о том, как вести себя педагогам, родителям и детям, если в классе учится хулиган, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, родителям нужно предупредить своего школьника, что в случае агрессии одноклассника нужно стараться избегать самостоятельных разборок и обращаться за помощью к учителю.

"Дети должны понимать: если кто-то что-то сломал в классе – это плохо. Но плох сам поступок, а не совершивший его ребенок. К тому же существует и обратная сторона ситуации: импульсивные дети легко ведутся на провокации сверстников. Поэтому некоторые ученики провоцируют "школьного хулигана", чтобы получить от него реакцию. Это может быть небезопасно, и задача родителей – объяснить это своему ребенку", – объяснила Золотых в беседе с "Газетой.Ru".

Психоаналитик отметила, что в такой ситуации хорошо помогает работа с психологом в группе, когда у детей есть возможность пообщаться друг с другом в безопасной обстановке.

"Трудный ребенок должен сидеть как можно ближе к учителю, чтобы у него было меньше возможностей отключаться от учебного процесса. Хорошо работают общественные поручения – раздать и собрать тетради одноклассников, следить за дисциплиной в классе. А похвала за старания подкрепляет социально желательное поведение такого ученика", – объяснила психолог.

Ранее редакция Zakon.kz подготовила советы, как легко делать уроки с детьми.

Читайте также

Медики рассказали к каким патологиям приводит сидячий образ жизни
Медики рассказали к каким патологиям приводит сидячий образ жизни
Какие нарушения в мозгу приводят к ожирению
Какие нарушения в мозге приводят к ожирению
Врачи рассказали о причинах плохого настроения
Врачи рассказали о причинах плохого настроения
Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пасмурная погода
Резкая смена погоды и неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Прокуратура поручила проверить чиновника
"Заставляет работать у него дома": прокуратура поручила проверить чиновника после жалоб подчиненных
Налог на ТС
Отмена транспортного налога в РК влечет скрытый налог на автовладельцев, только в 10 раз больше
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления