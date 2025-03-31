Браком не назовут: казахстанцы стали реже создавать семьи

Нежелание казахстанцев ходить под венец уже который год тревожит умы экспертов. Для сравнения: в 2019 году в нашей стране зарегистрировали почти 140 тыс. браков, в 2024-м – лишь 123 тыс. Zakon.kz разбирался в проблеме, которая глубже, чем кажется на первый взгляд.

Редакция поднимает эту тему не впервые. Так, в 2023 году число "окольцевавшихся" пар в очередной раз снизилось – на 3% по сравнению с прошлогодними данными, а с показателями 10-летней давности – на все 30%.

И когда еще, как не в год, когда кольца "снял" даже Сатурн, возвращаться к этому вопросу.

Психологи считают, что, во-первых, перспектива замужества подрастеряла привлекательность в глазах современных соотечественниц – куда более самостоятельных и финансово независимых в сравнении с предками, во-вторых, новое поколение проявляет осознанность в вопросах создания очага и деторождения, а это закономерно приводит к снижению количества союзов, но зато дарит шанс на повышение их качества.

Экономисты между тем считают деньги. Два года тому назад финансовый аналитик Арман Бейсембаев лаконично отметил, что никакого секрета в отказе от традиционных "ячеек общества" нет – влияют неуверенность людей в будущем, тяжелая экономическая ситуация и снижение уровня жизни. Прошло время, а положение, по его словам, не только не улучшилось, но еще и приобрело более явные негативные очертания.

"Для понимания: в 2020 году казахстанцы тратили 49% своих доходов только на пропитание. По состоянию на прошлый год этот показатель перевалил за 50%. Если говорить в целом, сильный удар по институту семьи был нанесен в 2022 году на фоне инфляции. Мы видим, что количество разводов как минимум не снижается. До трети всех браков не доживает до года. Рождаемость также постепенно снижается – это все еще положительная цифра, мы не вымираем, но прирост в основном обеспечивает не молодежь, а семьи, которые уже имеют детей. Мы, по сути, пока эксплуатируем старые ресурсы, но надо понимать, что они исчерпываются. Средний возраст рожениц тоже растет, растет и возраст вступления в брак". Арман Бейсембаев

Но есть и обратная сторона медали, продолжает он. Ведь граждан так или иначе становится больше, и экономике страны придется иметь с этим дело. А нефтяной ресурс, равно как и упомянутый "старый" человеческий, истощим.

"Не случайно же президент обозначил, что мы должны идти дальше, усложнять производства, строить обрабатывающую промышленность. Это обеспечит рабочие места и заработные платы в будущем. Но даже если мы будем поступательно, четко и без приписок стремиться к цели, у нас уйдет на это лет 20. Потому что мало построить обрабатывающую промышленность – параллельно мы должны заниматься кадрами. А для этого сначала нужно поставить на рельсы образование. Понять, что высшее – не для всех. Вы думаете, почему 2025-й объявлен Годом рабочих профессий? Потому что нужны кадры. Параллельно нужен крепкий преподавательский состав, сама система преподавания без лишней шелухи, чтоб не выпускать из учебных заведений "нулевых" специалистов. Так что быстрых перемен ждать не стоит".

Однако особенностями казахстанской экономики не объяснить мирового тренда на откладывание штампов в долгий ящик. Одни винят в этом свободолюбивых зумеров, другие – высокий уровень образования и вольготную жизнь в развитых государствах.

Россия

За первую половину 2024 года у "соседей" распалось семь из 10 браков, делится "Комсомольская правда".

В борьбе за демографию власти хоть и принимают меры, но раз за разом подвергаются критике, поскольку то винят психологов, якобы воспитывающих в людях нетерпимость друг к другу, то запрещают идеологию чайлдфри, то пропагандируют отказ от получения образования и построения карьеры для женщин, дабы те сосредоточились на продолжении рода сразу после школы.

Китай

Как пишет Financial Times, население здесь сталкивается с тремя основными тенденциями: старение, низкая рождаемость и низкий уровень браков. Правительство пытается стимулировать деторождение юанем, убеждает одиноких становиться в пары и популяризирует идею о пользе родов для здоровья.

Япония

По данным SCMP, примерно каждый десятый японец достиг возраста 80 лет и старше.

"Правительство уже много лет пытается найти способы стимулирования молодых пар к рождению детей или увеличению числа семей, но, похоже, ничего не получается. Суть в том, что практически во всех развитых странах иметь детей очень дорого, так что эта проблема характерна не только для Японии. Но она серьезная", – заявила профессор кафедры инфекционного контроля Университета здравоохранения Хоккайдо Йоко Цукамото.

Южная Корея

Еще одна страна со сверхстарым обществом, причину чего видят в снижении числа свадеб. К слову, именно здесь зародилось движение "4В", приверженки которого отказываются как от замужества и размножения, так и от общения с мужчинами в принципе. Столь радикально прекрасный пол ответил на притеснения со стороны сильного.

Европа

Умирает. По крайней мере, в этом уверен американский миллиардер Илон Маск. В своей публикации в соцсети X он прокомментировал данные о рождаемости в странах ЕС. В частности, коэффициенты фертильности составили 1,16 в Испании, 1,24 – в Италии, 1,29 – в Польше, 1,46 – в Германии и 1,79 – во Франции.

Он же заявил, что главная угроза будущего – это демографический коллапс.

Так что наши соотечественники-"одиночки" вовсе не одиноки в плане выбора сольного, а не дуэтного "выступления". Спросите хоть корейцев, хоть россиян.