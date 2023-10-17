Магия кукол: как в Актау создают сказки для детей

Спектакль-трилогия "Сказки бабушки Айжан" вот уже несколько лет покоряет не только сердца юных зрителей кукольного театра, но и членов международных жюри различных фестивалей и конкурсов. И до сих пор никого не оставляет равнодушным.

У автора и режиссера спектакля Надежды Насыровой – еще масса идей для новых, не менее интересных сказок, сообщает Zakon.kz.

Актеры-кукольники, перевоплощаясь в различных сказочных персонажей, как добрые волшебники, зачаровывают маленьких зрителей. Именно куклы помогают ребенку ответить на вопрос, каково это - быть злым или добрым, лживым или правдивым, умным или глупым, доверчивым или подозрительным, смелым или трусливым, открытым или замкнутым. Все спектакли в таких театрах основаны на известных и любимых детьми сказках, а без них невозможно полноценное развитие ребенка. Сказка затрагивает самые глубинные струны души, раскрывает человеческие ценности. А для ребенка сказка - это возможность научиться думать, оценивать поступки героев.

В первой части спектакля "Сказки бабушки Айжан" - восемь персонажей, и все восемь играет одна актриса - Бану Тустукбекова. Это так называемый моно-спектакль.

"Мы объездили с ним всю нашу область, несколько регионов Казахстана, побывали на фестивалях и конкурсах в Кыргызстане, в Москве, Кишиневе, Астрахани. И везде его встречали тепло, потому что сам спектакль очень теплый. Когда зрители видят красиво обставленную юрту, в которой сидит бабушка, то у всех просыпаются воспоминания о собственных бабушках, становится так хорошо и тепло. Музыка там чудесная – ее специально написали наши коллеги из областной филармонии", – рассказывает ведущая актриса областного кукольного театра Бану Тустукбекова.

Фото: Zakon.kz/Архив театра

Интерес к куклам и к самому спектаклю проявляют все и везде. Куклы не оставляет равнодушным никого.

"Подходят все, трогают, фотографируются. В Туркестанской области подошла группа немцев, спрашивали, из чего это все сделано, я им рассказывала, что все – даже сами куклы, сделаны из овечьей шерсти. Они были очень удивлены. Если играем в школах или детских садах, то дети подходят, обнимают бабушку, не хотят от нее отходить. Видно, что детям не хватает этого тепла, длинных вечером с бабушкиными сказками. К сожалению, современные дети этим обделены – сама культура рассказывания сказок потеряна", – с сожалением говорит актриса.

Кстати, играть все 8 ролей одной – очень тяжело, над этим актриса работала очень долго. Голосовые данные моментально нужно менять в диалогах. Но для актера нет ничего невозможного. Бану Тустукбекова – заслуженный артист и деятель культуры, имеет множество наград. Но самая главная награда – это признание детей.

"Если в первые несколько минут не зацепишь ребенка, то все, считай, что потерял зрителя. А если сразу зацепил, то он будет переживать. Есть у нас спектакль "Маңғыстау аңыздары" – он про девушку и джигита, которые любили друг друга, но их любви помешали, и они погибли. Спектакль этот для старших детей, но он настолько задевает их, что они плачут. Самое главное – это затронуть нужные струны души ребенка, и если это удалось, значит, мы не зря работаем",– говорит Бану Тустукбекова.

Фото: Zakon.kz/Архив театра

К слову, спектакль "Сказки бабушки Айжан" - это был подарок именно этой актрисе от главного режиссера кукольного театра, кавалера ордена «Курмет» Надежды Насыровой. Идея пришла спонтанно, пьеса также была написана очень быстро.

"Мы болтали во время обеда, и прозвучало слово "парикмахерская". Я ухватилась за него как за ниточку, а потом уже разматывала целый клубок. Мне захотелось через маленькие истории рассказать о быте казахов, о том, как используется шерсть. Я сразу тогда почему-то заявила, что это будет трилогия, хотя пока не знала, о чем будет продолжение", - рассказывает Надежда Насырова.

О том, где берут шерсть, как ее обрабатывают и что из нее изготавливают, маленьким зрителям бабушка Айжан рассказывает через историю о глупом ягненке. Все три спектакля объединяет одна героиня – бабушка Айжан. Второй спектакль в трилогии играют уже два актера. Он называется "Оживший орнамент".

"Мне самой стало интересно, как у разных народов рождается орнамент, ведь он складывался еще в древности после наблюдения за природой. В спектакле, в котором играют Бану Тустукбекова и Айдана Ергалиева, соседская девочка Шугыла прибегает к бабушке Айжан. Зрители наблюдают за историей этой девочки, которая пошла искать радость для людей, ведь солнце обиделось на всех и больше не заглядывало в шанырак, и люди стали черствыми и злыми", - добавляет главный режиссер областного кукольного театра.

В поисках радости для людей, девочка устала и легла отдохнуть, и все, что ей снилось, было показано в теневом театре. В пути она встречает барашка, у которого просит рога – и появился орнамент қошқар мүйіз. Потом люди подружились с солнцем, и оно вновь стало самым дорогим гостем в юрте. Люди вышили его на ковре и повесили напротив входа в юрту. В конце спектакля на сцене исчезает серый цвет и появляется элемент казахской юрты.

"Казахская юрта очень красочная, яркая, в ней очень сочные цвета. Ведь недаром казахскую юрту отметили в ЮНЕСКО. Мы постарались передать историю возникновения орнаментов на языке, понятном детям. И думаю, нам это удалось", - говорит Надежда Насырова.

Третий спектакль, который завершает сказки бабушки Айжан – это "Дастархан". Главные герои здесь внук, бабушка и посуда, которая есть в юрте. Спектакль начинается с того, что в юрту заползает змея, которая злится на людей за то, что заняли ее место. И тогда она решает отомстить людям, впрыснув яд. В этот момент в юрте не было никого, кроме посуды в кебеже (сундук). Разговор змеи услышала маленькая пиала и рассказала всем "жителям" кебеже.

"Тогда табак (блюдо для подачи мяса) и астау (деревянное блюдо) стали решать, как защитить свой дом. Они начали думать, кто же из них главный и важный, кому бы поручить избавиться от змеи. Тогда они решают, что самая важная – это тегене (чашка), которая встречает гостей кумысом или айраном. Но злая змея знает, как найти подход к каждому, она впрыскивает в их душу гордыню. Так, обращаясь к астау, она говорит, что та самая красивая, что ее недооценивают, все ей должны кланяться, как госпоже. Тегене она говорит то же самое. Торсыку утверждает, что он похож на ханский головной убор, поэтому его должны уважать, как хана", - рассказывает режиссер.

В итоге все заканчивается очень хорошо. За время спектакля дети не только сопереживают героям, злятся и радуются вместе с ними, но и знакомятся с казахским бытом.

Фото: Zakon.kz/Архив театра

За последние 15 лет областной театр кукол принял участие в более 20-ти международных фестивалях и всегда возвращался в Актау с наградами. Всего их свыше сорока. В разное время театр становился лучшим за режиссуру, спектакль, женскую или мужскую роли, за развитие и сохранение традиций.

"Когда мы ставим спектакли, то делим их на кассовые и фестивальные. И те, и другие у нас пользуются успехом. Но основа практически всех спектаклей – это сказки. Ведь какой ребенок не мечтает, чтобы его игрушки ожили и заговорили? В театре кукол это становится возможным. Артисты-"невидимки" знают, как оживить деревянную куклу и заставить ребенка поверить в чудо. Но, чтобы это чудо действительно случилось, над ним работает целая команда. Для начала надо определиться с выбором сказки, с написанием сценария, создать декорации и сами куклы, и, конечно, оживить их. Кстати, актерам работать в театре кукол во сто крат сложнее, чем в драмтеатре. В последнем они работают сами. А в кукольном должны не только сами пережить эмоции, но и передать их через своих персонажей", -говорит директор областного кукольного театра Фарида Атакеева.

Куклы делают в специальном цехе. Над созданием одной куклы трудятся множество специалистов: художники, режиссеры, бутафоры, плотники, швеи. К слову, чтобы создать кукол только для одного спектакля, может уйти до полугода. Сейчас мангистауский областной кукольный театр принимает участие в фестивале в Шымкенте, где они радуют детвору полюбившимися всем сказками.