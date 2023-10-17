Иппотерапия: как это работает и почему лошадь "дает человеку крылья"

Как утверждают ученые, лошади были одомашнены именно на территории Казахстана более пяти с половиной тысяч лет назад до нашей эры. Древние кочевники первыми почувствовали наличие у этих животных сильного биополя.

Уже тогда обращали внимание, что после долгого похода стоит лишь прикоснуться к лошади – уйдет усталость, прекратится головная боль и улучшится настроение. И сегодня этот энергетический ресурс животного широко используют в терапии людей с особыми потребностями.

"Иппотерапия – это разновидность анималотерапии, позволяющая лечить людей с помощью верховой езды. Еще Гиппократ призывал бороться с меланхолией прогулками на лошадях. Этот метод активно используют для лечения как детей, так и взрослых во многих странах мира", – рассказывает врач общей практики 6-й поликлиники Алматы Бейбит Пайзуллаев.

Фото: АПН

В Казахстане в 2019 году был разработан стандарт по адаптивному конному спорту и иппотерапии для людей с ограниченными возможностями. Эти направления применяются при лечении патологических состояний у детей и взрослых с неврологическими и другими нарушениями.

"Адаптивный конный спорт и иппотерапия показаны для людей с аутизмом, церебральным параличом, артритом, рассеянным склерозом, черепно-мозговыми травмами, инсультами, и поведенческими и психическими расстройствами, он используется также в и случаях поражения слуха и зрения", – поясняет Пайзуллаев.

Отметим, что конноспортивные манежи имеются во всех городах Казахстана. И почти везде открываются специальные центры иппотерапии, а для уже имеющихся организаций государство разработало систему подрядов.

"В этом году наш конезавод выиграл тендер на проведение иппотерапии, и теперь у нас два раза в неделю проходят занятия для опекаемых из центра социальных услуг "Алатау" при соцуправлении Алматы. Мы также проводим для ребят экскурсию по территории фермы, катаем на пони и повозках, а после этого они устраивают пикник", – рассказывает менеджер конезавода "Кобыланды" Айдар Изатов.

Дарит спокойствие, поднимает настроение

Фото: АПН

Уникальность иппотерапии заключается в сочетании телесно-ориентированных и когнитивных приемов воздействия на психику. Верховая езда стимулирует развитие опорно-двигательного аппарата и повышает координацию. Благодаря тому, что задействованы почти все группы мышц, улучшается физическое развитие. Расслабляются мышцы, развивается мелкая моторика и совершенствуется гармоничное восприятие окружающего мира.

"Мы привозим по 20 человек еженедельно. Это люди с различными заболеваниями, с аутизмом, синдромом Дауна, с умственной отсталостью. Несмотря на то, что у нас в центре проживает 168 человек, некоторые ребята уже успели по несколько раз приехать, и мы уже замечаем улучшения в психоэмоциональном и физическом состоянии. У них улучшается настроение, уходят депрессивные состояния", – делится психолог Центра социальных услуг "Алатау" Эльмира Шахысламова.

Занятия проводят несколько опытных тренеров на двух лошадях, которые были отобраны специально. К животным, которые проводят такие занятия, существуют определенные требования.

Конь должен адекватно относиться к резким движениям и громким звукам, не бояться и не пугать всадника.

"Коней зовут Иван и Орлик. Орлику 17 лет, а Ивану семь. Ваня прошел спецподготовку и потихоньку втягивается в работу. Заметно, что ему нравится общаться с ребятами. Орлик же уже на протяжении многих лет занимается с детьми не только в иппотерапии, но и в учебной спортивной группе", – рассказывает инструктор конезавода "Кобыланды" Алексей Жмыхов.

Фото: АПН

В иппотерапии выделяют четыре основных способа лечения:

Психологический контакт с лошадью. Он широко используется в терапии психозаболеваний. В него входит уход, общение, кормление.

Пассивное лечение движением лошади. Его обычно применяют у пациентов с тяжелыми двигательными расстройствами.

Терапевтическая верховая езда. Это может быть как самостоятельное управление лошадью, так и выполнение специальных заданий.

Лечебная вольтижировка. Она подразумевает выполнение сложных гимнастических элементов и применяется только на последних этапах реабилитации.

Фото: АПН

Фото: АПН

Аня и Кадыр приезжают на конезавод уже не первый раз. По их словам, оба сразу без страха сели на лошадь. Занятия доставляют детям большое удовольствие. Как отметил Кадыр, приятно осознавать, что такое большое животное тебя слушается, что ты можешь общаться с ним, обнимать, гладить. От этого поднимается настроение и появляется спокойствие.

"Все люди индивидуально реагируют на лошадей, у кото-то есть страх, сомнения, а кто-то смело садится, чувствует в себе силы, уверенность. Это больше зависит от человека – как он сам относится к лошади, насколько он доверяет животному", – говорит Алексей Жмыхов.

Трамплин в большой спорт

Фото: АПН

Согласно данным Минздрава, в республике проживает более 680 тысяч лиц с особыми потребностями. Из них почти 13 процентов составляют дети до 18 лет. Если сравнить цифры 2021 и 2022 годов, то количество особенных деток увеличилось почти на четыре тысячи.

"Иппотерапия – это не только эффективный способ терапии, но возможность дальнейшей реализации себя в спорте. Например, наша национальная сборная по паралимпийской выездке полностью состоит из всадников, которые когда-то прошли занятия по иппотерапии", – говорит врач общей практики 6 поликлиники Алматы Бейбит Пайзуллаев.

Возможно, через пару лет в ряды национальной сборной по паралимпийской выездке вольются и детки, которые ныне проходят занятия по иппотерапии.

Кому не подходит иппотерапия?

"В июле 2021 года меня попросили организовать прогулку для деток с особенностями, чтобы посмотреть, как они будут реагировать на лошадей и как я умею работать с такими ребятами. Все прошло хорошо, и в августе мы приобрели двух лошадей и начали регулярно проводить занятия", – рассказывает тренер по иппотерапии Светлана Жаналиева.

Если посмотреть на занятия со стороны, несведущим людям может показаться, что человек просто сидит на лошади. Как говорит Светлана, ей не раз приходилось слышать скептическую фразу: "О какой реабилитации здесь может идти речь? Тело расслабленно, напряжения мышц нет". Между тем специалисты считают, что лошади окрыляют людей.

"Доказано, что общение с лошадью делает человека спокойнее, увереннее. Но один из важнейших посылов иппотерапии – сделать жизнь особенного человека более полноценной и яркой. Например, у нас были тяжелые детки, они ни на что не реагировали, не смотрели в глаза, не слышали собеседника. Сейчас они откликаются и реагируют на окружающий их мир", – делится Светлана Жаналиева.

К сожалению, не все особенные дети подвержены реабилитации, некоторые из них склонны проявлять агрессию по отношению к лошадям, для других такие проекты могут быть небезопасны, например, они могут спрыгнуть на ходу.

"Есть такие детки, с которыми приходится дольше работать, но мы не опускаем руки, и в целом очень довольны результатом. Обычно в конце года ребята выпускаются, и мы набираем новых детей, но есть и такие, которые уже третий год с нами. Они с удовольствием занимаются и получают хороший результат", – рассказывает тренер.

Да, для получения полноценного результата к каждому всаднику необходимо подобрать наиболее эффективный подход. Но если он найден, это обязательно приведет к успеху. Тем более, что теперь, благодаря государственному подходу и благотворительным фондам, ситуация изменилась: этот вид реабилитации стал бесплатно доступен многим людям с ограниченными возможностями.

Автор: Наталья Овчинникова, АПН