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Общество

Тарифы на электроэнергию в Алматы и области планируют повысить с 20 августа

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика, цены на электричество, цены на электроэнергию, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 11:51 Фото: Zakon.kz
Жителей Алматы и Алматинской области предупредили о возможном повышении тарифа на электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

Известно, что филиал АО "Алатау Жарық Компаниясы" – "Энергосбыт" направил на согласование в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий проект новой предельной цены на электроэнергию.

Если его одобрят, изменения вступят в силу с 20 августа 2026 года.

Так, предлагается установить предельный тариф в размере 39,36 тенге за 1 кВт·ч без учета НДС.

"Необходимость пересмотра тарифа связана с увеличением стоимости закупки электроэнергии у Единого закупщика – ТОО "Расчетно-финансовый центр по ВИЭ". С 15 июля цена выросла с 13 до 16 тенге за кВт·ч, то есть примерно на 23%", – пояснили в компании корреспонденту Zakon.kz.

При этом в компании подчеркнули, что проект тарифа пока не является окончательным.

Итоговый размер предельной цены будет определен после проведения экспертизы и согласования со стороны Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы.

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 11:51
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10 июня 2026 года сообщалось, что тариф на одну из комуслуг повысят в Алматы, но не для всех. Читайте подробно здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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