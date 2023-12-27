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Горящую ежегодно городскую свалку Актобе законсервировали

Горящую ежегодно городскую свалку Актобе законсервировали Фото: скриншот с видео
Мусорный полигон, который стал настоящей бедой для жителей Актобе из-за постоянных пожаров и зловония, полностью засыпали грунтом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на акимат города.

Работы по консервации городской свалки, которая горела и тлела каждый год по нескольку раз, отравляя воздух над городом и районами, завершили в Актобе. Как сообщает пресс-служба городского акимата, подрядная организация засыпала грунтом 42 гектара и установила 74 газоотводящих трубы. К тому же, рядом со старым, законсервированным полигоном, начал работать новый.

"Вокруг старого и нового полигонов выкопали противопожарный ров глубиной три метра и шириной пять метров, что необходимо для защиты полигона от степных пожаров". Пресс-служба акимата Актобе

Законсервированный полигон только за первые полгода 2023 года горел не менее десяти раз. Как сообщили в акимате, мусор, который уходит на глубину до 20 метров, воспламенялся из-за образования метана, в результате в летние месяцы в последние годы часто фиксировались возгорания.


Как сообщалось ранее, старая городская свалка заполнена была на 150% и мусор не принимала в последние 16 лет.

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