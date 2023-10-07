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Россия начала поставки газа в Узбекистан: почему это выгодно Казахстану

Россия начала поставки газа в Узбекистан: почему это выгодно Казахстану Фото: freepik
Россия запустила поставки газа в Узбекистан по газопроводу "Средняя Азия – Центр", проходящему через Казахстан. О том, насколько это экономически выгодно нашей стране, корреспонденту Zakon.kz рассказал эксперт в нефтегазовой отрасли Нурлан Жумагулов.

Запуск поставок российского газа в Узбекистан состоялся 7 октября. В торжественной церемонии приняли участие президенты трех стран – Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

Нурлан Жумагулов отметил, что Казахстан за счет своего удобного географического расположения имеет большое количество транспортных возможностей. И транзит российского газа в Узбекистан для нашей страны экономически выгоден.

"Во-первых, Казахстан будет зарабатывать за счет транзита российского газа в Узбекистан. Получился своего рода реверс, потому что раньше по этому газопроводу Туркменистан и Узбекистан поставляли газ в Россию", – отметил глава Energy Monitor Нурлан Жумагулов.

Во-вторых, средства от транзита могут использоваться для модернизации газотранспортной системы Казахстана. А это улучшение технико-материального состояния газовой отрасли, повышение доходов производственных работников, новые газовые проекты.

"О конкретных объемах пока нет информации, но Узбекистан планировал импортировать у России 2,8 млрд кубометров газа. Возможно, что в будущем и Казахстан будет закупать российский газ по этому газопроводу", – добавил он.

Эксперт подчеркнул, что ежегодно потребление газа в Казахстане растет в среднем на 10%. В частности, за счет перевода казахстанских ТЭЦ с угля на газ, новых проектов по строительству парогазовые установок.

"И, если мы по цене договоримся с Россией, то в принципе можем закупать газ, как это делает Узбекистана по газопроводу "Средняя Азия – Центр". Но это зависит от объемов и цены", – заявил Нурлан Жумагулов.

Он опроверг какие-либо опасения в отношении возможных санкций для Казахстана. Несмотря на резкое сокращение поставок газа из РФ в ЕС, российский природный газ по-прежнему востребован в странах Союза.

По его словам, помимо этого проекта, сейчас Россия рассматривает возможность строительства газопровода в Китай через северные регионы Казахстана. Уже разрабатывается технико-экономичсекое обоснование.

"Россия рассматривает прокачку до 40 млрд кубометров газа. Это большой газопровод. Сейчас у России много газа из-за того, что Европа ограничила поставки. Если получится построить данный газопровод, то мы сможем газифицировать северные и восточные регионы страны. Также это своего рода дополнительный доход для нас за транзит газа в другие страны", – заключил Нурлан Жумагулов.

О торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан сообщил 6 октября президент России Владимир Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров. 

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