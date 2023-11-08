Политолог высказался о поставках российского газа в Узбекистан через Казахстан

Известный казахстанский политолог Эдуард Полетаев заявил, что уже прошел месяц с тех пор, как в первой декаде октября 2023 года президенты Казахстана, России и Узбекистана дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

По его словам, в ближайшие два года Россия обеспечит узбекистанских потребителей 2,8 млрд кубометрами газа в год. Поставки в Казахстан еще прорабатываются (пока республика заключила с "Газпромом" только транзитный контракт).

"Для реализации трехстороннего энергетического проекта используются две нитки газопровода "Центральная Азия-Центр", по которому ранее Узбекская ССР снабжала газом другие союзные республики. Ныне магистраль заработала в реверсном режиме. Для этого потребовалось провести техперевооружение объектов газотранспортных систем трех стран, задействованных в поставках, а также построить новые объекты". Эдуард Полетаев

Также он отмечает, что сначала проект называли "газовым союзом", однако данный нейминг вызвал некоторые опасения и неоднозначные реакции в Казахстане и Узбекистане. Поэтому о проекте, как о "союзе" сейчас не говорят, к тому же в его основе экономические, а не политические интересы.

В таком сотрудничестве у каждой страны они свои.

"В Узбекистане, где добыча газа падает, трудная ситуация сложилась в период аномальных холодов в январе 2023 года, усугубленная сбоями на месторождении Галкыныш в Туркменистане, откуда республика получала недостающие объемы. После этого и начались переговоры о поставках российского газа (который поможет в обеспечении стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2023–2024 годов) в Узбекистан через Казахстан". Эдуард Полетаев

Соответствующие документы были подписаны в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме. России из–за сложностей геоэкономических отношений сейчас важно переориентировать свои газовые потоки из Европы в Азию, демонстрируя при этом качества надежного поставщика.

Для Казахстана, как сказал президент Касым–Жомарт Токаев, проект "будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры страны, укрепит региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии".

Казахстан, по его словам, заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа. К тому же газовая отрасль играет особую роль в устойчивом социально–экономическом прогрессе всех трёх государств (проект придаст импульс промышленному развитию, улучшению бизнес–климата, повышению уровня жизни граждан). Через территорию Казахстана проходят более 20 тысяч км магистральных газопроводов с пропускной способностью до 255 млрд кубометров в год.

При этом Казахстану на фоне роста экономики и количества потребителей нужны дополнительные объемы газа для газификации северных и восточных областей, продвижения проектов газификации в сфере промышленности, а также в связи с планами по переводу на газ действующих ТЭЦ (отказу от угольной генерации из–за экологических соображений). В то же время газодобыча в республике остается убыточной, а значительный рост тарифов для населения грозит социально–политическими рисками.

"По данным EnergyProm.kz, В 2022 годe объемы добычи газа составляли 52,7 млрд кубометров, из которых 31 млрд составлял попутный нефтяной газ и 21,7 млрд – естественный газ в газообразном состоянии. Однако товарный выпуск попутного и естественного газа составил около 26 млрд кубометров, а потребление – 21,7 млрд кубометров. Помимо этого, у Казахстана и Китая имеется контракт на поставки до 10 млрд кубометров газа в год, но они недостаточны из-за нехватки сырья (в 2022 году они составили около 4,4 млрд кубометров)". Эдуард Полетаев

Таким образом, в стране складываются риски дефицита газа и даже полного прекращения его экспорта. В связи с этим импорт российского сырья с учетом наличия доступных объемов и транзитных платежей позволяют избежать этих рисков. Ведь в дальнейшем потребление газа в стране будет только увеличиваться.

"Еще в июне 2022 года глава государства поручил правительству сократить объемы экспорта газа и обеспечить выделение дополнительных 2 млрд кубометров топлива для потребителей внутри республики. "Обеспечение внутренних потребностей в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом" – заявил Касым–Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов. В целом в последнее время Центральная Азия стала особенно уязвима к энергетическим рискам, а энергосистема региона стала не справляться с нагрузкой. В Казахстане износ оборудования, используемого для производства электроэнергии, составляет около 70%. По данным министерства энергетики РК, дефицит электроэнергии и мощностей будет ежегодно расти. Уже в конце 2023 года потребление превысит производство электроэнергии на 1,6 млрд кВтч. В связи с этим одни из локомотивов экономического роста может стать атомно–энергетический комплекс". Эдуард Полетаев

"Сегодня атомная энергетика играет все большую роль в мировой экономике и переживает период ренессанса. Генерация атомной энергии может обходиться в три раза дешевле ветровой и в пять раз дешевле солнечной, – пояснял в этой связи еще в 2011 году главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров. – При эксплуатации АЭС практически нет выбросов парниковых газов. Более того, комплексное развитие атомно–энергетического комплекса несет многочисленные экономические выгоды".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что относительно целесообразности строительства АЭС имеются разные мнения. Мировым лидером по добыче урана Казахстан стал еще в 2009 году. С тех пор казахстанский уран стал предметом пристального внимания и конкуренции за него со стороны крупных мировых потребителей.

В министерстве энергетики РК уже определили место под строительство АЭС. По итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области.