Игра по правилам: акимат Уральска снизил цены на сельхозярмарке и закрыл доступ перекупщикам

Властям Уральска пришлось на одну неделю отказаться от проведения сельскохозяйственной ярмарки, потому что оптовые продавцы овощей и фруктов перестали соблюдать основное правило – реализовать свою продукцию по ценам на 10-15% ниже, чем на рынках.

Плюс к тому – ярмарка после ее окончания стала напоминать свалку отходов сельхозпродукции и макулатуры. Всем продавцам ярмарки в итоге сотрудники городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства раздали памятки по саночистке и рекомендуемые цены на продукты. Также предпринимателям поставили ультиматум - кто не согласен с такими правилами, в ярмарке может не участвовать.



Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Уральска Мейрам Хаиров рассказал порталу Zakon.kz, что изначально власти города задумывали проведение подобных сельхозярмарок для того, чтобы жители города смогли купить доступную по ценам сельхозпродукцию в одном месте, в самом центре города.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Для всех без исключения продавцов на ярмарке созданы условия: бесплатные места для торговли, порядок и чистота на территории. И самое главное – акимат города заранее оповещает население о проведении ярмарки, чтобы на нее пришли как можно больше покупателей.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Перекупщики взвинтили цены

На постоянной основе в сельхозярмарках участвуют 50-60 крестьянских хозяйств пригорода и ближайших к областному центров районов – Байтерек, Таскала, Акжайык, Теректы. В основном фермеры привозят плодово-овощную продукцию, а также мясо, мед, бахчевые, молоко, сметану, кумыс. В ярмарках принимают участие местные производители муки, подсолнечного масла, макаронной продукции, яиц, колбасных изделий.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Мейрам Хаиров подчеркнул, что однозначно ни к первым, ни ко вторым никаких замечаний у отдела предпринимательства нет. Те торгуют на ярмарках по оптовым ценам, и даже дешевле, чем на рынках. Но на ярмарках всегда присутствуют перекупщики – оптовые поставщики в регион привозных фруктов и овощей – их примерно 10-20% от общего числа торгующих. Хотя цены на свой товар они ставили приемлемые. А этой осенью продавцы из числа перекупщиков на ярмарках начали устанавливать на свой товар рыночные цены – такие же, как в магазинах и на рынках города.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

И это сразу вызвало негативную реакцию среди горожан – в соцсетях жители Уральска стали делиться, что ярмарка утратила свою привлекательность: здесь у многих продавцов стоимость овощей и фруктов очень высокая. Смысла посещать ярмарки нет – сделали вывод покупатели – то же самое по такой же цене можно купить в любом супермаркете или на рынке.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Отменили ярмарку и ввели рекомендуемые цены

И тогда акимат города решил "встряхнуть" нерадивых продавцов. Неожиданно и для покупателей, и для самих продавцов ярмарку в центре Уральска, которая традиционно проводится каждую субботу, воскресенье всю осень, 30 сентября 2023 года отменили.

"Мы не отказались от проведения сельскохозяйственных ярмарок в городе вообще. Это была единоразовая отмена, – пояснил Мейрам Хаиров. – Мы взяли паузу в их проведении исключительно для того, чтобы провести разъяснительную работу среди участников торговли. Всем предпринимателям мы в тот же день, когда была отменена ярмарка, объявили, что теперь участвовать в ней они смогут только на условиях акимата города – торговать по оптовым ценам, на 10-15% дешевле, чем на рынках и магазинах. Если предпринимателей эти цены устраивают, то они могут участвовать в ярмарке, если нет, то на ярмарку таких продавцов мы допускать не будем".

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Из чего складываются рекомендуемые цены?

Мейрам Хаиров рассказал, что в течение недели перед проведением ярмарки сотрудники отдела предпринимательства мониторят цены на сельхозпродукцию на городских рынках и в магазинах, а в пятницу выводят среднюю цену и отнимают от нее те самые 15%.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Так, на сельхозярмарку 14-15 октября отдел предпринимательства Уральска установил средние цены на картофель 105 тенге за килограмм (при среднерыночной цене – 120 тг/кг), на морковь и свеклу – 130 тг/кг (на рынках - 180 тг/кг), яйца категории С1 – 460-480 тг/10 шт. (средние цены по городу - 510-550 тг.), на говядину – 2200 тг/кг (2200-2500 тг. – на рынках).

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Мейрам Хаиров признал, что когда акимат сообщил об отмене ярмарки, к ним стали поступать возмущенные звонки от горожан: "Ярмарку необходимо вернуть!". Всем покупателям в отделе предпринимательства старались объяснить, что ярмарка будет возобновлена, как только акимат отрегулирует цены.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

"Продаем здесь в 3-4 раза больше, чем на рынке!"

Свое обещание акимат города сдержал. Сельскохозяйственная ярмарка продолжила свою работу в Уральске. Журналист портала Zakon.kz в прошедшие выходные прошелся по ярмарочным рядам и убедился, что цены здесь доступны кошельку рядового горожанина.

Наш корреспондент также поговорил и с сельхозтоваропроизводителями, которые привезли сюда товар прямо с поля. Крестьянское хозяйство "Молдагалиев" из села Переметное района Байтерек продает на ярмарке молодую говядину по 2200-2300 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Представитель хозяйства Ботагоз Кылшакбаева поделилась, что для того, чтобы продавать мясо на рынке, нужно заранее занять торговое место, найти место на стоянке близ рынка, нанять грузчиков. Здесь проблем с парковкой нет – торговать на ярмарке можно прямо с машины, заехав на ее территорию в определенное акиматом место для торговли мясной продукцией.

"Чтобы реализовать мясо на рынке, нужно платить то за одно, то за другое. В итоге и цена на него вырастает. Здесь мы свою говядину продаем по низкой цене. Покупателей она устраивает. За 4 часа продаем в 2-3 раза больше, чем если бы целый день на рынке стояли", – сказала продавец мяса.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Крестьянское хозяйство "Куприн" выращивают овощи. Его руководитель Владимир Куприн откровенно говорит, что реализовывать свою продукцию им негде. На центральный рынок сельчан не пускают, там уже все места заняты. С 5 до 9 утра они стоят около рынка, сдают свою продукцию оптовикам, а потом уезжают.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

"На ярмарках мы имеем возможность продать свои овощи людям по доступной цене. Считаю, что продаем все дешево: мелкую морковь – по 100 тенге, крупную – по 120, свеклу – по 100-150 тенге, большой пучок петрушки – по 200 тенге. За такую цену овощи на рынке не купишь. Ярмарки нужно проводить обязательно. Нашу же продукцию перекупщики продают вдвое дороже. Мясистый перец, который мы продаем по 300 тенге, на рынке перепродают по 700 тенге", – высказался глава крестьянского хозяйства "Куприн".

Светлана Кладчикова - самозанятая, в своем подсобном хозяйстве выращивает уток и гусей. С журналистом поделилась, что ярмарка - это праздник для всех. Суета, хорошее настроение. Жители Уральска рады тому, что цены здесь низкие, продавцы тому – что к ним стоят очереди из покупателей.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Почему торговля на ярмарке лучше? Женщина объясняет, что крестьянские хозяйства "не ломят" цены. Она сама продает тушки гусей по 3500 тенге за килограмм, уток – по 3000 тг/кг. На рынке, как утверждает продавец, гусей продают по 4500 тенге/кг, уток – 3500-4000 тг/кг. Если она выходит торговать на рынок, то может продать, если повезет, за день одну утку или гуся, здесь за 4 часа торговли "улетают" 4-5 уток, несколько гусей.

"Я сама купила здесь яблоки по 450 тенге. На рынке они – 550 тенге за килограмм. Говядину можно купить по 2200 тенге, а свинину за 1400-1500 тенге, на рынке это же мясо стоит на 300-400 тенге дороже за килограмм. Нам акимат города сегодня раздал рекомендуемые цены на ярмарке. Там указано, что тыква должна стоить 200 тенге за килограмм. Сейчас крестьянские хозяйства продают тыкву по 80-100 тенге за килограмм. Таких цен нигде больше нет", – уверенно заявила Светлана Кладчикова.

Нет ценников и нет порядка - будем штрафовать

Мейрам Хаиров сообщил, что в ходе ярмарки специалисты отдела предпринимательства акимата города совместно с департаментом торговли и защиты прав потребителей проводили разъяснительную работу среди участников ярмарки, чтобы те обязательно выставляли ценники на товары.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Чиновник отметил, что в пределах своей компетенции департамент торговли также имеет право накладывать штрафы на тех продавцов, кто будет продавать социально значимую продукцию с надбавкой выше 15% или же торговать без ценников. В первый раз предпринимателям выписывали предупреждения, при повторном нарушении – будут штрафовать по статье 193 КоАП РК.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Насчет санитарной очистки территории отдел предпринимательства готов обращаться к помощи сотрудников полиции, чтобы тех из торгующих, кто оставляет после себя мусор, привлекали к ответственности по статье 505 КоАП РК "О нарушении правил благоустройства".

"Максимально мы планируем прилагать усилия к тому, чтобы на ярмарке был порядок, чистота. Чтобы народ был доволен ценами, по которым торгуют продавцы сельхозпродукцией", – заявил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Уральска.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

В акимате отметили, что теперь еженедельно в пятницу вечером будут рассылать предпринимателям список рекомендуемых цен для участия в ярмарке по WhatsApp или же на официальной странице отдела предпринимательства в Instagram. Чтобы те могли для себя уже вечером, перед ярмаркой, принять решение – готовы они торговать по утвержденным ценам или им все-таки нужно продавать свою продукцию на рынке.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Ярмарка в Уральске в цифрах

По данным отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Уральска, во время проведения ярмарки сельхозпродукции в Уральске 14 октября 2023 года было продано

20 тонн картофеля, 12 тонн лука, по полтонны огурцов, помидоров, свеклы, яблок, куриного мяса, 4 тонны говядины, 2 тонны конины, 100 кг рыбы, 600 кг перца, 400 кг баклажанов, 1 тонна моркови, 3 тонны капусты, 2 тонны арбузов и 1 тонна дынь, 100 кг меда, по 200 кг молочной продукции и колбасных изделий, и 21 600 яиц.