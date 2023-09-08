Жилищный вопрос: в одном из ЖК Алматинской области в подвалах устроили незаконный хостел

Подвал жилого дома превратили в хостел в Алматинской области. Здесь можно не только арендовать квартиру на время, но и выкупить ее. Однако жильцы не рады ни постояльцам, ни новоселам. Корреспондент Zakon.kz расскажет, почему преобразованное помещение обеспокоило людей.

Необычный подвал в домах жилого массива "Асыл арман", находящийся в Карасайском районе, попал в поле зрения жильцов еще в начале года. Привычные кладовые помещения, где хранились вещи, неожиданно переоборудовали под квартиры. Казалось бы, это лучше, чем там будут жить крысы, как раньше это происходило. Но людей насторожили вопросы безопасности.

"Дело не в том, что обошли права жителей, а важна техника безопасности. Так как в этих квартирах арендаторы могут использовать газовые баллоны. Помимо этого, подключение электроэнергии смонтировано с нарушениями строительных норм, что может привести к замыканиям. Здесь и незаконное пользование водой, отоплением, канализацией. Полные антисанитарные условия. Подвал не проветривается, впоследствии происходит нашествие насекомых и грызунов. Конечно, мы отрицательно отреагировали на все это. Главное, чтобы не было, как в ЖК "Аккент", – говорят жители жилого массива.

По их словам, нередко сюда заглядывают наркоманы и проститутки. Из-за посторонних жители боятся за своих детей.

"Много сомнительных незнакомцев. В последний раз при осмотре подвала семья состояла из пяти человек. Это все ведь невозможно контролировать. Мы обращались в местные исполнительные органы, но, к сожалению, помощи нет. У нас же пока что-нибудь не случится, ничего не предпримут. Вопрос времени, когда случится ЧП", – поделились хозяева квартир.

Руководство объединения собственников имущества "Асыл арман" отметило, что жилой массив состоит из 72 подъездов, в которых располагаются более пяти тысяч квартир. Это один из крупных жилых комплексов страны. Квартиры в ЖК были реализованы по госпрограмме.

"На этапе строительства застройщик оформил подвалы как нежилые коммерческие помещения, и они не вошли в общедомовое имущество. Практически в каждом подвальном помещении проходят общедомовые инженерные сети – водопровода и канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Здесь же в подвале расположены главная электрощитовая дома, теплопункт, откуда осуществляется распределение тепла по дому, и водомерные узлы. Изначально застройщик продавал площади в подвалах, как кладовки, со временем здесь появились магазины, салоны красоты, офисы и иные объекты бизнеса. А в этом году заселились постоянные и временные жильцы". Руководство ОСИ "Асыл арман"

Фото: предоставлено руководством ОСИ "Асыл арман"

В объединении подчеркнули, что подвалы буквально пронизаны инженерными сетями, поэтому жить в них не только не допустимо, но и опасно.

"При аварии систем теплоснабжения и водоснабжения кипяток за считанные секунды может заполнить подвальные помещения на приличный уровень. Часто бывают засоры канализации, когда стоки опять же затапливают подвалы. Не каждое подвальное помещение имеет оконный проем, а там оно очень маленькое. Кроме того, нет системы вентиляции". Руководство ОСИ "Асыл арман"

Почему люди, не задумываются о безопасности и заселяются в сомнительные квартиры, задаются вопросом активисты. Они также считают, что, скорее всего, их привлекает еще дешевизна.

"Владельцы подвалов выставили помещения, не приспособленные для жилья, на продажу в качестве квартир. Однако их невозможно перевести из категории нежилые помещения в квартиры. Многие арендаторы согласны жить в антисанитарных условиях, поскольку их устраивает низкая цена на жилье, но они не понимают, что рискуют жизнью". Руководство ОСИ "Асыл арман"

ОСИ "Асыл арман" направило письма в госорганы о необходимости комплексного рейда по законности продажи и сдачи подвалов в аренду в качестве жилья.

"К проверке будут привлечены специалисты уполномоченных управлений, ЖКХ, органы санэпидемнадзора, налоговых органов, ЧС, полиции, поставщиков коммунальных услуг. А пока рейды проводятся силами ОСИ и активистов", – уточнили в объединении.

О незаконном заселении говорит и эксперт. Подвалы должны принадлежать жильцам, пояснила независимый аналитик рынка недвижимости Анна Шацкая.

"Если это подвальное помещение, то идет нарушение статьи 31 Закона "О жилищных отношениях", по которому они являются общей собственностью жильцов. Поэтому здесь вопрос: кто и на каком основании сдает эти помещения для аренды жилья? С этого нужно начинать. Конечно, это незаконно. В законе говорится, что ни застройщик, ни КСК не имеют права распоряжаться подвальными помещениями без согласия на то жильцов. Если застройщик оформил подвалы как нежилые коммерческие помещения, то ключевое "нежилые коммерческие помещения". Соответственно, здесь явные нарушения, потому что коммерческие помещения нежилые и не могут использоваться в качестве жилья". Независимый аналитик рынка недвижимости Анна Шацкая

Аналитик отметила, что жители вполне могут отстоять свои законные права. Для этого нужно обратиться к юристу, специализирующемуся на жилищных вопросах. Далее он направит заявителей в компетентные органы.