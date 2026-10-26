Птицы возвращаются на Арал: новая жизнь на берегах исчезающего моря

Во время осеннего учета специалисты Барсакельмесского заповедника зарегистрировали в Приаралье 250 видов птиц. Какие из них остаются на гнездование, какие прилетают только во время миграции и почему их численность зависит от уровня воды в Сырдарье, выяснял Zakon.kz.

Осенью Аральское море становится важной остановкой для птиц, отправляющихся в дальний путь. Они отсюда летят на зимовку в Западную и Юго-Западную Азию и Африку. Насколько многолюдно сейчас на птичьих маршрутах Арала?

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"На днях мы завершили осенний учет птиц на Аральском море. Зарегистрировали 250 видов, более 18 тысяч особей. Из них 33 вида включены в Красную книгу Казахстана. Гнездятся на территории 102 вида, а 147 видов – это перелетные. Они останавливаются на кормежку, на отдых, а после улетают. Для одних это место размножения, для других – остановка на пути сезонной миграции". Начальник отдела науки Барсакельмесского государственного заповедника Арман Жылкайдаров

Болотный лунь, фото: из архива Барсакельмесского заповедника

Усыхание Аральского моря меняет не только ландшафт Приаралья, но и условия жизни его пернатых обитателей. На месте отступившей воды формируется пустыня Аралкум, меняются природные экосистемы и места обитания животных. Тем не менее птицы есть, и разные.

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"На Аральском море встречаются редкие птицы, в том числе занесенные в Красную книгу Казахстана. Это лебедь-кликун, серый журавль, фламинго, розовый пеликан, кудрявый пеликан, савка, дрофа, черноголовый хохотун, сапсан, малая белая цапля, филин, орлан-белохвост и другие. За последние четыре года численность большинства из них увеличилась. Например, стало больше лебедей- кликунов. Но есть и те, которых стало меньше. Это фламинго, дрофа, саджа". Начальник отдела науки Барсакельмесского государственного заповедника Арман Жылкайдаров

Орлан-белохвост, фото: из архива Барсакельмесского заповедника

Как рассказывает специалист, среди них есть как исчезающие виды, так и сокращающиеся, редкие и восстановленные. Это саджа, филин, степной орел, серый журавль, бурый голубь и другие.

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На численность их влияет немало факторов. В первую очередь сокращение воды в реке Сырдарья, так как она впадает в Аральское море. Сколько видов и какое их количество будет на Арале, зависит от уровня воды в Сырдарье. Если уровень падает, то сокращается и численность птиц.

В один год их может быть меньше, а в другой – больше. Такое разнообразие объясняется соседством разных природных комплексов. Здесь есть пустынные пространства, участки с растительностью и водно-болотные угодья, которые служат птицам местами кормления, гнездования и сезонных остановок. Однако состояние этих территорий во многом зависит от водного режима.

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Цифры осеннего учета – это не просто статистика, а чуткий барометр состояния всей экосистемы Центральной Азии.

Розовый пеликан, фото: из архива Барсакельмесского заповедника

"Фундамент орнитологического благополучия Арала – стабильный приток воды из Сырдарьи. Построение Кокаральской плотины в свое время позволило спасти Малое море, снизить соленость воды и восстановить рыбные запасы. Именно это привело к росту численности рыбоядных видов – пеликанов, цапель, черноголовых хохотунов и лебедей. Однако любые колебания стока реки из-за аграрного водозабора выше по течению моментально оголяют мелководья. Короткое маловодье – и сотни гектаров тростниковых крепей, где гнездятся птицы, превращаются в сухую пустыню, доступную для наземных хищников". Главный инженер Барсакельмесского заповедника Алма Есенова

Фламинго, фото: из архива Барсакельмесского заповедника

Как рассказывает инженер Алма Есенова, еще несколько десятилетий назад многие считали, что у Арала нет будущего. Сегодня здесь снова кормятся пеликаны, гнездятся цапли, а лебеди-кликуны возвращаются все чаще.

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Приаралье – это не изолированный заповедник, а важнейшее звено глобальной экологической сети. Через год специалисты снова выйдут на учет и подсчитают птиц. И они очень надеются, что их станет больше.