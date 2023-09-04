Почему мальки в Прикаспии под угрозой гибели

В Атырауской области туча молоди рыб частиковых пород оказалась в смертельной западне. Почему такое происходит, какие меры надо предпринять для предотвращения подобных случаев, выясняла корреспондент Zakon.kz.

В минувшие выходные дни в крохотных озерцах, образовавшихся после весеннего паводка у отдаленного села Тасшагыл Кызылкогинского района, волонтеры обнаружили гибнущих мальков частиковых видов рыб и подняли тревогу. В огромной сохнущей луже оказались миллионы рыбешек. Едва ситуация стала достоянием гласности, на спасение молоди районный акимат отправил группу представителей отдела Индерской рыбной инспекции, акимата Кызылкогинского района, отдела сельского хозяйства и земельных отношений, акимата Тасшагылского сельского округа.

Для этих целей были выделены тракторы с прицепом, водовоз-бочка, контейнеры, бочки, мотопомпа. Рыбешек ловили и грузили в емкости 13 неравнодушных сельчан.

"На территории Тасшагылского сельского округа в двух мелководных поймах, образованных в ходе весеннего паводка, собрали и выпустили в озера Арал и Байтык около 2 миллионов 700 тысяч мальков карася. Глубина озер примерно около 2,5-3 м. Вес погибших мальков 1,7 кг. В настоящее время две разделенные поймы очищены", - сообщил аким Кызылкогинского района Канат Азмуханов.

Рыбки стали погибать в поймах, образованных от речки Уил, из-за резкого снижения кислорода в воде.

"Наша инспекция проводит контроль на Каспийском море, реках Урал и Кигач. А отшнурованные водоемы (участки водоемов, отделенные от основной части каким-нибудь физическим препятствием, например, галечниковыми или песчаными косами, в результате чего там наблюдаются отличающиеся от основного водоема гидрологические характеристики) должны контролировать местные исполнительные органы", - проинформировала главный специалист Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Асель Ищанова.

Как выяснилось, в Кызылкогинском районе отсутствует структура рыбинспекции.

"Самое важное то, что у нас нет отдела рыбоохраны, хотя в других районах Атырауской области имеется. Я сейчас поднимаю вопрос выделения штата, чтобы здесь отслеживать ситуацию и быстро принимать меры". Канат Азмуханов

Общественники Прикаспия негодуют: подобные случаи с гибелью рыбы нередки.

"Да у нас каждый год такое происходит. В прошлом году весной, в мае, отмечались заморные явления в отшнурованных водоемах и сейчас в период межени - наименьшего уровня воды в реках и водоемах - отмечается гибель мальков в этих самых водоемах. Почему это происходит, многим известно: явление это связано с естественным циклом рек нашего региона. В период половодья отмечается разлив водоемов, в результате которого образуются в основном в естественных понижениях рельефа местности новые водоемы и ерики (узкая протока, соединяющая озера, заливы, протоки и рукава рек между собой). Но после завершения половодья, реки снова входят в свое обычное русло и вновь образованные отшнурованные водоемы остаются без пополнения воды и привнесения в них новых биогенных веществ". Независимый эколог Галина Чернова.

По ее словам, озерца эти высыхают под палящими лучами солнца, а рыба, которая получила там жизнь, гибнет.

"Сколько раз мы наблюдали эту картину за последние годы, а государственные органы, отвечающие за рыбные ресурсы нашего края, и в ус не дуют, чтобы как-то изменить эту ситуацию и решить, наконец, проблему отшнурованных водоемов и гибели в них огромного количества молоди", - дополнила она.

В давние времена региональная рыбоохрана решала такую проблему через учет и контроль за отшнурованными водоемами, организовывала регулярные рейды по спасению малька и рыбы из них, включая в состав этих рейдов школьников и студентов.

"Работа проводилась оперативно, организованно и давала свой эффект. Сейчас ничего из той программы не проводится. Необходимо восстановить ту прежнюю работу и использовать опыт в нынешних условиях", - продолжила Галина Чернова.

По словам природоохранного прокурора Атырауской области Еркебулана Ермекова, если будет установлен ущерб по погибшим малькам в Кызылкогинском районе, то от ответственности никто не уйдет.