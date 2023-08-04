Нарушения в детских лагерях Алматинской области: директор работал пьяным

В Алматинской области 8 из 22 детских лагерей осуществляли свою деятельность без разрешения уполномоченных органов и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм. Об этом Zakon.kz рассказали в Генпрокуратуре 4 августа 2023 года.

В распространяемом сообщении сказано, что практически в каждом втором детском заведении выявлены несоответствия требованиям безопасности игровых и спортивных площадок.

"Спальным корпусам требуется капитальный ремонт. При этом в комнатах, предназначенных для 4 детей, фактически размещались по 8 и более человек". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

К примеру, в лагере "Байтерек" (Конаев) вопреки условиям договора о государственных закупках детям должным образом не организован досуг и обучение.

Не обеспечивалась безопасность детей во время их купания на водохранилище "Капшагай".

"Более того, директор этого же лагеря находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности (по ст. 440 КоАП РК)". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По итогам проверок в связи с неисполнением администрацией детских лагерей обязанностей по воспитанию несовершеннолетних начато досудебное расследование (по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса).

Материал по теме Крысиный яд, бутылки из-под спиртного и оружие нашли в детских лагерях Акмолинской области

После скандала в одном из лагерей под Алматы в Генпрокуратуре 20 июля сообщили, что приступили к проверкам в деятельности государственных, частных и палаточных лагерей.