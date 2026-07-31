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Общество

Жителям Алматы подсказали, где купить мясо, овощи и фрукты по доступным ценам

овощи, ярмарка, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:38 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В предстоящие выходные, 1 и 2 августа 2026 года, на ярмарках в Алматы планируют реализовать почти 300 тонн мяса, овощей и фруктов. Свою продукцию представят 318 фермеров и сельхозтоваропроизводителей из Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского акимата подчеркнули, что покупателям предложат широкий ассортимент свежих овощей и фруктов, включая картофель, морковь, лук, капусту, свеклу, огурцы, помидоры и яблоки, а также говядину, баранину, конину, свинину и мясо птицы. Всего на торговых площадках будет представлено более тысячи наименований товаров.

Также отмечено, что эти ярмарки позволяют отечественным производителям продавать продукцию напрямую, без посредников, по доступным ценам.

Сейчас ярмарки работают в пяти районах города – Ауэзовском, Алмалинском, Медеуском, Бостандыкском и Жетысуском.

Параллельно продолжается модернизация торговых площадок. Работы ведутся в Бостандыкском районе (микрорайон "Казахфильм"), где обновленную ярмарку планируют открыть в августе, а также в Ауэзовском районе. На время реконструкции ярмарка в Ауэзовском районе перенесена на улицу Рыскулбекова, 33/2.

Так, на сегодняшний день, ярмарки будут работать в субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00 по адресам:

  • Бостандыкский район – микрорайон "Казахфильм";
  • Ауэзовский район – ул. Рыскулбекова, 33/2;
  • Медеуский район – пересечение улиц Мендыкулова и Бектурова;
  • Алмалинский район – ул. Масанчи (между улицами Айтеке би и Гоголя);
  • Жетысуский район – микрорайон "Кулагер".

Немного ранее аналогичной новостью порадовали жителей и гостей Астаны.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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