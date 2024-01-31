Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Чехии

45-летняя Анар Кадырханова с мужем 16 лет назад переехала в Чехию. Они не собирались уезжать из РК насовсем, но одно печальное событие поменяло их планы. Что стало точкой невозврата и какие испытания преподнесла судьба нашей героине, читайте в материале Zakon.kz.

Наши соотечественники родом из Уральска. До переезда в Чехию Анар Кадырханова преподавала казахский язык и литературу в местной школе. Ее супруг Анарбек работал учителем физкультуры в техникуме. Уже в Чехии, после восстановления здоровья, мужчина устроился работать в сфере медуслуг массажистом.

"Изначально, когда мы подавали документы, мы с ним думали, что едем туда на время, чтобы поправить его здоровье. Мой муж сильно болел. Когда нам одобрили визу, у нас заболела дочка, и вскоре ее не стало. После перенесенной утраты мы приняли решение уехать в Чехию на долгий срок, но, все взвесив, в итоге остались тут", – делится Анар.

Так казахстанцы оказались в Чешской Республике, в городе Нератовице, который находится в 20 километрах от Праги.

Фото из личного архива Анар Кадырхановой

Как рассказывает женщина, переехали они туда за лучшей жизнью. Но последние несколько лет муж Анар тяжело болел, и в октябре 2023 года женщина овдовела.

Фото из личного архива Анар Кадырхановой

Об адаптации

"Можно сказать, что адаптация у нас прошла быстро и легко, потому что мы жили в семье моей золовки пять лет. Она замужем за чехом. Живя у них, мы узнали все традиции, культуру чешского народа, их нравы, быт, их образ жизни. В основном чехи занимаются спортом, живут для себя, для детей и очень любят животных. Поэтому здесь почти у каждого есть домашние животные, но содержание питомца обходится очень дорого", – делится Анар Кадырханова.

Также, по ее словам, чехи очень любят готовить. Особенно их привлекают блюда народов мира. Анар рассказала, что местные из их окружения часто просили приготовить что-нибудь из казахской национальной кухни.

"Я, конечно, не готовила бешбармак, но пекла баурсаки, чебуреки, самсу, беляши, чак-чак. Главное, что все это здесь можно приготовить без особых усилий и из доступных ингредиентов. Чего не скажешь о чешской кухне. На мой взгляд, она сложная, немного однообразная и достаточно непростая в приготовлении. Я попробовала как-то приготовить одно из блюд, и у меня не получилось. Больше я не стала заморачиваться", – пояснила женщина.

Фото из личного архива Анар Кадырхановой

О языке

Анар Кадырханова, как и большинство иностранцев, считает, что официальный язык другой страны знать все же нужно. Это дань уважения людям и государству. Но в Чехии, по ее словам, это не является обязательным условием для приезжих. Хотя в стране все же есть бесплатные языковые курсы для иностранцев.

"Можно сказать, что я знаю язык. Тем не менее все же учу его, совершенствую. К примеру, в Праге есть люди, которые обходятся без чешского, общаются на английском, а есть и те, кто знает русский, и все дела ведут на русском, потому что работают с русскоязычными гражданами. Также сейчас можно устроиться на работу даже со знанием украинского языка. С мужем дома мы в основном общались на казахском. Иногда у нас был такой "языковой гуляш", мы переходили то на русский, то на чешский, и все это было в контексте одного предложения", – рассказывает Анар.

Фото из личного архива Анар Кадырхановой

О путешествиях

Как подчеркивает наша героиня, несомненным плюсом эмиграции в Европу становится и географическая, и экономическая доступность путешествий в соседние страны.

"Например, мы с мужем побывали в Амстердаме, Берлине, Дрездене, Будапеште, Братиславе, Риме, Венеции, Париже. Плюс в том, что даже работая простыми рабочими и имея невысокий доход, мы могли себе позволить посмотреть Европу. Мы выезжали каждые два-три месяца. Также мы посетили знаменитые чешские курорты, несколько раз отдыхали в Карловых Варах, в курортном городе Марианске-Лазне и в других, были на горнолыжных курортах. Благодаря таким поездкам мы стали больше времени уделять спорту", – делится Анар Кадырханова.

О льготах, пособиях и медицине

В 2004 году наши соотечественники получили статус постоянного места жительства (ПМЖ), что дает все льготы и все преимущества гражданина Чешской Республики. Это – участие в выборах, работа в госучреждениях и бесплатное медицинское страхование.

"Хотя медстраховка у нас была с самых первых дней нашего переезда сюда. Благодаря этой системе мой муж прошел несколько операций, а затем и долгих реабилитаций. Все медицинские услуги покрывала медстраховка. Медицина здесь на очень высоком уровне. Врачи уважительно относятся к пациентам, посещение родственников открыто в любое время, никто не запрещает, не контролирует", – поясняет Анар Кадырханова.

Зарплаты

По словам нашей соотечественницы, заработные платы там, как и везде, разные в зависимости от сферы деятельности, квалификации, образования и ряда других факторов. Если сравнивать с Казахстаном, то заработок начинается примерно от 350 тыс. тенге и выше. Также, отмечает она, в Чехии много возможностей зарабатывать нелегально, когда работодатель платит, как говорится, "в черную", без учета налогов и прочих отчислений.

"Пока у меня не было статуса ПМЖ, я часто пользовалась такими подработками. Сейчас стараюсь работать исключительно официально, чтобы была официальная зарплата и отчисления. В дальнейшем это отразится на больничных или на пенсии. Сейчас, например, я как вдова до года буду получать пенсию в размере 120 тыс. тенге. Эта сумма была подсчитана по отработанным годам моего мужа. Он официально проработал в этой стране 14 лет", – рассказывает Анар Кадырханова.

Отношение к приезжим

Наша собеседница отмечает, что она за все годы жизни там встречала исключительно приветливых, очень вежливых местных жителей.

"Особенно это заметно, когда ты говоришь на чешском, знаешь их культуру, менталитет и понимаешь, о чем они говорят. Им очень приятно. Но даже без всего того, что я перечислила, я знаю, что чехи доброжелательные, очень воспитанные, тактичные, никогда не будут задавать лишних вопросов, вне зависимости от социального статуса и образования", – подчеркивает Анар Кадырханова.

По ее мнению, в последние несколько лет, если сравнивать с предыдущими годами, у местного населения наблюдается некоторая неприязнь к иностранцам. Это, скорее всего, связано с нахлынувшим потоком мигрантов в страны Европы.

О дружбе

Анар Кадырханова рассказала нам, какая разница между подругами из Чехии и подругами из Казахстана.

"Как бы чешки с тобой ни подружились, как бы ни сблизились, они все равно держат дистанцию. Даже если говорить о дружбе исключительно между чешками, то и в этом случае за ними не наблюдается такого тесного общения, как, например, у казахов или у русских. У них не заведено, к примеру, особо обращаться за помощью, они не могут прийти к кому-то в дом в любое время, как это делаем мы", – поделилась женщина.

Также наша героиня отметила, что с соседями она совершенно не общается, некоторых из них даже не знает в лицо.

"Тут лишний раз никто помощь не попросит, у них вообще такое не принято. Например, забежать к соседке и попросить соли – это за пределами их понимания. Они очень щепетильно относятся к своему пространству. Например, со своими подругами из Чехии мы встречаемся на нейтральной территории, заранее оговариваем время, место", – отметила Анар Кадырханова.

О Казахстане и о гражданстве

"Мы с мужем старались каждый год приезжать в Казахстан. Мы добирались до Самары и оттуда уже до дома. Сейчас, к сожалению, из-за санкций приходится летать вкруговую. Например, через Турцию или Грузию. Что стало накладнее по деньгам и по времени. В последний раз я была в Казахстане летом 2023 года", – говорит Анар.

Она рассказала, что до сих пор скучает и по родным людям, и по родной стране, но все же уже меньше, чем это было в первые годы.

"Я уже привыкла к своему личному пространству, к тому укладу жизни, к своим интересам, у меня там знакомые, связи, есть подруги среди чешек. Конечно, когда приезжаю в Казахстан, я рада всех увидеть, меня наполняет это, но потом я устаю от бесконечных гостей, встреч, и это начинает утомлять", – делится Анар.

В завершение Анар Кадырханова уточнила, что осенью 2023 года получила гражданство Чешской Республики. Но, по ее словам, она по-прежнему чтит свои корни, город и дом на родине, где она родилась и когда-то была счастлива.