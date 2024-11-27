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Дороги к озеру Иссык и обсерватории Ассы закроют на всю зиму

Горы, горная местность, снег, мороз, выпавший снег, выпал снег, снег в горах, снежные горы, снежные вершины, лавина, лавиноопасные районы, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 16:11 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области с сегодняшнего дня, 27 ноября 2024 года, закрывают дороги на озеро Иссык и обсерваторию Ассы. Об этом предупредили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Cпециалисты заявляют, что сохраняется угроза схода лавин в Талгарском и Енбекшиказахском районах.

Поэтому было принято следующее решение:

"С 27 ноября 2024 года по 31 марта 2025 года в Алматинской области закроют три участка дорог".
  1. Город Есик – озеро Есик, с 7-го по 15-й км.
  2. Тургень – Батан – обсерватория Ассы, с 15-го по 41-й км.
  3. Город Талгар – лагерь "Спутник", с 6-го по 11-й км.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на ближайшие три дня. По их данным, 28, 29 и 30 ноября 2024 года казахстанцам стоит готовиться к неустойчивой погоде.

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