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Законодательство РК

В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу

В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 16:57 Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения Казахстана выступило с заявлением. Согласно нему, в стране изменены правила перевода детей из одной школы в другую, сообщает Zakon.kz.

В публикации ведомства за 4 апреля 2024 года сказано, что по стране снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул.

"Таким образом, согласно новым правилам, есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства".Пресс-служба Министерства просвещения РК

Также в пресс-службе министерства напомнили казахстанским родителям, с 1 апреля по 31 августа 2024 года принимаются заявки для поступления в первый класс.

"Родители могут подать документы своих детей на веб-портале электронного правительства eGov.kz. При этом в лицеи и гимназии дети пойдут без экзаменов".Пресс-служба Министерства просвещения РК
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 16:57

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

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В казахстанских школах идет четвертая четверть. Она началась 1 апреля и продлится до 25 мая 2024 года.

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