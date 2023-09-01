Другой страны у нас нет: эксперты о том, как чиновники будут выполнять поручения президента

Ежегодное Послание президента РК Касым-Жомарт Токаева на этот раз отметилось еще более конкретными задачами, которые выполнить должна не только власть, но и сами казахстанцы. Корреспондент Zakon.kz поинтересовался, насколько граждане готовы к озвученным инициативам.

Руководитель отдела глобальной экономики и устойчивого развития Казахстанского института стратегических исследований Бекжан Садыков считает, что Послание стало программным документом, который определяет развитие экономики страны в долгосрочном плане.

"Есть инициативы, которые в скором времени найдут свое отражение в национальных проектах и документах стратегического планирования. Как быстро и успешно будет все реализовано, здесь в ответе каждый гражданин. Но прежде всего выступления направлены на создание более комфортных условий жизни для казахстанцев. Президент продемонстрировал готовность решать вопросы предпринимательства, финансирования, повышения ответственности политических институтов. Это достаточно большие шаги, которые показывают населению умение коммуницировать. Так Токаев подвел к тому, что другой страны у нас нет". Руководитель отдела глобальной экономики и устойчивого развития Казахстанского института стратегических исследований Бекжан Садыков

По мнению Бекжана Садыкова, значимой инициативой стало поручение президента по созданию новых министерств по регулированию вопросов воды и транспорта. Кроме того, эксперту понравились предложения по развитию агропромышленного сектора, которые озвучил Касым-Жомарт Токаев.

"Агропромышленный сектор – отрасль нашей продовольственной безопасности. Касым-Жомарт Токаев сказал, что стратегическая цель Казахстана – стать одним из ведущих аграрных центров евразийского континента. Вокруг страны огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания. Для самообеспеченности мы должны модернизировать не только технику, но и вводить системные реформы в агрофирмы. Чтобы при создании продуктов они могли ориентироваться на использование нашего конкурентного преимущества, как земля и сырье. Тут еще обращено внимание к моногородам. Для развития сельских территорий нужно привлекать молодежь". Руководитель отдела глобальной экономики и устойчивого развития Казахстанского института стратегических исследований Бекжан Садыков

Президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков отметил, что Токаев поручил разработать комплексный план развития рынка труда.

"На сегодняшний день такой проект плана разработан. Его целью является создание конкурентоспособного рынка труда. В приоритете создание качественных рабочих мест, которые предусматривают высокий доход и безопасные условия труда для казахстанцев". Президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков

Даулет Аргандыков прогнозирует, что до 2029 года в стране ожидается давление на рынок труда, связанный с притоком молодежи.

"С 2002 года у нас выросла рождаемость. Новая молодежь выйдет на работу. Давление усилится и возникнет дефицит рабочих мест. Как раз таки развитие промышленности дает мультипликативный эффект. В последние годы у нас происходил переток из сельского хозяйства в другие низкопродуктивные отрасли, как торговля и услуги. А рабочие места, связанные с промышленностью, – это логистика, курьеры, консультация и бухгалтерские услуги". Президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков

Президент центра добавил, что вторым направлением станет развитие человеческого капитала, стимулирование уровня навыков для обеспечения экономики трудовыми ресурсами.

"У нас существуют диспропорции в распределении рабочей силы по регионам. Со временем они будут усиливаться. Поэтому эти создаваемые новые рабочие места будут являться триггером и для миграции во все регионы, где будет возникать соответствующая потребность. Там необходимо развивать базовую индустриализацию и инфраструктуру". Президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков

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Третьим немаловажным вопросом в кадровом процессе стала система независимой сертификации.

"Для этого в сентябре мы планируем запустить соответствующую цифровую платформу, которая станет частью системы электронной биржи труда для взаимодействия участников. То есть будут развиваться услуги на электронной бирже труда. Уже многое оцифровано и людям не нужно ходить в ЦОН, чтобы получить какие-либо услуги. К примеру, по линии Министерства труда из 45 услуг 23 оказываются в проактивном формате". Президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков

Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.