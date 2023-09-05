Полезны ли домашние соления и выгодно ли казахстанцам делать их самим

Сохраняются ли полезные вещества в консервированных овощах? Как рассказала Zakon.kz врач-гастроэнтеролог высшей категории Татьяна Осипова, в процессе термической обработки томаты, огурцы, баклажаны и другие дары лета действительно теряют витамины, но не все.

Что сохраняется в заготовках

"Что касается всех питательных свойств, витамины, конечно, разрушаются, но не все. Микроэлементы – кальций, магний – при термической обработке сохраняются. Поэтому сказать, что эти вкусные заготовки совсем бесполезны, конечно, нельзя. Но все дело в том, как вы это будете готовить. Соблюдайте рецептуру, тщательно промывайте сырье, а крышки и банки стерилизуйте, чтобы избежать риска пищевых отравлений. Помните, очень опасна такая токсикоинфекция, как ботулизм. Бактерия клостридия, которая вырабатывает ботулотоксины, живет в земле и развивается в анаэробной среде, которой и являются укупоренные банки. Риск есть, и с особой осторожностью нужно относиться к консервированным грибам", – предупреждает Татьяна Осипова.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

В качестве основных консервантов при домашнем приготовлении она называет соль, сахар, уксус, лимонную кислоту. Но не рекомендует использовать аспирин.



"Некоторые любят добавлять аспирин, то есть, ацетилсалициловую кислоту. Но это лекарственный препарат, не всем он походит. А маленьким детям вообще нельзя аспирин до определенного возраста, поскольку он может вызвать заболевания печени", – говорит гастроэнтеролог.

По мнению собеседницы, предприятия пищевой промышленности проводят более тщательную обработку сырья и тары, соблюдают технологии. Но и применяют большее число консервантов, что меняет вкус продукта.

Что касается потребления, то нужно ориентироваться на состояние здоровья, говорит Татьяна Осипова. Если нет серьезных проблем с поджелудочной железой, желудком, с печенью или давлением, можно не отказывать себе в удовольствии добавлять в рацион консервированные овощи.

"Почему бы не съесть кусочек-два? Но если человеку по состоянию здоровью прописана диета, то будьте добры соблюдать. Тогда, конечно, из меню исключаются не только соленья", – заключила Татьяна Осипова.

Итак, если соления все же полезны, и, несмотря на тенденцию к замораживанию овощей, фруктов и зелени, домашние заготовки все также остаются в арсенале казахстанских хозяек, то давайте посмотрим цены на ингредиенты. Насколько дорога для семейного бюджета самостоятельная заготовка солений и не проще ли купить уже готовые в магазине?

Цены в Павлодаре

На севере Казахстана свежую продукцию "с грядки" на прилавках можно встретить меньшую половину года. А привозные в холодное время стоят очень дорого. Поэтому расходы на домашнее консервирование жителей не отталкивают. К примеру, рассчитаем стоимость банки маринованных томатов.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова





Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Отборные томаты сорта "сливки" по 650 тенге – 1300 тенге

Сахар по 430 тенге 75 г – 32,2 тенге

Соль по 75 тенге 50 г – 3,8 тенге

Уксусная кислота 70% 15 г – 3,75 тенге

5 зубчиков чеснока 25 г – 50 тенге

Перец горошком 5 шт., гвоздика 2 шт., зерна горчицы – 40 тенге

Вода питьевая 1,5 литра – 200 тенге

Банка – 120 тенге

Крышка – 25 тенге

Итого 1775 (с округлением).

В расчет невозможно включить затраченное время. Для тех, кто не хочет его тратить на домашние заготовки в магазинах, всегда есть выбор консервированных овощей. В супермаркете, к примеру, двухлитровая банка томатов "Черри" российского производителя стоит 2460 тенге, а огурцов – 2590. Литровая банка "Деликатесных" огурчиков из Узбекистана обойдется в 1260 тенге, за маринованные огурцы 720 мл отечественного производства придется отдать 1080 тенге. Популярная баклажанная игра в банке емкостью 500 мл стоит 985 тенге, кабачковая – 865. Разница в цене - все-таки в пользу домашних солений.

Солить или не солить?

Это вопрос давно стал риторическим для жительницы Усть-Каменогорска Елены Полянцевой. Женщина говорит, что солит, маринует, варит, заготавливая запасы на зиму дольше, чем себя помнит. О том, насколько это выгодно или, напротив, затратно по финансам и времени, женщина подсчитывала вместе с Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

По словам Елены, ее семью в этом отношении всегда спасал небольшой участок земли под окном и достаточно большой огород у родителей – овощей, фруктов и ягод хватало для запасов всегда.



"Я даже не могу сказать, что для меня эти соленья – экономия, чтобы не покупать в магазине аналогичную продукцию, или просто мое увлечение этим процессом? Действительно ли моей семье не хватает еды или это просто мое хобби? Дело в том, что мы без солений никогда не жили. Не было ни одного года, чтобы я не закатывала банки, не квасила, не солила", – говорит Елена.

В целом, не менее 150 банок заготавливает Елена на зиму. Говорит, что никогда ничего не остается из заготовок на следующий сезон. Правда, заготовки едят не только в ее семье, баночки расходятся по соседям, друзьям, коллегам.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Насколько выгодно делать запасы на зиму, решили подсчитать вместе.



"Сразу оговорюсь – этот год настолько беден на урожай, что просто выбивает из колеи всех дачников и желающих сделать заготовки на зиму. Урожай плохой, а то и вовсе его нет. Я, например, всегда делала соления только из собственных помидоров, огурцов, капусты, в этом году решила закупить, но цены – уму не постижимо просто! Килограмм отборных помидоров в магазине 1500 тенге, домашние у бабушек – столько же, а вчера вообще за 2000 тенге увидела! Это сколько же надо заплатить, чтобы посолить помидоры на зиму? А мы еще сок томатный привыкли делать, помидоры в собственном соку, лечо", – рассуждает хозяйка.

Но она нашла выход – часть помидоров заготовила по особенному рецепту, который экономичнее, чем привычный, к тому же, по словам Елены, полезнее, ведь не содержит ни уксуса, ни даже соли и сахара.

"Многие жалуются на то, что после консервированных продуктов появляется изжога, поджелудочная и почки дают о себе знать. И неудивительно – уксус, сахар, много соли… Но вот рецепт, который стал для меня открытием – просто, экономно и полезно. Берем помидоры, моем, разрезаем пополам, кладем в банку, которую заранее простерилизовали. А после заливаем холодной кипяченой водой – все. Ничего больше не надо. Эти помидоры хороши и просто так – с солью, в салатах, и в качестве заправок для борща, добавки к пицце", – говорит Елена.

Она подсчитала: полкило помидоров на баночку 700 граммов – 850 тенге. Добавляем стоимость самой банки (250 тенге) и крышки – около 56 тенге (50 штук стоят 2 800 тенге). Всего выходит – 1156 тенге баночка.

Кстати, примерно такая же баночка соленых помидоров на рынке в Усть-Каменогорске будет стоить 1000 – 1500 тенге, а вот в магазине вовсе не удалось найти аналогичную продукцию.

Что касается соленых огурцов, здесь сложнее. На трехлитровую банку огурцов у Елены ушло 25 огурчиков, это примерно полтора килограмма, половина столовой ложки соли, листья малины, вишни, смородины, зонтик укропа, хрен, чеснок и пару горошин перца. Если учесть, что огурцами угостила соседка, листья, хрен и чеснок были собраны в огороде у родителей, а соль и перец имелись в доме, то баночка соленых огурчиков получилась практически бесплатной, если не считать усилия со стороны хозяйки.

Если же делать закуп всех ингредиентов, то влетит в копеечку. Только полтора килограмма огурцов – 750 тенге (минимум по 500 тенге за кило), набор из трав и хрена от 500 до 800 тенге. И даже без соли, которая обычно имеется в каждом доме, выйдет уже 1550 тенге. На рынке трехлитровую банку огурцов можно найти за 1500 тенге и за 1200 тенге, если отдашь свою банку, в магазине - 680-граммовая баночка стоит 1360 тенге.

В общем, несложно подсчитать, что действительно, есть определенная выгода в том, чтобы делать заготовки на зиму.

Отметим сразу, что в расчет не брали расходы на содержание дачного участка для тех, кто выращивает огурцы-помидоры сам. К примеру, оплата за дачу, куда входит и вода, с 15 мая по 15 октября в одном из дачных кооперативов Усть-Каменогорска обойдется в 24 000 тенге, электричество считают отдельно. К этим расходам надо прибавить стоимость рассады (весной 10 кустиков капусты стоили 1000 тенге, а помидоров – 1500 тенге), а также стоимость земли и горшков-ящиков для рассады. Конечно, многим они служат по несколько лет, но первоначально потратиться все-таки придется.

В общем, каждый решает для себя сам – солить огурцы, помидоры, мариновать капусту и грибы самому, или проще купить, а то и вовсе обойтись без них.

Цены в Костанае

Засолка банки овощей обойдется костанайцам в среднем в 500 – 600 тенге. Самостоятельное изготовление солений на зиму обойдется почти в два раза дешевле, чем их покупка от завода и почти в три раза дешевле, чем домашние заготовки, предлагаемые дачниками.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Спрос на овощи в августе растет, а вместе с ним и предложение. Кстати, анализ цен на овощи в одном из супермаркетов Костаная показал, что стоимость овощей в августе по сравнению с июлем существенно снизилась. К примеру, больше всего подешевела свекла с 305 до 179 тенге, затем идет морковь с уменьшением цены с 305 до 219 тенге и репчатый лук – с 155 до 99 тенге. Эти же овощи в другой крупной торговой точке можно купить по 223, 228 и 105 тенге соответственно. Что касается остальных овощей, то в супермаркетах цена помидоров в зависимости от сорта варьируется от 370 до 539 тенге, огурцов - от 285 до 425 тенге, баклажанов – от 399 до 425 тенге, кабачков – от 265 до 335, сладкого перца - от 249 до 255 тенге.



Дачники продают свою продукцию дешевле. Больше всего предложений по помидорам и огурцам, меньше по другим овощам. К примеру, килограмм помидоров продают от 300 до 500 тенге, огурцы предлагают от 250 до 400 тенге. Цена баклажан колеблется от 300 до 500 тенге, сладкого перца от 400 тенге. Самыми дешевыми оказались кабачки, их предлагают от 150 до 200 тенге за кило. Немного дешевле морковь от 170 до 300 тенге, но ее пока мало, еще не сезон.

На рынках появилось очень много предложений по стеклянным банкам для заготовок разного объема. Новая тара с винтовыми крышками объемом 2 литра стоит 160 тенге, 3 литровая – 190 тенге. На сайте объявлений можно найти и бывшие в употреблении банки. 3-литровые продают по 90 тенге, самые ходовых двушки - от 60 до 100 тенге за штуку, а литровые – за 70 тенге. А винтовые объемом 2 литра – от 40 тенге.

Для расчета взяли заготовку 10 банок соленых огурцов и столько же помидоров. Если солить по традиционному рецепту в 2-литровых банках, где берется по 1 килограмму овоща, 3-4 зубчика чеснок, 1 литр воды, 1/2 ст. ложки перца горошком, 1 ст. ложки или 20 гр. соли, 2 ст. ложки или 40 гр. сахара, 2 чайных ложки уксусной кислоты.

Берем килограмм огурцов по средней стоимости 300 тенге

Соль 1 кг – 60 тенге

Чеснок – 945 тенге за кг

Сахар 375 тенге за 1 кг.

Получается, что покупка огурцов на 10 банок обойдется в 3000 тенге, плюс 15 тенге за соль, бутылка уксуса 70% –298 тенге, пачка лаврового листа – 123 тенге, перца горошка 40 гр. – 319 тенге, чеснок - 95 тенге, сахар – 94 тенге. Еще 600 тенге за б/у банки, 180 тенге за крышки, на стерилизацию и подготовку рассола уйдет примерно 1 куб газа за 29 тенге, 10 литров воды – 2 тенге. В итоге 10 банок огурцов обойдутся в 4606 тенге или 460 тенге за банку. Столько же банок помидоров – 5606 тенге или 560 тенге за банку. Если покупать новые винтовые банки и крышки, то на засолку огурцов уйдет 5736 тенге, а помидоров – 6736 тенге. Это без учета потраченного времени и сил.

Готовые соленья в 2-литровых банках на сайте объявлений костанайцы продают по цене от 1500 до 2100 тенге. В супермаркете аналогичные заготовки от казахстанского производителя продают по 769 тенге.

Авторы: Таисия Колевид, Ирина Адылканова, Кира Мороз