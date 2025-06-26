#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
518.5
601.62
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
518.5
601.62
6.61
Происшествия

От туберкулеза скончались четыре жителя Акмолинской области

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 07:33 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области с начала 2025 года запущенная форма инфекции унесла четыре жизни, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", одна из умерших – молодая мама, которая контактировала с больным. Свой диагноз женщина скрыла от врачей.

Главный специалист Департамента санэпидконтроля Акмолинской области Жанаргуль Есимжанова назвала основные причины заболевания людей туберкулезом:

  • равнодушие к своему здоровью, то есть позднее обращение за медицинской помощью;
  • несвоевременное прохождение флюорографического обследования;
  • низкий материальный доход;
  • наличие сопутствующих заболеваний;
  • избегание медицинских организаций и занятие самолечением.

С начала года в регионе количество заболевших туберкулезом, который считается социальным заболеванием, выросло на 111 человек. Наибольший прирост отмечают в Буландинском, Жаксынском, Бурабайском, Ерейментауском, Аккольском и районе Биржан сал.

Больше пациентов с палочкой Коха стало и в Степногорске. Повторно коварную инфекцию подхватили 39 человек.

Гинеколог из Алматы дал советы беременным в жаркую погоду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Житель Семея ударил по лицу водителя автобуса и угрожал ножом: полиция задержала дебошира
Происшествия
04:33, 26 июня 2025
Житель Семея ударил по лицу водителя автобуса и угрожал ножом: полиция задержала дебошира
Трехлетняя девочка в Актобе едва не лишилась пальца из-за игрушки
Происшествия
22:28, 25 июня 2025
Трехлетняя девочка в Актобе едва не лишилась пальца из-за игрушки
Тела подростка и взрослого мужчины нашли на озере в Алматы
Происшествия
21:07, 25 июня 2025
Тела подростка и взрослого мужчины нашли на озере в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: