Фермеры просят президента вмешаться в сахарный кризис в Казахстане

Производители сахарной свеклы Жетысуской области бьют тревогу. Фермеры заявили об убыточном производстве, которое в ближайшем будущем приведет к развалу сахарной отрасли в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава крестьянского хозяйства Аксуского района Жетысуской области Александр Квитко рассказал, что занимается выращиванием сахарной свеклы уже 22 года. Однако последние пять лет приходится сводить концы с концами, поскольку средств хватает лишь на то, чтобы выплачивать зарплаты рабочим.

Тем временем 80% крестьянских хозяйств области работают на старой технике, и возможности заменить ее на новую, к сожалению, нет.

"В 2015 году нам за тонну свеклы заводы платили 13 тыс. тенге. В 2016 году – 17 тыс. тенге. А последние два года сахарную свеклу заводы закупают по 15 тыс. тенге. Однако в 2016 году цена 1 килограмма сахара была 180-200 тенге, а сейчас – около 450 тенге", – отметил он.

По его словам, в других странах заводы закупают корнеплод по ценам в два раза выше, потому что, как правило, все риски несут фермеры.

"Весна в этом году была сложная. Посеялись мы в апреле, а через 10 дней ударили морозы. Поэтому нам пришлось сеяться заново. А завод заключил с нами такой договор: если мы не поставим определенное количество сахарной свеклы, то должны будем заплатить за использованные семена в пятикратном размере", – объяснил фермер.

Сахарный кризис в 2022-м

В 2022 году Казахстан столкнулся с резким повышением цен на сахар, что в последующем привело к его дефициту. По данным Energyprom.kz, в июле прошлого года сахар подорожал на 6,1% за месяц, в июне 2022 года – на 12,8%, а самый заметный рост цен был отмечен в марте – сразу на 33,2%.

Основной причиной такого роста цен стал запрет на экспорт сахара в России, а это наш основной поставщик сахара и сырья для его производства. Тогда же президент объявил выговор экс-министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и бывшему главе Министерства сельского хозяйства Ерболу Карашукееву.

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А после правительство Казахстана экстренно стало разрабатывать меры поддержки местных производителей. Для этого был разработан Комплексный план до 2026 года, включающий расширение посевных площадей сахарной свеклы, ввод новых орошаемых земель, внедрение водосберегающих технологий полива, развитие семеноводства, техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, строительство нового инновационного завода.

Несмотря на это, по исследованиям Energyprom.kz, за первые полгода этого года отечественные компании произвели 174,9 тыс. тонн свекловичного сахара. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выпуска уменьшился на 7,4%. При этом годом ранее отмечался рост производства на 18,6%.

К слову, импорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы в твердом состоянии за полгода 2023 года составил 278,8 тыс. тонн – почти на треть больше, чем за тот же период 2022 года. А основными поставщиками сахара в Казахстан по сей день остаются Россия и Бразилия. При этом импорт из России за год вырос в 2,5 раза – до 157,7 тыс. тонн, а из Бразилии – на 3,8% – до 111,9 тыс. тонн.

В этом году власти обещают, что существенно цены на сахар не поднимутся. Об этом 1 августа заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

"Я не думаю, что будет повышение цен на сахар. Но, опять же, если оно и будет, то оно не будет связано с казахстанским рынком. Оно будет связано либо с тем решением, которое примет правительство, чтобы поддержать отечественные заводы, либо каким-то образом будут идти процессы, которые сегодня есть на российском рынке", – сказал Серик Жумангарин.

Что говорят фермеры

Глава крестьянского хозяйства Жетысуской области Александр Квитко отметил, что министры не хотят встречаться с фермерами, поэтому заводы озвучивают лишь свои проблемы и интересы, забывая об отечественных поставщиках сахарной свеклы.

"У нас было восемь сахарных заводов, но осталось четыре, потому что нет сырья. А сырья нет, потому что фермерам невыгодно выращивать сахарную свеклу. Заводы же, наоборот, говорят: давайте больше свеклы. Но по действующим закупочным ценам это невозможно. Раньше фермеры были акционерами на заводах, тогда и проблем не было, и сырье было", – заявил он.

В связи с этим фермеры области обратились с открытым письмом к президенту с просьбой решить накопившиеся проблемы отрасли. Они отмечают, что поручения по шестикратному увеличению доли отечественного свекловичного сахара к 2026 году под угрозой неисполнения, потому что отрасль полностью монополизирована.

"К сожалению, руководители сахарных заводов поддерживают бразильских фермеров, а не отечественных. Простой пример: правительство выделило сахарным заводам на закуп сырья 25 млрд тенге. Заводы покупают сахарную свеклу у фермеров по очень низкой цене, которой нет ни в одной стране мира, – 15 тыс. тенге за тонну. А у бразильских фермеров покупают сахар-сырец в три раза дороже", – говорится в обращении.

По их мнению, низкая закупочная цена на сахарную свеклу приводит к нерентабельности ее выращивания, хотя Казахским научно-исследовательским институтом экономики АПК и развития сельских территорий есть научно обоснованная минимальная закупочная цена, которая для сахарных заводов составляет 25 тыс. тенге за тонну.

"У нас вопрос: зачем государство финансирует бразильского фермера, а не своего? Взять Кыргызстан, там закупочная цена на заводах в два раза больше, чем у нас. Поэтому у них развивается отрасль, строятся заводы", – добавил глава крестьянского хозяйства Коксуского района Жетысуской области области Рахим Каримов.

Отечественные аграрии считают, что в целом принятый комплексный план написан не в поддержку отечественных свекловодов, а бразильских поставщиков, у которых Казахстан закупает сахар-сырец в разы дороже.