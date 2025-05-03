Спрос на суррогатное материнство вырос в Казахстане: цена и условия

Для решения проблемы бесплодия казахстанцы стали все чаще прибегать к услугам суррогатных мам. Но, по словам специалистов, это далеко не быстрый и легкий способ стать родителями, сообщает Zakon.kz.

Цена за услуги суррогатной мамы в Казахстане варьируется от 6 млн тенге и выше. Все зависит от требования самой суррогатной мамы и бюджета заказчиков, передает телеканал "Хабар". Однако, помимо оклада, исполнительнице, что вынашивает ребенка, ежемесячно выплачивается зарплата от 200 до 250 тыс. тенге.

Выяснилось, что проблема бесплодия актуальна и для нашей страны. По словам врачей, это и порождает спрос в последние годы на суррогатное материнство. Однако существует ряд требований к сурмамам:

она должна быть здорова;

иметь как минимум одного собственного ребенка;

должна подписать официальное соглашение с биологическими родителями.

Но обратиться за помощью к суррогатной маме может не каждая пара. А лишь та, что имеет на это медицинские показания.

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