Курс на Нью-Йорк: какие вопросы будут обсуждать Байден и президенты стран Центральной Азии в формате "С5+1"

С 17 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Глава государства уже встретился с лидерами некоторых стран, главами международных компаний.

Однако наибольший интерес вызывает участие президента в саммите "Центральная Азия – США", который состоится уже сегодня – 19 сентября. Корреспондент Zakon.kz порассуждал с экспертами о том, какие вопросы будут обсуждать президенты на встрече в Нью-Йорке.

Стоит отметить, что программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в США достаточно насыщенная. 17 сентября глава государства встретился с главным исполнительным директором компании Wabtec Рафаэлем Сантана.

Как оказалось, компания Wabtec планирует инвестировать около 1 млрд долларов в транспортно-логистическую отрасль Казахстана, в частности, в производство локомотивов, использующих водородные технологии, и их комплектующих

Фото: akorda.kz

В тот же день Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер. К слову, Citigroup является единственным американским банком, представленным в Казахстане.

Директор Citigroup Джейн Фрейзер поделилась с президентом планами по финансированию ряда важных проектов, направленных на развитие транспортно-логистического потенциала Казахстана. А по итогам встречи "Қазақстан Темір Жолы" и Citibank подписали соглашение о приобретении локомотивов, о которых ранее рассказал глава Wabtec.

Фото: akorda.kz

18 сентября программу двусторонних переговоров Касым-Жомарта Токаева на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открыла встреча с президентом Венгрии Каталин Новак.

А после главы двух государств выступили сопредседателями первой сессии Диалога лидеров "Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР".

"Текущие глобальные вызовы, усугубляемые геополитическими потрясениями, подрывают наши коллективные усилия. Эти препятствия невозможно преодолеть силами отдельного государства. Только благодаря единству мирового сообщества мы сможем добиться ощутимых результатов", – заявил президент Казахстана.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для Казахстана достижение ЦУР является национальным приоритетом. А следом инициировал создание в Казахстане регионального хаба по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана.

Президент Венгрии не единственная с кем Касым-Жомарт Токаев встречался в рамках двусторонних переговоров в Нью-Йорке. У него также были встречи с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, главой Ирана Ибрахимом Раиси, с президентом Финляндии Саули Ниинистё и Эстонии – Алар Карисом.

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Однако самым главным событием всей рабочей поездки президента в Нью-Йорк станет саммит "Центральная Азия – США". Стоит отметить, что это будет первый в истории президентский саммит в формате "С5+1", в котором будут принимать участие лидеры Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и США.

Политолог, директор "Института прикладных этнополитических исследований" Талгат Калиев объяснил такую важную встречу в Нью-Йорке текущей геополитической ситуацией и желанием США наладить более тесные отношения со странами ЦА, в частности с Казахстаном – как с лидером региона, имеющим наиболее прочную репутацию в глобальном мире, благодаря председательствованию в ОБСЕ, в Совете безопасности ООН и не только. Кроме того, мы давно зарекомендовала себя как дружественное, миролюбивое государство, последовательное в своей внешней политике.

"С этой точки зрения Казахстан будет рассматриваться мировым сообществом и, в частности США, как один из наиболее важных партнеров по региону. Россия находится под санкциями, и сейчас регион стал важнейшим транзитным маршрутом, связывающим Китай и Европу. А с другой стороны, от стабильности в нашем регионе зависит стабильность всего евразийского континента. Здесь близок Афганистан, достаточно близко расположен Иран, Китай, с которым у США серьезное экономическое и геополитическое соперничество. В этом контексте роль региона переоценить крайне сложно", – объяснил политолог.

Он отметил, что одним из главных вопросов повестки саммита будет соблюдение санкционного режима в отношении России, поскольку как минимум две страны являются членами Евразийского экономического союза и находятся с РФ в режиме прозрачной таможенной границы.

"Поэтому я думаю, что также будет рассматриваться вопрос и нашего участия в возможном урегулировании данного конфликта. Ведь в конечном итоге переговоры должны состояться рано или поздно. А лидер нашего государства обладает определенным уровнем доверия и у Путина, и у Зеленского", – подчеркнул Талгат Калиев.

Среди прочих вопросов, которые стороны могут обсудить за столом переговоров, по словам Калиева, будут проблемы охраны окружающей среды, экономика и продовольственная безопасность.

"Напомню, что два крупных поставщика – Россия и Украина – в силу происходящих событий ограничили поставки зерна на мировые рынки, а это может повлечь за собой очень серьезные проблемы. Поэтому здесь также возрастает роль Казахстана", – добавил Талгат Калиев.

В целом он назвал эту поездку продуктивной с точки зрения экономического сотрудничества, возможности привлечения новых инвестиций в инфраструктуру, аграрный сектор и перерабатывающую промышленность.

Поделился своим мнением о визите Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк и экономист Арман Бейсембаев. Он отметил, что США также будут вести переговоры по увеличению поставок сырья на рынок Европы.

"Если взять Казахстан, то это добыча, транспортировка нефти, ее поставки, в частности, в Европу. Потому что на российскую нефть наложено эмбарго. В случае с Узбекистаном и Туркменистаном – это поставка газа. То есть в основном это то, что касается сырья", – дополнил экономист Арман Бейсембаев.

По его словам, также будут заключены отдельные контракты по расширению экономического сотрудничества, поскольку Соединенные Штаты неоднократно заявляли о готовности инвестировать в Казахстан и другие страны Центральной Азии. Это касалось различных проектов: строительства железных и автомобильных дорог, нефтепроводов.

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Напомним, на встрече с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер в Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках недавнего Послания перед правительством была поставлена задача привлечь в страну три надежных зарубежных банка для повышения конкуренции в данной сфере.

Комментируя этот вопрос, экономист предположил, что в рамках встречи как раз-таки обсуждалась возможность открытия филиала Citibank в одном из регионов страны.

"Ну и понятное дело, что с нами разговаривают потому, что мы ближайшие соседи России. В данном случае это своего рода попытка договориться со странами ЦА о сотрудничестве с западными странами, чтобы мы не пытались обходить их санкции", – заключил Арман Бейсембаев.

Помимо саммита "Центральная Азия – США" президент Казахстана будет принимать участие в общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее глава государства также провел переговоры с вице-президентом Amazon по строительству в Казахстане дата-центров, а также обсудил перспективы сотрудничества с президентом GE Healthcare по снижению стоимости медуслуг в Казахстане.