Каких результатов достигли казахстанские спортсмены на Азиаде

Считаные дни остались до окончания Азиатских игр-2022. В копилке нашей сборной уже 66 медалей, девять из которых – золотые. Корреспондент Zakon.kz расспросил спортивных знатоков, довольны ли они результатом. А также нам удалось поговорить с бронзовым призером летних игр в Поднебесной.

Охотники за "золотом"

Напряженная борьба за медали продолжается. XIX летние Азиатские игры в китайском Ханчжоу, которые стартовали 23 сентября, завершатся уже 8 октября. В Играх участвуют 12 500 атлетов, 527 из которых – казахстанцы. Наша страна на шестом месте по количеству участников, больше всего спортсменов на соревнования привез Таиланд – 934.

Попадем в 10?

Казахстанцы бьются за медали в 30 видах спорта, 27 из которых являются олимпийскими. В целом на арене представлены 45 видов спорта. В девяти из них разыгрываются лицензии на участие в Олимпиаде-2024 в Париже: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, артистическое плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис, легкая атлетика.

В названии "Азиатские игры-2022" многие недоумевали от последней цифры, учитывая, что на дворе 2023 год. 16 сентября 2015 года Олимпийский совет Азии объявил о проведении летних Азиатских игр 2022 года в Ханчжоу.

Изначально они были запланированы с 10 по 25 сентября 2022 года, однако из-за затянувшейся пандемии коронавируса назначены на новые даты – с 23 сентября по 8 октября 2023 года. А в некоторых командных дисциплинах соревнования начались раньше официального открытия Игр.

В медальной таблице Казахстан занимает 11 место с 66 медалями. В копилке национальной сборной девять золотых медалей, 17 серебряных и 41 бронзовая. В тройке лидеров – Китай (333 медалей), Япония (158) и Южная Корея (157).

Авторами "золота" являются:

Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе.

Зухра Ирназарова – пулевая стрельба.

Асем Орынбай и Эдуард Ещенко – пулевая стрельба.

Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров – гребля на каноэ-двойке.

Алексей Луценко – велогонка.

Евгений Федоров – велогонка.

Нуржан Батырбеков – джиу-джитсу.

Нурканат Ажиканов – каратэ.

Кайсар Алпысбай – каратэ.

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Ожиданий было больше

Спортивный комментатор Сергей Райлян заявил, что отечественные представители выступили на "троечку с натяжкой". Потому что на протяжении 20 лет сборная Казахстана входила в пятерку лучших. Но последние две Азиады оказались провальными.

"На прошлой Азиаде в 2018 году мы были девятые – это расценивалось как огромный провал. В Министерстве спорта Казахстана грозили самыми страшными карами, федерациям устроили разнос, обещали поменять главных тренеров. Потом у нас до этого была провальная Олимпиада. А сейчас ситуация еще хуже. Видимо, никаких выводов не сделали. По общему количеству медалей мы на пятом месте, опередили Узбекистан. Но таблица медальная считается все-таки по количеству "золота", а их у нас катастрофически мало". Спортивный комментатор Сергей Райлян

С чем связан спад и есть ли шанс в завершающие дни втиснуться в десятку сильнейших, объяснил эксперт.

"Я бы не стал связывать провал с ковидом, потому что он был у всех, и все сборные находились в одинаковых условиях. Это системная проблема всего нашего спорта, которая заключается в том, что мы плохо готовим наши детско-юношеские сборные, школы не дают того эффекта, который бы хотелось видеть. Допустим, боксеры снова не взяли ни одного "золота", подвели те, на кого мы надеялись. У нас титулованные ребята как в мужской, так и женской сборной. Поражение Назым Кызайбай сослали на то, что якобы судьи помешали добиться результатов. В эти дни можем взять медаль в водном поло среди мужчин, но там "золото" под вопросом. Борцы еще есть, но там чемпионами мира не были с 1999 года. Поэтому картина кардинально не изменится". Спортивный комментатор Сергей Райлян

Восхищение у спортивного наблюдателя вызвал велогонщик Алексей Луценко, который на протяжении 10 лет не имеет себе равных.

"Большое уважение у меня вызывает велогонщик Алексей Луценко, который выиграл "золото" в гонке с раздельным стартом. Стал трехкратным чемпионом Азиады. В групповой гонке он на финише пропустил вперед более молодого Евгения Федорова – это первая золотая медаль на Азиаде, чемпион мира среди молодежи. Луценко за 30, но он уже на протяжении 10 лет демонстрирует очень высокий уровень на азиатском континенте. Он – самая главная наша звезда на этой Азиаде". Спортивный комментатор Сергей Райлян

Всё, что в наших силах

Сами же тренеры и их подопечные отмечают, что прикладывают максимум усилий для победы, впрочем, результатами только гордятся. К примеру, вице-президент Федерации джиу-джитсу Астаны Арманжан Рузахунов прибыл на игры с 16 джитсерами. Несмотря на то, что его спортсмены продолжают бороться за медали, сборная страны по джиу-джитсу уже имеет полный комплект наград.

"В нашем виде спорта игры проходят второй раз. На счету уже "золото", "серебро" и две "бронзы". Два спортсмена вышли в финал – это Нуржан Батырбеков, он стал чемпионом, и сегодня Галина Дуванова стала серебряным призером. Завтра будут бороться два веса – 85 кг (двое мужчин) и 63 кг (двое женщин). Учитывая серьезную конкуренцию, которая сейчас есть, я считаю, мы выступили достаточно неплохо, и надеемся, что пополним еще копилку". Вице-президент Федерации джиу-джитсу Астаны Арманжан Рузахунов

Аян Турсын завоевала бронзовую медаль в ушу-саньда. Она поделилась, в какой обстановке проводятся Игры.

"Часть соревнований проходит также в городах Нинбо, Шаосин и Хучжоу. В общем 54 арены и 31 тренировочная база. Инфраструктура и инвентарь – на высшем уровне. Здесь созданы все условия для спортсменов: питание, проживание, тренировочные комплексы, площадки, на которых идут состязания, вплоть до оказания медпомощи. Я живу в олимпийской деревне. Здесь не позволяют ходить пешком, везде бесплатные электромашины и велосипеды. Можешь ни о чем не заботиться, думать только о соревнованиях". Спортсменка национальной сборной Казахстана по ушу-саньда Аян Турсын

По ее словам, любой спортсмен едет на соревнования с одной целью – выиграть. А дальше все по стечению обстоятельств.

"Третье место – тоже почетно. Не то чтобы занять место, я рада, что добралась до такого уровня, как Азиада. Только спортсмен знает, скольких усилий это стоит. Кровь, пот, травмы, слезы, конечный результат – твоя работа. Думаю, чтобы занять первое место, мне не хватило опыта, потому что последнее мое крупное соревнование было в 2017 году на чемпионате мире, а после этого на крупные соревнования не ездила". Спортсменка национальной сборной Казахстана по ушу-саньда Аян Турсын

О том, как проходят соревнования в 12-й день Азиады, можно узнать здесь.