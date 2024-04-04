В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу

Министерство просвещения Казахстана выступило с заявлением. Согласно нему, в стране изменены правила перевода детей из одной школы в другую, сообщает Zakon.kz.

В публикации ведомства за 4 апреля 2024 года сказано, что по стране снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул.

"Таким образом, согласно новым правилам, есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Также в пресс-службе министерства напомнили казахстанским родителям, с 1 апреля по 31 августа 2024 года принимаются заявки для поступления в первый класс.

"Родители могут подать документы своих детей на веб-портале электронного правительства eGov.kz. При этом в лицеи и гимназии дети пойдут без экзаменов". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

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