Почему жители Акмолинской области стали чаще болеть раком

Более чем на 11% за год выросла заболеваемость раком в Акмолинской области, а показатель запущенности достиг максимальной отметки по всей республике – 27%. О причинах резкого скачка численности онкобольных корреспонденту Zakon.kz рассказал главный онколог региона Болат Абишев.

Несмотря на относительную малонаселенность, сегодня на диспансерном учете в Акмолинской области находятся свыше 10 тысяч человек. По количеству пациентов регион занимает седьмую строчку в республиканском рейтинге. Если в прошлом году за восемь месяцев выявили 1246 онкобольных, то в этом году показатель вырос до 1387.



"В первую очередь это связано с увеличением возрастного населения. По итогам 2022 года более 10% акмолинских онкобольных – люди старше 60 лет, тогда как по стране этот показатель составляет примерно 7,5%", – отметил заместитель директора по онкологической службе многопрофильной областной больницы Болат Абишев.

На удручающую статистику повлияли и другие факторы. В их числе – постковидные последствия. Из-за карантинных ограничений проведение плановых осмотров приостановили. Из-за этого увеличилось число случаев, когда смертельную болезнь выявляют слишком поздно.

Но особое внимание специалист обратил на поведение самих жителей региона.

"У населения низкая ответственность за собственное здоровье. Порою приходится людей, стоящих на учете, чуть ли не уговаривать пройти плановое обследование, скрининг, стационарное лечение. Отсюда рост поздней выявляемости. Менталитет такой, что в больницу обращаются в самый последний момент. Например, для европейских коллег это дикость, что пациент может пропустить скрининг, а врач сам ему будет звонить и просить прийти". Болат Абишев

Об этом говорят и цифры: за последние полгода у 18% обратившихся рак выявили на поздних стадиях.

Связано это не только с нежеланием о себе позаботиться, но и с финансовыми возможностями. В сельских районах серьезные проблемы с медицинскими исследованиями, касающимися выявления рака, – нужно ехать в областной центр. А из-за отсутствия некоторых междугородних маршрутов прийти на осмотр к врачу для акмолинского сельчанина – дорогое удовольствие.

В числе других привычек, пагубно сказывающихся на онкостатистике, – употребление мясной пищи, особенно ближе к ночи, вечером. Рак желудка входит в тройку самых распространенных и смертельных заболеваний среди акмолинцев и чаще всего вызван неправильным питанием. На втором месте – болезни ротовой полости.

"Стоматологические службы децентрализованы. Мы пытаемся привлекать их к обучению для раннего выявления на местах, но обязать не можем. В последнем обучении приняли участие всего 13 врачей из всех стоматологов региона", – объяснил спикер.

Но чаще остальных видов рака в области встречается рак молочной железы. За полгода этот диагноз подтвердился у 144 жительниц Акмолинской области.

"Навыки обследований хромают в районах. Многие специалисты совмещают направления. Запущены выявления визуально доступных локализаций, то есть рака кожи, ротовой полости, молочных желез, прямой кишки, шейки матки. Чтобы исправить ситуацию, мы в этом году обучили ранней диагностике более 300 специалистов", – отметил главный онковрач области.

Чтобы привлечь специалистов на периферию, в Акмолинской области новоиспеченных медиков поддерживают подъемными – 5 млн тенге сельским и 3 млн тенге городским онкоспециалистам.

По словам доктора, самая большая концентрация онкобольных – в Кокшетау, Степногорске, Сандыктауском и Бурабайском районах. Но мифы о влиянии экологии этой местности на показатели заболеваемости врач развеял.

"По данным ВОЗ, экологическая обстановка влияет на возникновение рака лишь на 10%, как и генетика. Главный фактор – образ жизни. Самый смертельный онкологический диагноз – рак легкого, а его, как известно, провоцирует курение", – подчеркнул Болат Абишев.

В числе других факторов врач обозначил проблемы с лишним весом, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и работу на химических промышленных предприятиях. Стоит отметить, что среди взрослых больных население трудоспособного возраста составляет 64%.

Но страшная болезнь не щадит и детей. Сегодня на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями в области стоят 94 ребенка, у пятерых из которых рак диагностировали повторно.

Около 40% пациентов со страшным диагнозом живут после лечения не больше пяти лет, но этот показатель считается одним из лучших в Казахстане и средним в мире. Поэтому сильного отставания отечественной медицины опытный специалист не признает. Он считает, что актуализировалась проблема коммерциализации онкологии.

"В лечении мы никому не отказываем. Некоторые просто самостоятельно принимают решение отправиться в заграничные клиники на дорогостоящее лечение. В моей практике не было таких случаев, когда мы дали неутешительный прогноз, а за рубежом их полностью излечили. Но это выбор каждого. Однако люди тратят огромные средства на ложные надежды, не доверяя местной медицине. Тяжелых и сложных пациентов мы отправляем в Астану". Болат Абишев

Главный онколог Акмолинской области заверил, что в национальном онкологическом центре Казахстана условия и специалисты более чем хорошие. Если есть шанс на спасение, врачи сделают все возможное. Он отметил, что в прошлом году в главной онкоклинике страны прошли лечение 4,5 тысячи местных жителей.