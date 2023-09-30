Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Греции

Алматинка Татьяна Педаева с мужем и ребенком собирались переезжать в Латвию на ПМЖ, но обстоятельства сложились иначе, и вместо Прибалтики они переехали в Грецию. Как им живется на родине Олимпийских игр, в стране философов и богов Олимпа, читайте в материале Zakon.kz.

В Элладе, как называют греки свою страну, Татьяна с мужем и двумя дочками Дарьей (восемь лет) и Марией (три года) живут шесть с половиной лет. Большую часть времени семья жила в городе Иерисос с населением около 3500 жителей, находящемся на полуострове Халкидики.

Zakon.kz/Из личного архива героини

Совсем недавно они перебрались в местечко под названием Мегали Панагия, где купили дом.

Zakon.kz/Из личного архива героини

"Как говорят, случайности не случайны, именно так у нас и вышло. Мы планировали переезд в Латвию, я с дочкой полетела туда подавать документы на ВНЖ. Мой муж на тот момент работал в Греции, а мы после всех дел должны были вернуться в Казахстан, но обратный рейс отменили. Мы остались в Латвии почти без вещей и практически без денег, так как мы ехали всего на несколько дней. И муж предложил приехать к нему в Грецию и на месте решить, что делать дальше. Авиакомпания нам вернула сумму за билеты, и этого нам как раз хватило, чтобы добраться до Греции", – рассказывает Татьяна Педаева.

Zakon.kz/Из личного архива героини

Zakon.kz/Из личного архива героини

Прилетев на место, женщина сняла жилье за 200 евро, в эту сумму уже были включены коммунальные услуги. Так они остались в Греции сначала на месяц, потом на три, а потом на годы. Через три месяца семья сняла квартиру уже за 170 евро.

Zakon.kz/Из личного архива героини

"Я не знаю, насколько быстро я адаптировалась к жизни там. Я не знала ни языка, ни людей. Мы поселились в маленьком поселке на берегу моря, это была моя мечта жить у моря. Спустя два месяца я впервые услышала русскую речь. Я была так счастлива, как будто услышала самого родного человека на всем свете. Теперь мы с этими людьми дружим. Сказать, что мне было очень трудно тут жить, я не могу, потому что греки очень теплые, радушные, они принимают тебя, помогают. Вообще для меня лучше страны для жизни нет, потому что мы живем в маленьком поселке у моря, недавно переехали ближе к горам, но море все равно рядом", – говорит казахстанка.

Татьяна отмечает, что Греция – это не криминальная страна, там низкий уровень преступности, и в поселке, в котором они живут, нет полиции. Стражи порядка сюда наведываются только изредка.

"В Иерисосе, где мы жили, и там, где живем сейчас, очень спокойно. Можно выйти в два часа ночи на улицу и гулять по поселку, и это будет абсолютно безопасно. Я совершенно спокойно отпускаю свою старшую дочь без сопровождения гулять на детскую площадку, в парк или просто прогуляться по поселку с подружками. Мы спим с открытыми окнами и дверями. Недавно в супермаркете я потеряла кошелек с деньгами, просто выпала сумка из тележки с покупками, и обнаружила пропажу только на кассе. Пошла искать по магазину, смотрю – нет, вышла наружу и увидела, что сумка со всем содержимым спокойно висит на крюке, в таком закутке для тележек. Представляете, кто-то очень бережно поднял мои вещи и оставил. Можете быть спокойны, никто не присвоит себе чужое", – поделилась Татьяна Педаева.

Zakon.kz/Из личного архива героини

Zakon.kz/Из личного архива героини

О языке

Как рассказывает наша собеседница, из их семьи довольно неплохо говорит по-гречески только старшая дочь, так как она ходит в школу. Маша, которой только три года, ходит в садик и пока не говорит по-гречески. Муж Татьяны совершенно не знает языка.

"Мне язык дается очень трудно. Я учу его уже шесть лет, но... то ли я мало занимаюсь, то ли на самом деле это сложный язык. Потихоньку-потихоньку, может, когда-нибудь я его и выучу. Там, где мы живем, бесплатных курсов для иностранцев нет, они есть в крупных городах, таких, как Афины, Салоники. Помимо языковых курсов, там есть русские школы", – поясняет она.

Zakon.kz/Из личного архива героини

О работе и гражданстве

Татьяна – психолог. Работает онлайн с русскоязычными клиентами. Ее супруг трудится строителем и говорит, что он нарасхват, потому что хорошие специалисты, как и в любой стране, на вес золота, и Греция – не исключение.

"Гражданство у меня казахстанское, и я не хочу от него отказываться, потому что я люблю свою Родину и хочу, чтобы у меня оставался мой голубой паспорт, я им очень горжусь", – подчеркивает казахстанка.

Zakon.kz/Из личного архива героини





Zakon.kz/Из личного архива героини

О занятиях для детей и не только



Старшая дочь Татьяны Дарья учится в третьем классе, дополнительно ходит на занятия по английскому языку. Также для всех желающих, независимо от возраста, существуют театральные кружки, курсы, где обучают национальным танцам, игре на музыкальных инструментах и многому другому.

В садик детей принимают с трех лет, но питание не предусмотрено, дети еду приносят с собой в боксах: для Греции это совершенно нормально.

Zakon.kz/Из личного архива героини

О медицине

Младшую дочь Марию Татьяна родила в Греции в обычном районном роддоме.

"Я очень довольна греческой медициной. Роды прошли на высшем уровне. Это было настолько комфортно, настолько профессионально, что мне не к чему придраться. По сравнению с родами в Алматы это небо и земля. В Алматы я рожала в платном отделении, но должного ухода не было. В Греции, напротив, персонал клиники очень приветливый, все делают с улыбкой. В палате все необходимое есть – и сухая смесь для кормления, и пеленки, распашонки. Медсестра сама и смесь подготовит, и подскажет, как кормить, поможет, сама ребенка покачает. Они отзывчивые, совсем другое отношение – теплое, атмосфера домашняя, располагающая", – сказала она.

Zakon.kz/Из личного архива героини

Как отметила наша собеседница, они сталкивались только с детскими врачами и всегда были довольны качеством услуг и человечным отношением. Обратиться за врачебной помощью можно хоть в государственную, хоть в частную клинику. Прием у частного детского врача стоит около 30 евро.

"Еще плюс в том, что после осмотра выпишут назначение, рецепт, потом с рецептом приходишь в аптеку и платишь за лекарство 15% от его стоимости. Можно ли вызвать врача на дом, я не знаю, так как, если нам нужен доктор, мы, как правило, едем в любую больницу сами", – пояснила Татьяна Педаева.

Об аренде и ценах на еду

Как отмечает Татьяна, стоимость аренды квартир в туристическом поселке Иерисос начинается от 300-350 евро и выше. Но найти жилье будет стоить немалых усилий, потому что греки не хотят сдавать недвижимость в долгосрочную аренду. В основном они сдают квартиры только в сезон, особенно те, которые находятся на берегу моря, и то посуточно, средняя цена будет от 60 евро в сутки и выше.

"Сейчас, наверное, как и во всех странах, цены на съемное жилье очень подскочили, и Греция не стала исключением. Но, что самое интересное, пока не было пика цен на аренду, сумма была стабильной. Мы арендовали квартиру на протяжении шести лет у одного и того же хозяина, и весь период мы платили одну и ту же сумму – 170 евро, никто нам не поднимал ни арендную плату, ни коммуналку, все из года в год стабильно. Все коммунальные услуги тут включены в счет за электричество. Счет за электроэнергию приходит раз в три, четыре месяца, вот, например, последний раз мы платили в мае, сейчас в сентябре пришел счет на 174 евро", – продолжает женщина.

Что касается общепита, то цены в тавернах тоже ощутимо взлетели. По ее словам, еще приблизительно год назад ужин семье из четырех человек, включая напитки, обходился в 20-25 евро, сейчас чек за тот же набор блюд выйдет уже 50 евро.

Как поясняет Татьяна, цены на продукты в магазинах выросли примерно в два раза.

"Хотя если сравнивать цены с Казахстаном, то на данный момент цены в Греции и в Алматы сравнялись. Но если в Казахстане стоимость продуктов поднималась чуть ли не каждый месяц на протяжении всех шести лет, то в Греции цены подскочили только за последний год, до этого пять лет стоимость продуктов держалась на одном уровне", – отметила она.

Zakon.kz/Из личного архива героини

Налоги



По словам Татьяны, в магазинах налог на продукты питания уже включен в их стоимость и составляет 24 процента.

"В целом, в Греции налоги оплачиваются с дохода населения. Если годовой доход более 9 тыс. евро, то с этой суммы удерживается какой-то процент, но мы не забивали себе этим голову, потому что доход нашей семьи меньше этой суммы, и поэтому мы не попадаем под налогообложение", – поясняет женщина.

О путешествиях и об отношении местных к приезжим

"Мы с семьей очень много путешествуем по Греции. Самое интересное, что Греция – это такая страна, которую невозможно изучить до конца. Мы живем на Халкидиках, и иногда нам бывает скучно, тогда мы просто открываем карту и выбираем первый попавшийся городок или поселок и едем туда, чтобы исследовать, потому что у каждого нового места своя неповторимая изюминка и красота. Греция настолько уникальная страна, сколько по ней ездим и каждый раз открываем для себя все новые места и наслаждаемся ее богатейшей историей. Я обожаю Грецию и обожаю путешествовать!" –делится впечатлениями Татьяна Педаева.

Как рассказывает наша героиня, отношение к приезжим достаточно хорошее.

"Греки – люди очень душевные, они настолько тебя окружают своей добротой и заботой, что это так здорово. И я не чувствую себя здесь какой-то чужой, я чувствую, что меня все здесь просто любят! Вот такое отношение в Греции к приезжим", – говорит казахстанка.

Zakon.kz/Из личного архива героини

Плюсы и минусы эмиграции



Татьяна, как и многие, кто уезжает за тридевять земель, скучает по родным местам, по алматинским горам и улочкам, не говоря уже о близких людях и друзьях.

"Именно по этой причине я стараюсь каждый год приезжать в Казахстан и наслаждаться всем, что люблю. Этим летом мы приезжали в Алматы и очень хорошо провели время. Еще в Греции больше всего я скучаю по бородинскому хлебу и селедке. Селедка там, конечно, есть, но по великим праздникам и то, если поехать специально в Салоники, в русский магазин, а вот бородинского хлеба тут, увы, нет. Вообще, хлеб из ржаной муки в Греции еще нужно поискать", – говорит наша героиня.

Она отметила, что невозможность общаться с близкими – это главный минус. Особенно это заметно, когда отмечаются семейные торжества. В этом году семье Татьяны из четырех человек поездка в Казахстан и обратно в Грецию обошлась приблизительно в 1300 евро.

"Обычно мы летим через Грузию. В этом году у нас вообще получилось в общей сложности провести там три ночи, получается, пока долетим до Алматы, мы еще умудряемся попутешествовать по другим странам", – заключила наша героиня.

Zakon.kz/Из личного архива героини

Татьяна подчеркнула, что из Алматы уезжать не планировала.

"Меня все устраивало, там у меня родители, родственники, все друзья. Я вышла замуж, так как мой муж – гражданин Латвии, мы хотели сделать ему ВНЖ в Казахстане. Но при оформлении необходимых документов столкнулись с рядом проблем. И мы встали перед выбором. Взвесив все, решили уехать, и не пожалели. В Греции живешь себе и живешь, спокойно, ни о чем не думаешь, не беспокоишься, как говорится, будет день, будет пища. Здесь все так живут. Греки умеют наслаждаться жизнью, умеют радоваться, не спешить, они не заморачиваются. Я у них научилась спокойствию и расслаблению", – делится Татьяна Педаева.

Zakon.kz/Из личного архива героини

Также Татьяна рассказала, что образование в Греции бесплатное. Обучение в университетах тоже оплачивает государство, а для иностранцев сумма символичная, предусмотрены стипендии. Правда, для поступления надо сдавать вступительные экзамены, причем отбор для получения высшего образования достаточно строгий.

Не все могут поступить с первого раза, но многие не теряют надежды. И стремятся подтянуть знания, ходят к репетиторам и позже сдать необходимые экзамены и поступить на нужную специальность.