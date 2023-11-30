Шашлыки в подвале и ночлег для дебоширов: казахстанцы жалуются на незаконные хостелы

После трагического случая в Алматы пользователи Сети массово выкладывают посты касательно незаконных хостелов в домах и подвалах. Корреспондент Zakon.kz расскажет, чего опасаются жильцы и почему они так не любят временных постояльцев.

В одном из пабликов появилось видео, на котором видно, что мужчины прямо в подвале жарят шашлыки. Судя по речи, предприимчивые шашлычники – иностранцы. Автор видео возмутительно просит вынести горящий мангал из помещения на улицу.

"Что здесь происходит, мужики? Что вы внутри дома творите? Потушите быстро. Уберите. Выносите на улицу", – сказал один из голосов за кадром, другой отмечает, что если придут пожарные, то выпишут штраф.

В описании поста говорится, что инцидент произошел в Алматы. Также автор видео показал, как в антисанитарных условиях в подвале имеется санузел, а другие помещения превращены в кухню и спальню.

"Здесь даже моются", – показал тазик мужчина.

Также читательница обратилась в редакцию Zakon.kz, рассказав, что подсобные помещения пятого подъезда в ЖК "Радужный берег" тоже превратили в незаконный хостел.

"Частное лицо выкупило эти подсобки, оборудовало там однокомнатные квартиры и сдает их посуточно. В маленькой комнате умещаются все условия для жизни. Между жителями и постояльцами периодически возникает конфликт, потому что они часто распивают спиртные напитки, вызывают девушек легкого поведения, всю ночь шумят. По большей части это ночлег для дебоширов. Даже было, что драки устраивали, шлагбаум сносили, мусор c балкона сбрасывали. Это незаконно сдавать подсобки. Так как они не рассчитаны для жилья, это дополнительное увеличение нагрузки на котлы отопления, которые не выдерживают", – говорит жительница ЖК Зухра Кадырова.

По словам Зухры Кадыровой, жители подавали в суд на незаконный хостел и выиграли его, однако он до сих пор продолжает свою деятельность.

К слову, ранее с аналогичным вопросом за помощью журналистов обращались и жильцы ЖК "Асыл Арман" Алматинской области.

Казахстанский эксперт, не пожелавший представляться в статье, поделился мнением, почему в стране возникает проблема с незаконными хостелами.

"Высокая арендная плата за съемные квартиры и отсутствие достаточного количества мест в студенческих общежитиях в последние годы привели к росту хостелов. Многие из них расположены внутри жилых комплексов. Также отдельные квартиры переоборудуются или используются вовсе подвальные помещения, хотя по проекту строительства эти помещения не рассчитаны для проживания". Эксперт

Эксперт пояснил, что в изначально не оборудованных для коммерческих целей или для организации мест временного проживания подвальных помещениях проходят инженерные коммуникации, отсутствует система вентиляции, не подведены необходимые по мощности электрические сети, не предусмотренa проектом система отопления и канализации.

"Соответственно, при организации хостела идет вмешательство в инженерные коммуникации дома, увеличение потребления услуг электроэнергии, водо- и теплоснабжения за счет потребления постояльцев хостела, при этом приводит к тому, что снижается качество предоставляемых услуг жителям дома – идет нагрузка на систему электроснабжения, падает давление в системе водоснабжения и теплоснабжения. Еще большую опасность несут незаконные хостелы, которые могут самовольно подключаться к инженерным сетям дома, игнорировать элементарные нормы безопасности в области предупреждения пожарной ситуации, ЧС, к примеру, использовать для приготовления пищи бытовые газовые баллоны", – говорит собеседник.

Шакир Исламбакиев занимался хостелами с 2015 по 2020 год. Забросил этот бизнес из-за пандемии, потому что в этот период пострадало очень много предприятий, особенно в сфере туризма и гостеприимства.

"Я в основном работал с иностранными гостями. И во время пандемии границы были закрыты, соответственно, клиентов у меня не было. Это очень сложный бизнес в сфере гостеприимства. У многих складывается мнение, будто для хостела достаточно поставить условно двухъярусные кровати, и все, на этом будешь зарабатывать деньги. На самом деле это сложный, низко маржинальный бизнес, требующий больших вложений как финансовых, так и моральных. Там очень много может быть проблем, начиная от взаимоотношений гостей и, заканчивая продвижением". Шакир Исламбакиев

Экс-хостельер подчеркнул, что не каждый ночлег с табличкой "хостел" может быть безопасным. Для этого действует национальный стандарт Республики Казахстан от 2016 года, где прописаны все требования к хостелам, а введен он в действие в 2017 году.

"Согласно этому стандарту, запрещено размещение хостелов в жилых помещениях в цокольных и подвальных этажах. К сожалению, закон нарушается. Хостелы как раньше работали в подвалах, так и сейчас они функционируют. Все это происходит, потому что нет контроля над ними. В Алматы произошла кошмарная ситуация. Здесь важно соблюдение законов, это прежде всего безопасность людей. Нельзя, чтобы из-за этого инцидента пострадали другие добросовестные владельцы. Ведь хостелы несут в себе социальную функцию, это возможность для многих людей найти бюджетное жилье". Шакир Исламбакиев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в хостеле по улице Шарипова в Алматы. Трагедия унесла жизни 13 человек.

Эксперты не исключают, что после вопиющего случая в Алматы чиновники и контролирующие органы в регионах начнут массово проверять хостелы, которые сейчас буквально разместились везде: в подвалах, на чердаках и в жилых домах. Специалисты уверены, что благодаря таким рейдам, возможно, удастся хоть на время навести порядок и устранить проблемы, которые выявят проверяющие органы в ходе отработки.

Стоит отметить, что сейчас наибольшее количество хостелов находится в Алматы, Астане и Шымкенте. Там, скорее всего, и начнутся первые проверки и штрафы. Только насколько будут эффективны меры, пока неясно. Ведь для многих владельцев, которые арендуют помещения, совсем невыгодно устранять нарушения, им проще порой оплатить штраф и работать дальше.