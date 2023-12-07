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В Казнете обсуждают новый смертельный вирус, содержащийся в бананах

В Казнете обсуждают новый смертельный вирус, содержащийся в бананах Фото: unsplash
Пользователи Казнета предупреждают друг друга о новом вирусе – N7N90, от которого в больнице Синьхуа (Китай) уже якобы скончались 23 человека. Оказалось, что это старый фейк, появившийся в России и Украине еще в начале 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Как следует из рассылаемых в соцсетях сообщений, якобы возбудитель страшной болезни содержится в бананах.

"В больнице Синьхуа вчера ночью погибли 23 человека, которые были заражены вирусом N7N90. Самому старшему было 35 лет, а самому младшему год. Врачи, контактирующие с ними, находятся на карантине. В новостях главного канала попросили временно не употреблять бананы, особенно – привезенные с юга. Как только получите это сообщение, немедленно отправьте его людям, за которых переживаете, еще лучше отправьте в групповые чаты. Для вашего же здоровья, пожалуйста, пересылайте. И уменьшите потребление бананов! Сразу пересылайте, не надо отвечать, помогите другим людям тоже позаботиться о себе", – говорится в рассылке.

фейк

Фото: stopfake.kz

"Этот текст пересылали друг другу пользователи России и Украины в начале 2020 года. Однако подтверждений этому сообщению не было. Кроме того, вируса N7N90 не существует", – говорится в сообщении stopfake.kz 7 декабря 2023 года.

Специалисты stopfake.kz предположили, что, вероятнее всего, имелся в виду штамм вируса птичьего гриппа H7N9, который передается воздушно-капельным путем.

"Данных о том, что возбудитель болезни способен выживать внутри фруктов и передаваться через них, нет", – резюмируется в сообщении stopfake.kz.

Вспышки птичьего гриппа регистрировались в 2013 году в Нидерландах, Италии, Канаде, Соединенных Штатах Америки, Мексике и Соединенном Королевстве. В целом они совпадали со вспышками инфекции среди домашней птицы. Болезнь проявлялась в форме конъюнктивита и легких инфекций верхних дыхательных путей, за исключением одного летального исхода, зарегистрированного в Нидерландах.

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