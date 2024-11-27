Дороги к озеру Иссык и обсерватории Ассы закроют на всю зиму
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области с сегодняшнего дня, 27 ноября 2024 года, закрывают дороги на озеро Иссык и обсерваторию Ассы. Об этом предупредили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Cпециалисты заявляют, что сохраняется угроза схода лавин в Талгарском и Енбекшиказахском районах.
Поэтому было принято следующее решение:
"С 27 ноября 2024 года по 31 марта 2025 года в Алматинской области закроют три участка дорог".
- Город Есик – озеро Есик, с 7-го по 15-й км.
- Тургень – Батан – обсерватория Ассы, с 15-го по 41-й км.
- Город Талгар – лагерь "Спутник", с 6-го по 11-й км.
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на ближайшие три дня. По их данным, 28, 29 и 30 ноября 2024 года казахстанцам стоит готовиться к неустойчивой погоде.
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