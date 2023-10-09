Цена жизни: нужно ли вводить страхование для самокатчиков

На минувшей неделе в Госдуме РФ предложили ввести обязательную страховку для самокатчиков. Так их планируют обязать оформлять страхование гражданской ответственности. Что о такой инициативе думают в Казахстане, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Самокаты, мопеды, скутеры в последнее время стали одними из самых популярных видов транспорта. Число их пользователей растет, увеличивается и число ДТП с их участием. Поэтому, по мнению депутатов Госдумы РФ, обязательное страхование должно снизить число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Как отметил один из инициаторов предложения, депутат Александр Якубовский, введение обязательной страховки позволит компенсировать причиненный ущерб здоровью и имуществу граждан после аварии.



В Казахстане никто из участников рынка не знает, какова должны быть стоимость страховки для самокатчиков. К тому же не все считают такой подход хорошим решением. Как обычно, мнения участников рынка разделились.

Бизнес: страхование – это лишь небольшая материальная помощь постфактум

По словам директора кикшеринговой компании Мусалава Алибекова, хотя в Казахстане институт страхования развит довольно слабо, страхование самокатчиков у операторов уже есть. Но при этом предприниматель уверен, что просто дополнительные отчисления в пользу страхового бизнеса для решения проблем с ДТП не помогут. Это попытка переложить ответственность на кого-то, но не реальное решение проблем, считает бизнесмен.

"Если говорить про ОСАГО (Обязательное страхование автогражданской ответственности. – Прим. ред.), то как-то доказано, что оно лучше влияет на профилактику аварийности? Положительно влияют правильный дизайн улиц, устойчивый трафик, слаженная работа регуляторов, органов правопорядка и бизнеса, или ответственное отношение водителей автомобиля и пользователей средств индивидуальной мобильности к себе и окружающим. Для общей безопасности на дорогах нужны превентивные меры, а страхование – это уже небольшая материальная помощь постфактум". Мусалав Алибеков

Впрочем, вопрос корреспондента Zakon.kz о том, какую финансовую ответственность несут самокатчики при ДТП, арендодатель электросамокатов оставил без ответа.

Страховщики: обязательное страхование ответственности выгодно всем

Идею российских депутатов представители страхового рынка считают вполне обоснованной. По их мнению, обязательное страхование ответственности водителей мопедов и электросамокатов, аналогичное тому, что оформляют автовладельцы, можно и нужно ввести в Казахстане.

Помимо этого, с точки зрения страховщиков, необходимо внести изменения в законодательство, то есть обязать мопедистов и скутеристов регистрировать свои транспортные средства и устанавливать госномера.

Но если говорить о финансовой ответственности, то здесь представители страхового бизнеса предлагают сначала принять во внимание статистические данные.

"При определении стоимости страховки нужно исходить из статистических данных. К примеру, какое количество этих видов транспорта на дорогах, какой ущерб они наносят участникам дорожного движения. Руководствуясь этими показателями, можно устанавливать лимиты покрытия и страховые премии, то есть нужен баланс в цене, чтобы клиент платил столько, сколько будет достаточно для формирования резерва средств для страховых выплат", – говорит Даурен Иманжанов, председатель правления АО "СК "НОМАД Иншуранс".

По данным МВД РК, с начала 2023 года произошло 223 аварии с участием водителей скутеров, в которых двое погибших и 240 травмированных, а также 24 дорожных происшествия с участием электросамокатов, в которых два человека погибли, 22 – пострадали.

"Это печальная статистика, которая влечет и большие финансовые затраты для участников подобных аварий. К примеру, случилось ДТП с участием автомобиля и скутера, и виноват в нем водитель двухколесного транспорта. Кому предъявлять претензии автовладельцу? Требовать через суд возмещение ущерба со скутериста? А если он студент, с которого нечего взять? Как раз автостраховка – идеальный инструмент, чтобы улаживать такие гражданские конфликты". Даурен Иманжанов

Страховщики уверены, что обязательное страхование ответственности владельцев мопедов и электросамокатов выгодно всем участникам дорожного движения. При несчастных случаях, если будет автостраховка, то решать конфликты между пешеходом и виновником ДТП будет намного легче.

К слову, в Казахстане финансовую ответственность несут и пешеходы – за нарушение правил дорожного движения их наказывают штрафом. В этом году наказание составляет 2 МРП – 6900 тенге.

Экономист: страхование было бы выгодно обществу

Поддерживает идею страхования самокатчиков и казахстанский экономист Марат Абдурахманов. По его словам, страхование было бы выгодно в первую очередь всему обществу. Эксперт считает, что у мопедистов и электросамокатчиков должна быть такая же финансовая ответственность, как и у всех участников дорожного движения. Однако при этом он отмечает, что от обязательной страховки кикшеринговых компаний экономика Казахстана никак не выигрывает.

"Пока нет учета самокатов и мопедов, введение обязательного страхования их водителей – из области фантастики. На самокатах и мопедах передвигается молодежь, и у нас самый главный минус – в отсутствии надлежащих возможностей для транспортировки молодежи. Налоги, которые выплачивают самокатчики – мизерные и несравнимы с ущербом от гибели и ранений, которые получают наши граждане от разрешения в дорожном движении электросамокатов и мопедов. Об этом говорит статистика аварий с участием водителей самокатов и мопедов. За каждым погибшим стоят их семьи, неисполненные мечты и проекты". Марат Абдурахманов

30 августа 2023 года в Казахстане вступили всилу поправки в "Закон о дорожном движении", которые устанавливают правила езды на электросамокатах. Скорость электросамокатов на проезжей части не должна превышать 25 км/ч, а по тротуару или пешеходной дорожке допускается движение со скоростью не более 6 км/ч. При этом допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Но в этом случае водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в шлеме и светоотражающей одежде, а также иметь права любой категории.

Представители кикшеринговой компании выступили против новых правил, которые ограничивают права самокатчиков. Новый законопроект, принятый мажилисменами, может стать концом бизнеса, считают предприниматели. Они уверены: если все самокатчики будут ездить по автобусной полосе или в одном ряду с машинами, то число ДТП значительно вырастет.