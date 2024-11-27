Дороги к озеру Иссык и обсерватории Ассы закроют на всю зиму

Фото: Zakon.kz

В Алматинской области с сегодняшнего дня, 27 ноября 2024 года, закрывают дороги на озеро Иссык и обсерваторию Ассы. Об этом предупредили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

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