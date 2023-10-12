Жителям аварийной многоэтажки в Павлодаре предлагают переехать в съемное жилье

В Павлодаре с новой силой разгорается скандал вокруг аварийной многоэтажки. Людей, наконец, решили расселить – этого они добивались почти полгода. Только вот пока предлагают им съемное жилье – и только на два месяца, сообщает Zakon.kz.

Состояние дома начало тревожить его жителей еще летом, отмечает КТК. На трещины сначала приезжал смотреть бывший аким Павлодара, затем нынешний. В итоге многоэтажку признали аварийной и решили переселять людей. На временное жилье из резерва города выделили 15 млн тенге. Но скандалы не утихли.

"Сказали, что будут нам предоставлять квартиры. Я спросил: "В пределах какой суммы?" Они говорят: "Трехкомнатные, в пределах 120-130 тыс. тенге". Раньше нам говорили, якобы нам больше выделяется, но доходит меньше. За их работу, я так понимаю. За 130 тыс. трехкомнатную, так сказать, равнозначную не найдешь". Олег Дедюхин

Сам аварийный дом построили в 90-е как экспериментальный – из модульных блоков. Но теперь он разваливается. Жители, а это 24 семьи, готовы были потерпеть временные неудобства. Им, например, категорически запретили переезжать в съемные квартиры с питомцами. Но что будет дальше, оказалось под большим вопросом. Когда им предоставят собственное жилье, неизвестно.

"Они говорят, что оценку они будут делать. Когда эту землю изымут, когда здесь все разграбят, оно будет стоить 5 копеек. Если их сейчас послушать и не заключить никакие договоры (они снимают жилье только на два месяца), потом они могут отменить режим ЧС: люди либо продолжат снимать за свой счет, либо пойдут в никуда. Билет в один конец". Представитель жителей аварийного дома Наталья Барышева

Помимо этого дома, ЧС действует еще на две многоэтажки во дворе. Они построены тем же экспериментальным способом – из модулей – и тоже вызывают опасение. В будущем чиновники намерены перевезти жителей и оттуда, но в первую очередь разберутся с уже запущенным случаем.

"В рамках действующего законодательства будет утвержден соответствующий план детальной планировки. По результатам всем собственникам квартир будет предоставлен выбор: получение денежной компенсации по рыночной стоимости изымаемой квартиры или предоставление альтернативного жилья". Замакима города Павлодара Светлана Гладышева

Куда и когда именно переселят жильцов аварийного дома, чиновники пока ответить не могут. Только уточнили, что дом будет соответствовать изъятому имуществу не старше 89-го года постройки.

Ранее сообщалось, что особый режим власти Павлодара решили ввести в сентябре после того, как жители одного из домов пожаловались на трещины в строении. При осмотре здания выяснилось, что конструкция буквально расходится по швам. А значит, находиться там сейчас опасно, дом может рухнуть в любой момент.

