"Мы не боги": медики Алматы высказались об обидных словах пациентов

Алматинские врачи поделились казусными историями и мнением о том, как они реагируют на оскорбления пациентов, что в последнее время для многих стало нормой. Но доктора призывают оставаться людьми и ценить труд каждого работника. Zakon.kz предлагает посмотреть видео с признаниями медиков.

Видео с избиением врачей Талгара шокировало всю страну. Казахстанцы бурно обсуждали произошедший инцидент в стенах медучреждения и делились своими историями из больниц.

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"Мы не боги"

28-летний алматинец по имени Камбар, который на своей странице в Instagram ведет рубрику "Истории от незнакомцев", записал блиц с врачами.

Врач – одна из самых престижных, но в то же время тяжелых профессий. Он берет на себя ответственность за жизнь пациента. Но важно понимать, что не все в его руках. Анестезиолог-реаниматолог рассказал о самой сложной смене.

"Так получилось, что на моей первой смене поступил ребенок трех лет с аспирацией. В конечном итоге мы его потеряли. Этого никогда в своей жизни не забуду. Первая смена, и в первой смене вот так сложилось". Анестезиолог-реаниматолог

Несмотря на то, что медики всегда стремятся оказать помощь больному, нередко они сталкиваются с оскорблением. Так, анестезиолог-реаниматолог вспомнил самые обидные слова, услышанные от пациентов.

"Да их не счесть, если честно. В основном задевает, когда обвиняют в смерти пациента и называют "убийцей". Такое ощущение, как будто все в твоих руках. Мы всегда говорим: что бы ни происходило, врач никогда намеренно никого не убьет. Да, бывают в карьере любого врача моменты, когда, возможно, из-за упущения или недосмотра были какие-то фатальные исходы, но никто этого не желает". Анестезиолог-реаниматолог

Акушер-гинеколог рассказала, что также нередко слышит оскорбления в адрес врачей.

"Их достаточно много, они неоправданные. Наш народ любит говорить: "тупые врачи". Очень неприятно, хотя, зная всех своих коллег, все максимально стараются, чтобы у пациента было все хорошо. Если брать роддом, чтобы мать и ребенок выписались здоровыми". Акушер-гинеколог

Грустной историей поделилась и неонатолог-реаниматолог. Медработники придерживаются принципа "пациент всегда прав", поэтому закрывают глаза на то, что посетители пренебрегают культурой обращения.

"Говорят, что мы убийцы. Что мы не спасли, хотя могли. Что мы ничего не сделали, хотя сделали все, что у нас было: средства, медицинские препараты, весь наш ум. Но, к сожалению, ребенок был очень маленький и умер. Тогда сказали, что мы убийцы". Неонатолог-реаниматолог

Честь белого халата

Впрочем, за хамское поведение можно предстать перед судом по статье 131 Уголовного кодекса РК "Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Это правонарушение предусматривает штраф в размере до 100 МРП (345 тысяч тенге), либо исправительные работы (100 часов) или привлечение к общественным работам до 160 часов.

К слову, во многих других странах за подобное отношение судят строже. Например, во Франции за это можно угодить за решетку на пять лет. Такое же наказание светит в Германии. А в США за оскорбление чести предусматривается до 10 лет лишения свободы.

По мировой статистике, от неадекватного поведения больных страдают до 90% работников скорой медицинской помощи. Для них риск стать жертвой нападения на выездах в 22 раза выше, чем для любого человека в повседневной жизни.

В тех же штатах 75% врачей приемных покоев признались, что как минимум один раз слышали угрозы, а 30% пострадали физически от пациентов и их родственников. 12% сталкивались с агрессией вне стен больницы. 3,5% работников в белых халатах были вынуждены спасаться от преследований. Еще интересен тот факт, что почти каждый второй американский врач носит с собой оружие в больницах для самозащиты.

По данным Минздрава РК, в прошлом году по статье о воспрепятствовании законной деятельности медицинских и фармацевтических работников зарегистрировали 23 административных правонарушения. До суда доведено 19 дел, 16 правонарушителей оштрафованы на сумму свыше 909 тысяч тенге, кроме того, шестеро взяты под административный арест.

Обычно казахстанцы жалуются на несвоевременно оказанную медицинскую помощь, некачественное обследование или лечение, отказ в госпитализации и недостатки в организации приема больных.

Душевные истории

Если вернуться к странице Камбара, то он также ведет блог "Записки алматинцев". В нем опрашивает прохожих, которые с замиранием делятся историями из жизни. Например, мужчина трогательно ответил на вопрос: "В какой момент вы чувствовали себя беспомощнее всего?".

"Беспомощным я себя чувствовал, когда меня отдали в школу-интернат. Я там учился 11 лет. Мама привезла меня туда, когда я был шестилетним ребенком. При Советском Союзе так оказывали помощь многодетным семьям. Интернаты были. Вот тогда я себя чувствовал беспомощным, и это длилось очень долго, вплоть до шестого класса", – вспомнил детство пожилой алматинец.

Словом, причинившим самую сильную боль, для героини видео стало "помолчи".

"Я высказывала свое мнение, и мне говорят: "Можете помолчать, надо думать еще о других людях. Я обиделась. Теперь, когда о чем-то спрашивают, я стараюсь промолчать, пусть кто-то другой выскажется, а потом лучше я присоединюсь". Алматинка

Молодой человек признается, что решился на социальный эксперимент после того, как сам пережил тяжелые времена в своей жизни.

"Записки алматинцев" – моя личная отдушина. Я получаю невероятное удовольствие от того, что кому-то может стать действительно проще, вылив все это на лист бумаги. Ведь у нас в стране говорить про свою неуверенность, переживания, тревоги – значит быть слабым. Мы все это в себе копим годами, это ест нас изнутри и делает с каждым днем все черствее и черствее. А ведь нам тоже бывает страшно, мы тоже чувствуем невыносимую пустоту и тревогу внутри, просто мы не плачем, мы сидим в заглушенной машине у дома после работы и нам чертовски больно. Никто из нас никогда не должен чувствовать себя одиноким", – говорит Камбар.

Алматинцу удается собирать самые жизненные истории. О них кто-то говорит, не скрывая лица, а другие пишут в анонимных записках.