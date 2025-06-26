От туберкулеза скончались четыре жителя Акмолинской области
Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области с начала 2025 года запущенная форма инфекции унесла четыре жизни, сообщает Zakon.kz.
Как передает "КТК", одна из умерших – молодая мама, которая контактировала с больным. Свой диагноз женщина скрыла от врачей.
Главный специалист Департамента санэпидконтроля Акмолинской области Жанаргуль Есимжанова назвала основные причины заболевания людей туберкулезом:
- равнодушие к своему здоровью, то есть позднее обращение за медицинской помощью;
- несвоевременное прохождение флюорографического обследования;
- низкий материальный доход;
- наличие сопутствующих заболеваний;
- избегание медицинских организаций и занятие самолечением.
С начала года в регионе количество заболевших туберкулезом, который считается социальным заболеванием, выросло на 111 человек. Наибольший прирост отмечают в Буландинском, Жаксынском, Бурабайском, Ерейментауском, Аккольском и районе Биржан сал.
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