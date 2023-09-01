Послание президента 2023: какие изменения ждут рабочих страны

В своем Послании народу Казахстана президент анонсировал увеличение размера минимальной заработной платы, поручил правительству разработать алгоритм социальных выплат работникам, задействованным на вредном производстве, а также концепцию безопасного труда, сообщает Zakon.kz.

В своем ежегодном Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев выделил большой блок "людям труда". А именно тем, кто сейчас задействован в тяжелой промышленности.

В первую очередь президент поручил правительству с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тыс. тенге. Таким образом, за три года размер минимальной оплаты труда был поднят в два раза. Данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч казахстанцев, включая 350 тысяч бюджетников.

Коснутся изменения также работников на вредном производстве. Таким специалистам, учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень вреда здоровью, еще до достижения пенсионного возраста, в частности, уже с 55 лет, будут выплачивать специальную соцвыплату.

Особый акцент президент сделал и на образовательной системе. По его словам, она должна трансформироваться с учетом сегодняшних и будущих потребностей рынка труда. Ряд отраслей национальной экономики уже сейчас испытывает кадровый голод, особенно по техническим и рабочим специальностям. Поэтому предстоит предметно заняться соответствующим образованием. Учебные заведения должны выстраивать долгосрочные партнерские отношения с потенциальными работодателями.

А еще крайне острой остается проблема высокого уровня травматизма на производстве. Правительству до конца года необходимо принять "Концепцию безопасного труда до 2030 года". Она должна быть направлена на предупреждение и исключение профессиональных рисков на рабочих местах.



На фоне всех грядущих изменений мы решили поговорить с заместителем генерального директора компании по строительству Боранбаем Джамбуловым, который рассказал, почему глава государства именно в этот раз уделил большое внимание рабочим силам страны.

"Реализовывать подобные решения действительно нужно как можно быстрее. А специальные социальные выплаты с 55 лет помогут в какой-то мере, хоть и частично, но компенсировать подорванное здоровье. Но тут также стоит отметить, что нужно рассматривать именно рабочий состав предприятий, а не руководящий. Думаю, к реализации этого проекта мы придем в ближайшее время», – выразил свое мнение Боранбай Джамбулов, заместитель генерального директора по строительству.

Важно и то, что правительство всерьез задумалось о дефиците рабочих рук на рынке труда, а также то, что президент нашел решение этой проблемы.

«Казахстан остро нуждается в рабочих руках. Необходимо заинтересовывать молодежь получать рабочую профессию. В прошлом в системе образования была такая ступень, как профессионально-техническое училище. ПТУ обеспечивали всю страну молодыми кадрами с начальным профессиональным образованием, готовых работать на производстве. И это было престижно среди самой молодежи. Сейчас подобные училища в стране есть, но они уже не пользуются большим спросом у сегодняшних выпускников школ. Если возродить эту нишу, то Казахстан решит проблему с дефицитом кадров», – Боранбай Джамбулов.

Что касается разрабатываемой Концепции техники безопасности, Боранбай Джамбулов отметил, что она будет полностью реорганизована и повсеместно будут внесены новшества, соответствующие специфике работы каждого крупного предприятия.

"Что будет входить в эту концепцию, сейчас сложно сказать. По своему предприятию могу сказать, что единственный способ минимизировать травматизм на производстве – это постоянная профилактика и систематические беседы с персоналом. Если затрагивать другие сферы промышленности, то, вполне возможно, будут вноситься дополнительные нововведения, а значит, и надзорные органы пересмотрят всю систему техники безопасности", – предположил Боранбай Джамбулов.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев в Послании также отметил, что в стране должно стать приоритетным направлением освоение залежей редких и редкоземельных металлов. А к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих полутора миллионов должна вырасти до не менее 2 миллионов 200 тысяч квадратных километров.