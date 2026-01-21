Охота за красивыми номерами: за две недели спецЦОНы приняли свыше 123 тысяч заявок

Казахстанцы устремились за интересными госномерами для авто. В спецЦОНах с трудом успевают обслуживать всех желающих выделиться в потоке транспорта. С недавних пор автомобилисты могут выбрать любую комбинацию букв и цифр, но только в разумных пределах. Что надо учитывать, выяснял Zakon.kz.

Автовладельцы Казахстана массово подают заявки на приобретение ГРНЗ мечты. Теперь любой желающий может законно купить для машины любимые цифры и буквы. Это стало возможно благодаря новым правилам, которые начали действовать 5 января 2026 года. За две недели по стране поступило более 123 тысяч заявок. Наибольшей популярностью услуга пользуется в Алматы, Шымкенте и Астане, сообщили в МВД РК.

Фото: gov4c.kz

Самые востребованные комбинации пока не выявлены. При выборе букв можно полностью положиться на фантазию. Одни подчеркивают в номере марку авто, например, BMW или KIA. Другие обращают внимание на свой статус словом BAI. Может проявиться и HAN, живущий внутри каждого джигита. Приверженцы нацвалюты, возможно, захотят ежедневно смотреть на KZT. Те, кто обожает похвастать размерами, наверняка повесят ZOR. Не исключено, что какая-нибудь EVA или IRA всем расскажет, как ее зовут.

Жительница Алматы Камила Сеитова решила придать уникальности личному автомобилю и использовала для этого как раз-таки свое имя. Девушка выбрала буквы KML, а в цифровом обозначении указала дату своего рождения, которую друзья уже точно не забудут.

"Если честно, я не собиралась менять номер, это муж предложил, и он же оплатил мне. Сама бы я не заморачивалась. За буквы и цифры мы отдали 80 тысяч тенге. Да, приятно, конечно, что сейчас есть такая возможность, но она, будем говорить открыто, дорогая. Хотя красивый номер, конечно, не является вещью первой необходимости. А за красоту, как говорится, надо платить. Теперь придется еще и документы на автомобиль перевыпустить: техпаспорт и страховку", – поделилась Камила.

Фото: Zakon.kz

Не выдают по понятным причинам оскорбления, аббревиатуры госорганов и международных организаций, среди которых ООН, KNB и прочие.

Перечень непристойных словосочетаний не менялся с марта 2023-го, в него входит более 100 комбинаций:

AAM, BOK, CEX, FBP, HER, KAL, KOT, MAL, SOR, SOP, SOS, SEX, USA, XER, XYE, ZEK, GEY, GEI, GAY, JID;

GON, GAD, CON, QUM, GOD, EBI, EPT, IIM, GOS, IIN, QAS, OON, XUI, QR, HUY, ISK, HYI, QYS, XUY, JUN;

XER, BOQ, QUL, SIK, QAN, SYK, JUT, QOR, QYQ, QOI, TYQ, JOI, JMI, JYN, GAI, IBU, VOR, EBU, BOP, FUK;

FAK, FUC, FAC, IOX, IOH, LOX, LOH, COX, KOX, FBR, POX, KNB, MVD, OPG, EBR, AMM, SGL, ASS, HAX, NAX и другие.

Ранее в МВД рассказали: недопустимы серии госномеров, чтение и произношение которых "чуждо культуре речи". Их выявила экспертиза, проведенная в 2018 году Комитетом по развитию языков Министерства культуры и спорта РК. Специалисты сочли, что восприятие перечисленных комбинаций противоречит языковой и культурной традиции Казахстана.

Приобретение госномеров свободного выбора осуществляется в рамках оказания государственной услуги по регистрации транспортных средств – по аналогии с ГРНЗ повышенного спроса.

"Гражданам предоставляется возможность выбрать желаемый ГРНЗ из числа свободных через Специализированные центры обслуживания населения либо в онлайн-формате посредством мобильного приложения eGov Mobile, а также через сервисы банков с последующей оплатой установленной государственной пошлины", – пояснили в пресс-службе МВД РК.

Если же вы вдруг решили отказаться от покупки определенного номера, можно воспользоваться возвратом денег через eGov.kz.

Использовать выбранный ГРНЗ может исключительно его владелец. Новые правила позволяют переоформить номера повышенного спроса на близких родственников, таких как родители, дети, супруг или супруга, братья и сестры. Это касается и VIP-номеров.

Госномера можно заказать онлайн и до регистрации автомобиля, то есть когда у вас машины еще нет.

"Выдача ГРНЗ осуществляется в соответствии с Правилами регистрации транспортных средств, утвержденными приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 декабря 2014 года № 862. В настоящее время не запланировано внесение дополнительных изменений в действующее НПА в части выдачи ГРНЗ". Пресс-служба МВД РК

Стоимость госномеров в Казахстане с 2026 года варьируется в зависимости от комбинаций: обычный ГРНЗ стоит 10 МРП (43 250 тенге), "зеркальные" цифры (например, 151) – 15 МРП (64 875 тенге), а на самые "красивые" номера (001, 777, 111, 007) с одинаковыми буквами цены могут достигать 285 МРП (свыше 1,2 млн тенге).

Лишние 40 тысяч многим помогут отличиться, но не стоит забывать, что чем скромнее номер, тем меньше посторонних взглядов притягивает ваш автомобиль.