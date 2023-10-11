Сказки в новых реалиях: как читать ребенку книги, содержащие расизм, сексизм и жестокость

На произведениях Твена, Кристи, Пушкина, Чуковского, Маршака, Барто и других знаменитых авторов выросло не одно поколение. Но если вы давно не читали старую-добрую классику, попробуйте – она может сильно вас удивить, сообщает Zakon.kz.

Сказки, которые когда-то казались милыми и даже смешными, при перечитывании в наши дни пестрят абьюзом, расизмом, мизогинией, жестоким обращением с детьми и прочими явлениями, которые сегодня, мягко говоря, не одобряются. Ведь мы живем в мире, где критикуются патриархальные устои, а во главе угла – толерантность, инклюзивность и лозунги в формате хештегов.



Надо ли "переписывать" классику или ее можно "подружить" с современными реалиями? Стоит ли продолжать читать такие книги детям или их надо полностью заменить "безопасной" литературой?

"Я б для батюшки-царя родила богатыря"

В Казахстане самая громкая отмена произошла в отношении не классической книги, а современного мультфильма, когда казахстанский шоумен Нуртас Адамбай добился запрета "Базза Лайтера" производства Disney из-за сцены поцелуя между представителями одного пола.

А что бы сказали активисты, прочитав стихотворение Самуила Маршака "Мистер Твистер"?

В ту же минуту

Трещит аппарат:

– Четыре каюты

Нью-Йорк – Ленинград,

С ванной,

Гостиной,

Фонтаном

И садом.

Только смотрите,

Чтоб не было

Рядом

Негров,

Малайцев

И прочего

Сброда.

Твистер

Не любит

Цветного народа!

("Мистер Твистер", С. Маршак)

Совсем не по-феминистски читается в наши дни сказка Александра Пушкина "О царе Салтане". Как известно, из трех девиц, прявших поздно вечерком, царь выбрал ту, что родила бы ему сына. А ткачиха с поварихой – по сути, бизнесвумен того времени – показаны абсолютно отрицательными персонажами. Встречается в сказке и необъяснимая жестокость:

Прочитали вслух указ,

И царицу в тот же час

В бочку с сыном посадили,

Засмолили, покатили

И пустили в Окиян –

Так велел-де царь Салтан.

("Сказка о царе Салтане", А. Пушкин)

Многим современным мамам и папам трудно читать прекрасные стихи Агнии Барто, в которых взрослые, нарушая все правила осознанного родительства, игнорируют вопросы и потребности малышей:

Хожу я с самого утра,

Расспрашиваю всех:

– Какая шерстка у бобра?

Какой, скажите, мех?

Спросил я маму про бобра,

Но на работу ей пора.

Я вижу дворника вдали,

Он подметает двор.

– Вы мне сказать бы не могли:

А где живет бобер? –

А дворник мне: – Не стой в пыли,

Отложим разговор.

Скажите, будьте так добры,

Скажите, где живут бобры?

("Бобры", А. Барто)

А как ребенку, которого не бьют родители, объяснить смысл шутки Григория Остера о травме нескольких поколений советских детей?

Ничего прекрасней детства

Человеку не дано.

Свет его сквозь годы мчится

В подрастающей душе.

Знай, что в каждом взрослом сердце

Есть заветный уголок,

Там калачиком свернулся

Папин старенький ремень.

(Цикл "Вредные советы", Г. Остер)

В России на государственном уровне обсуждался запрет "Дюймовочки", где маленькую девочку принуждают вступить в брак, и "Колобка", в котором присутствуют сцены насилия и жестокости. В соответствии с законом о защите детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию, был составлен целый документ. В нем утверждалось, что "Карлсон" подрывает семейные ценности и способствует неуважению к родителям, "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" могут побудить детей к бродяжничеству. "Волк и семеро козлят" описывают смерть волка, "Гуси-лебеди" – сцену похищения детей, а "Сказка о Золотом Петушке" – убийство Петушком Додона.

В тот раз до отмены классики не дошло. Но вот в Европе и США родители уже давно занялись переписыванием заголовков и даже содержания книг с той же прытью, с какой сносят памятники политическим деятелям прошлого. В 2021 году "Десять негритят" Агаты Кристи во Франции переименовали в "Их было десять".

А в США за 2022 год родители и политики подали более 800 жалоб на содержание около 1,6 тыс. книг в библиотеках школ и университетов. В школах США, в частности, запрещены книги Гарриет Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома", "451 градус по Фаренгейту" Рэя Бредбери, "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена и "Убить пересмешника" Харпер Ли. Некоторые школьники организовывают книжные клубы отмененных книг. Таким образом, запреты не только не работают — ими добиваются абсолютно противоположного эффекта.

"Как наши дети будут разбираться, что важно, а что нет?"

Казахстанская писательница и журналистка Дина Ораз, автор книг детских стихов "Кто же лечит зубы львам?", "Где живет единорожка?", "Как меня зовут?" говорит: то, что происходит сегодня со сказками, происходит и в истории.

Фото: из личного архива Дины Ораз

"С течением времени взгляды людей меняются. Сейчас для нас правильно одно, следующее поколение будет говорить о том, что мы думали неправильно. Если мы будем каждый раз переписывать историю и даже народные сказки, то как наши дети будут разбираться, что важно, а что нет?" – вопрошает Дина.

Она уверена: чтобы дети понимали, что такое хорошо, а что такое плохо, нужно обязательно показывать им другую сторону медали. Только так формируется критическое мышление. И в этом как раз помогает совместное чтение.

"Например, детям просто необходимо рассказать, что были такие Адам и Ева, что Бог создал Землю за семь дней. А дальше – теорию эволюции Дарвина. И послушать, какие вопросы задаст ваш ребенок", – предлагает Дина.

Чтение мифов, сказок, легенд, эпосов и житий дает очень многое для формирования культуры и мировоззрения. Знакомство с фольклором и древней литературой не только переносит читателей в прошлое, но и помогает лучше понять современный мир. Ведь персонажи в них архетипичны, а сюжеты носят вечный, вневременной характер.

Фольклорное наследие тюркской литературы представлено легендами, сказками, героическими и лироэпическими поэмами: "Алпамыс", "Қобыланды", "Ер Тарғын" "Қозы Көрпеш – Баян Сұлу", "Қыз Жібек", "Айман – Шолпан" и многими другими. Их сюжет захватывает и сегодня.

Несмотря на то, что в этих эпосах и поэмах есть сцены жестокости, подлости и коварства, а казахские сказки изобилуют леденящими душу монстрами, знакомиться с ними – значит, знакомиться с народом и миром во всем его многообразии. Разумеется, делать это нужно своевременно: не стоит читать сказку про Жезтырнак, которая пьет человеческую кровь, 3-5-летнему малышу, ведь это период бурной фантазии и детских страхов.

"Это необходимый треугольник: ребенок – сказка – взрослый"

Страшного немало и в русском фольклоре. А один из популярных жанров древнерусской литературы – жития святых – описывает жизнь, мучения и смерть людей за веру в Иисуса Христа.

Фото: АПН

"Действительно, в житиях святых много кровожадных моментов, – рассказывает клирик Вознесенского собора в Алматы, протоиерей Евгений (Иванов). – Но детям нужно знать истории жизни святых, особенно тех, в честь кого их крестили. Маленьким читателям лучше предлагать жития адаптированные. Если же про определенных святых нет адаптаций, родитель при чтении сам может немного сгладить жизнеописание.



Хотя вспомните те же сказки. Многие из них довольно жестоки: колобка сжирает лиса, волку в "Красной Шапочке" вспарывают живот. Но ребенок реагирует нормально, у детей очень гибкая психика. Дозированно они должны получать такую информацию, это работает, как прививка.

Я считаю, что настоящие классические истории бессмертны. Их интересно читать не только детям, но и взрослым, потому что они "многоэтажны". Вспомните, как царя Гвидона заточили в бочку и пустили в океан. По сути дела, это сюжеты, на основе которых сегодня снимают сериалы: когда идет противостояние внутри одной семьи, когда сначала побеждает зло, а потом добро".

Евгений Иванов считает, что, оставляя детей наедине с планшетом, телефоном и телевизором, родитель совершает ошибку. Ведь каким бы прекрасным ни был мультфильм, если ребенок смотрит его один, содержание может его напугать, смутить и запутать.

"А разве коровки разговаривают? А змей-Горыныч существует? А почему баба-Яга такая страшная? Нужен комментарий всегда. И ребенку спокойней, когда сказки, даже самые невинные, он слушает с родителем. Это необходимый треугольник: ребенок – сказка – взрослый. Совместное чтение укрепляет семью. Делает связи между родителями и детьми не только эмоциональными, но еще и интеллектуальными. И ребенок привыкает к авторитету родителя", – убежден протоиерей.

"Если не будет общения, то вы не будете нужны ребенку в будущем"

Дина Ораз также считает, что совместное делание чего-либо, в том числе совместное чтение, много дает семье в целом. Ведь когда между родителями и детьми налажен диалог, это пробуждает фантазию и мышление ребенка, а взрослому дает понимание, о чем думает его чадо:





"В современном мире этого не хватает. Дети зомбированы, и мы сами от них отдаляемся, усаживая за компьютеры и планшеты. Того, что они сыты, обуты — недостаточно. Детям важно общение. Если вы не будете с ними разговаривать, то вы не будете нужны этому ребенку в будущем. Читая, обсуждая что-то со своими детьми, имея традицию совместного чтения сказок во всем их многообразии, вы дадите детям самое главное: чувство, что их слышат и понимают".

Полина Чихичина, АПН