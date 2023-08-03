Берег реки превратили в стихийную свалку в Жетысуской области

Река Лепсы на границе Сарканского и Алакольского районов Жетысуской области из-за сваленных отходов стала больше напоминать мусорный полигон, чем местную достопримечательность, сообщает Zakon.kz.

Водохранилище расположено по пути на озеро Алаколь. В основном отдыхающие останавливаются здесь пофотографироваться. За долгие годы это место стало местной достопримечательностью. Но в последнее время река больше напоминает мусорный полигон. Как показал на опубликованном в паблике Taldykorganec_insta видео один из туристов, берег реки полностью завален мусором. Здесь можно увидеть все – от остатков еды до костей животных.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Сарканского района, сейчас на месте идет уборка мусора. В местной администрации пообещали предоставить фотографии после окончания санитарной очистки.

Ранее владельцы зон отдыха на Алаколе пожаловались на перебои с электричеством.