Берег реки превратили в стихийную свалку в Жетысуской области
Водохранилище расположено по пути на озеро Алаколь. В основном отдыхающие останавливаются здесь пофотографироваться. За долгие годы это место стало местной достопримечательностью. Но в последнее время река больше напоминает мусорный полигон. Как показал на опубликованном в паблике Taldykorganec_insta видео один из туристов, берег реки полностью завален мусором. Здесь можно увидеть все – от остатков еды до костей животных.
Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Сарканского района, сейчас на месте идет уборка мусора. В местной администрации пообещали предоставить фотографии после окончания санитарной очистки.
Ранее владельцы зон отдыха на Алаколе пожаловались на перебои с электричеством.