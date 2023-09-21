Экоактивисты объявили войну городским свалкам Кызылорды

Экоактивисты Кызылординской области обеспокоены состоянием мусорных полигонов Приаралья. К тому же во всех районах города образовались стихийные свалки, где жгут костры и бродят коровы.

В Кызылординской области всего 7 крупных полигонов твердых бытовых отходов. Из них два находятся в Кызылорде. Как отмечалось в отчете прокуратуры области за 2022 год, ни один из мусорных полигонов Кызылординской области не соответствует экологическим и санитарным требованиям. В ветреные дни областной центр превращается в "город летающих пакетов" – об этом часто пишут горожане в социальных сетях.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

Корреспондент Zakon.kz проехал с экоактивистами по нескольким полигонам. Они рассказали, что в Приаралье проблема с бытовыми отходами существует много лет. Стихийные свалки есть во всех районах области, существует и проблема с сортировкой и переработкой отходов на мусорных полигонах. Картина везде одинаковая – костры, бродячий скот и гниющие трупы животных.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

Экологический активист, член общественного совета Кызылординской области Болат Нурхожаев постоянно участвует в рейдах мобильных групп по выявлению стихийных свалок.

"Свалки есть везде, и при этом мусорят и сами жители. Видимо, нет строгого контроля и наказаний, поэтому кто-то выкидывает отходы на окраинах или перед домами", – говорит он.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

Не раз во все инстанции о состоянии местных полигонов писал и кызылординец Нурлан Турманов. Все нарушения он фиксирует на камеру и делится снимками в соцсетях.

"Два дня назад был на двух полигонах. Там дым и гарь от костров, трупы животных. Людям, живущим недалеко от этих мест, приходится дышать едким дымом. Об этом я снова буду писать в прокуратуру, президенту страны и во все инстанции. На то, чтобы наладить переработку мусора, государством выделяются большие деньги, и они должны быть использованы по назначению. Меня часто упрекают хозяева полигонов: что ты хочешь увидеть на свалках, кроме мусора? Хочу, чтобы его не жгли, и жители, которые живут вблизи таких объектов, не дышали опасной гарью", – говорит Нурлан Турманов.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

Один из мусорных полигонов – "Саскум" в Шиелийском районе. Он построен в районном центре еще в 2004 году. Последний тендер по передаче полигона в доверительное управление был проведен в августе 2023 года.

"По проекту "Модернизация полигона бытовых отходов Саскум в поселке Шиели" разработана ПСД на сумму 843 млн 274 тыс. тенге, в ближайшее время выйдет экспертиза. В настоящее время по итогам тендера полигон передан в доверительное управление ТОО "Өрлеу KZ" на три года. 9 сентября 2023 года был составлен акт, тендер проведен в августе", – прокомментировал заместитель акима Шиелийского района Канат Рахимберды.

До этого времени (с 2020 года) у этого полигона был другой хозяин. В марте нынешнего года акимат района расторг с ним договор и объявил тендер в поисках нового хозяина. Теперь объект находится в доверительном управлении другого юрлица. Его директор Ергали Досов отметил, что работы только начаты, поэтому пока видимых результатов нет. Тендер компания выиграла в августе, но документы были подписаны только в сентябре, несколько дней назад.

Еще один мусорный полигон расположен в поселке Теренозек Сырдарьинского района, что в 3 км от районного центра. Здесь, как и на других подобных объектах, сжигается мусор, а по полигону в поисках корма бродят бездомные животные.

"Сейчас сортировка мусора на полигоне не проводится. За этим местом наблюдает специальный караул. На строительство нового полигона в поселке Теренозек разработана и рекомендована к финансированию из республиканского бюджета проектно-сметная документация на сумму 480 млн тенге. Для начала строительных работ на 2023 год выделено 60,3 млн тенге, ведутся государственные закупки. Новый полигон будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Предусматривается, что на нем будут проводиться сортировочные работы", – сообщает пресс-секретарь района Ердос Беркинбаев.

В областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования рассказали, что в 2023 году в Кызылординской области разработана и отправлена на госэкспертизу проектно-сметная документация для строительства 4-х полигонов на общую сумму 2 млрд тенге. Также в ведомстве отметили, что за 6 месяцев 2023 года было уничтожено 50 из 74 стихийных свалок. Переработано около 23 тыс. тонн мусора из 85 тысяч. Это примерно 27% из общего количества. Остальной мусор сжигается либо разлетается по округе и наносит непоправимый вред окружающей среде.

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Между тем мусорные полигоны – это источник не только инфекций, но и повышенной пожарной опасности. Так, 12 июля 2023 года горел полигон в Кокшетау. Аналогичный случай был в Актобе, из-за чего жители оказались в плотном кольце смога.