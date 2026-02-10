Между инженерией и легендами: зачем в пригороде Алматы создали Первомайские пруды

Сегодня Первомайские пруды – это одно из самых узнаваемых мест отдыха в пригороде Алматы. Сюда приезжают отдохнуть, прогуляться у воды и cфотографировать цветущие лотосы. Как появились эти водоемы, какую функцию они выполняют и какие легенды хранят, в материале Zakon.kz.

Первомайские пруды расположены в 17,5 км от Алматы – в Илийском районе Алматинской области. Вода, зеленые берега, неспешный ритм – создается ощущение, будто этот уголок существовал всегда. Но за этим спокойным пейзажем скрывается история, в которой почти нет романтики – по крайней мере в ее изначальном виде.

На самом деле история водоемов вполне конкретна и уходит в советскую эпоху, когда пространство вокруг Алматы активно перекраивалось под нужды сельского хозяйства. Специалисты отмечают, что природа здесь не столько сохранилась, сколько была заново сконструирована.

"Первомайские пруды имеют рукотворный характер происхождения. Это искусственно созданный каскад водоемов. Они сформировались в 1960-е годы, когда реку Теренкара перегородили несколькими плотинами. Как объект водохозяйственного назначения. Их функция была связана с накоплением воды и использованием ее для сельского хозяйства и орошения полей", – рассказала эколог-эксперт Общественной палаты при Мажилисе РК Айжан Скакова.

Фото: Instagram/pervomayskie_prudi

От инженерного объекта до места силы

Долгое время Первомайские пруды оставались местом, куда жители Алматы и области почти не заглядывали. Это была территория без туристической инфраструктуры и прогулочных маршрутов. Здесь работали специалисты-гидрологи. Они следили за уровнем воды, состоянием дамб и распределением стока.

Однако город рос и расширялся, застраивались пригороды, и постепенно водоемы, созданные как хозяйственный объект, оказались в зоне интереса горожан. В условиях плотной застройки вода, окруженная зеленью, стала редкостью и одновременно местом притяжения.

Фото: Instagram/pervomayskie_prudi

Так у Первомайских прудов началась вторая жизнь. Сюда стали приезжать рыбаки, семьи с детьми, любители неспешных прогулок. Позже появились зоны отдыха, пляжи, бассейны, спортивные базы, где можно отдохнуть и покупаться в водоеме.

Однако специалисты напоминают, что даже на оборудованных местах для купания к прудам не стоит относиться как к обычному озеру – здесь глубина и течение могут резко меняться, а дно остается неоднородным.

"Первомайские пруды – не природное озеро и не курортный водоем. Это сложная система, вода ведет себя иначе, чем кажется с берега. Если говорить о купании, то прежде всего с точки зрения безопасности необходимо смотреть, где официально организована зона отдыха или пляж и есть ли контроль безопасности, иначе здесь высокий риск резких перепадов глубин у дамб, нужно учитывать илистое, неоднородное дно и не всегда гарантированное санитарное качество воды в открытом водоеме", – подчеркнула Айжан Скакова.

Фото: Instagram/pervomayskie_prudi

Мифы и легенды

Первомайские пруды – место, окруженное многочисленными слухами и легендами. Самая известная из них – история о якобы существовавшем здесь женском монастыре и детском приюте, которая на протяжении многих лет передается из уст в уста и продолжает будоражить воображение горожан.

Существует и другой миф: будто бы во время очистки водоемов в послевоенные годы на дне Первомайских прудов были обнаружены многочисленные человеческие останки. Однако исследователи отмечают, что подобные события неизбежно нашли бы отражение в прессе того времени, попали бы в официальные архивы и сопровождались документальными подтверждениями.

Материал по теме Мифы и легенды: для чего были созданы Первомайские пруды в Алматинской области

Историки и краеведы Алматы подчеркивают, что никаких архивных данных, подтверждающих существование монастыря, приюта или факты массовых захоронений на этой территории, не обнаружено. Тем не менее подобные легенды удивительно живучи. Возможно, потому что вода как пространство памяти всегда притягивает трагические сюжеты и рождает попытки наделить место скрытым, драматичным прошлым.

Фото: Instagram/pervomayskie_prudi

Экология вместо мистики

На фоне мифов реальная история Первомайских прудов выглядит более прозаичной, но не менее важной. Сегодня это не только зона отдыха, но и значимый экологический объект.

"Первомайские пруды являются своего рода водным накопителем рядом с городом, имеют функцию регулирования, собирают и перераспределяет воду для хозяйственных нужд, а также, что немаловажно, создают водно-болотные экосистемы, среду для птиц и рыб", – сказала Айжан Скакова.

Эти экосистемы играют роль природного буфера для мегаполиса. В условиях плотной застройки пруды становятся островками жизни, не подчиненной городскому ритму.

Место личной памяти

Сегодня Первомайские пруды – излюбленное место отдыха не только для жителей южной столицы, но и для иностранных туристов, которые приезжают сюда полюбоваться природой, прогуляться у воды, провести время на комфортабельных базах отдыха.

Материал по теме Лотосы на Первомайских прудах – "всё"?

Но за всей этой современной инфраструктурой по-прежнему чувствуется прошлое – инженерное, хозяйственное, функциональное. Первомайские пруды так и остались объектом, созданным человеком, но со временем ставшим частью природного и культурного ландшафта.

Фото: Instagram/pervomayskie_prudi

Для многих алматинцев это место личной памяти. Кто-то помнит пруды почти дикими и безлюдными, кто-то – как точку семейных выездов, кто-то – как пространство тишины, куда можно приехать без повода. Их история – пример того, как отдельный инженерный проект постепенно превращается в живое городское пространство.