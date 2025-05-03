#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
516.16
584.86
6.25
Общество

Спрос на суррогатное материнство вырос в Казахстане: цена и условия

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 08:28 Фото: Zakon.kz
Для решения проблемы бесплодия казахстанцы стали все чаще прибегать к услугам суррогатных мам. Но, по словам специалистов, это далеко не быстрый и легкий способ стать родителями, сообщает Zakon.kz.

Цена за услуги суррогатной мамы в Казахстане варьируется от 6 млн тенге и выше. Все зависит от требования самой суррогатной мамы и бюджета заказчиков, передает телеканал "Хабар". Однако, помимо оклада, исполнительнице, что вынашивает ребенка, ежемесячно выплачивается зарплата от 200 до 250 тыс. тенге.

Выяснилось, что проблема бесплодия актуальна и для нашей страны. По словам врачей, это и порождает спрос в последние годы на суррогатное материнство. Однако существует ряд требований к сурмамам:

  • она должна быть здорова;
  • иметь как минимум одного собственного ребенка;
  • должна подписать официальное соглашение с биологическими родителями.

Но обратиться за помощью к суррогатной маме может не каждая пара. А лишь та, что имеет на это медицинские показания.

В Караганде впервые прошел международный мастер-класс по малоинвазивной детской колопроктологии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Автор комикса об Алие Молдагуловой рассказала о деталях его создания
Общество
07:50, Сегодня
Автор комикса об Алие Молдагуловой рассказала о деталях его создания
Работники спецЦОНа в Алматинской области боятся остаться без работы
Общество
07:10, Сегодня
Работники спецЦОНа в Алматинской области боятся остаться без работы
Ключи от квартир в Алматы получили Назым Кызайбай, Нариман Курбанов и другие олимпийские призеры
Общество
03:00, 03 мая 2025
Ключи от квартир в Алматы получили Назым Кызайбай, Нариман Курбанов и другие олимпийские призеры
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: