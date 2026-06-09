Казахламбия, батырозавр и аралозавр: какие динозавры жили в Казахстане и почему о них почти никто не знает

Словосочетание "динозавры Казахстана" звучит почти невероятно. Однако миллионы лет назад эти древние ящеры действительно обитали на территории нашей страны. Палеохудожник из ВКО уверен, что об этой части природного и научного наследия Казахстана должны знать все, сообщает Zakon.kz.

Интерес к доисторическим животным появился у Ильшата Исхакова еще в детстве, когда он увидел рисунки динозавров в учебнике зоологии шестого класса. С тех пор древние ящеры стали главным увлечением его жизни.

"Я просто не поверил своим глазам. И начал искать информацию, постоянно рисовал. Тогда ее практически не было. Сейчас после фильма "Парк юрского периода" тема стала намного популярнее. Раньше она была мало кому интересна. Каждый раз, когда узнаю что-то новое, восхищаюсь еще больше. Это невероятные существа", – говорит палеохудожник.

Фото: Ильшат Исхаков

Среди казахстанских динозавров у него есть свой фаворит.

"Мой любимый – аралозавр. Почему-то именно он меня особенно привлекает. Нравится больше всех", – признается мастер.

Работа палеохудожника требует не только творческого подхода, но и глубокого изучения научных материалов. Каждая реконструкция создается на основе исследований палеонтологов, находок скелетов и опыта коллег со всего мира.

Фото: Ильшат Исхаков

"Работа палеохудожника строится на трудах ученых, которые предполагают, как выглядело животное. Смотришь работы других палеохудожников, что-то перенимаешь. Ничего полностью с нуля не делается. Ко мне обращались ученые из Западно-Казахстанской области по реконструкции казахстанозавра. Это не динозавр, а морская рептилия, похожая на дельфина. Его я создавал практически с нуля: делал эскизы, отправлял специалистам, мы уточняли форму головы, плавников. В итоге получилась точная реконструкция. Это единственная такая работа", – рассказал Ильшат Исхаков.

По его словам, в первую очередь он изучает реконструкцию скелета, а затем восстанавливает внешний облик животного, расположение мышц и особенности строения тела.

Особое место в его творчестве занимает проект "Динозавры Казахстана". Художник выпустил набор из 25 открыток с изображениями вымерших мезозойских рептилий, населявших территорию современного Казахстана.

"Я выбрал тему "Динозавры Казахстана". Выпустил набор открыток, в который вошли изображения древних животных. Кроме того, сделал еще несколько реконструкций по найденным останкам", – поделился он.

Фото: Ильшат Исхаков

Свою выставку под названием "Динозавры Казахстана" палеохудожник представил и в Павлодаре.

"Я хочу, чтобы люди обращали на это внимание. Все знают динозавров, в основном американских, потому что именно американцы активно распространяют информацию о них, снимают фильмы, издают книги и энциклопедии. А о находках в Казахстане почти никто не знает. Хочу это исправить и популяризировать наших динозавров. Я читаю лекции детям, создаю достоверные реконструкции. В интернете очень много неточностей. Особенно сейчас, когда изображения часто искажаются нейросетями", – говорит Ильшат.

По его мнению, тема казахстанских динозавров должна занять важное место в популяризации науки среди детей и молодежи.

"Для меня это очень важная тема. Она должна широко освещаться. Детям нравятся казахстанские динозавры. Многие находки были сделаны еще в советское время и сейчас находятся в московских музеях. Было бы здорово создать их копии с помощью 3D-печати", – считает он.

Выставка в Павлодаре для мастера стала особенно значимой.

"Я родился в Павлодаре. Этот музей – музей моего детства, где я впервые соприкоснулся с природой, вымершими животными и наукой. Поэтому для меня было очень важно провести здесь выставку. Я предложил идею, и сотрудники сразу согласились", – рассказывает художник.

По его данным, на сегодняшний день в Казахстане обнаружены останки примерно 16 видов динозавров, хотя по некоторым находкам среди ученых еще продолжаются дискуссии.

"Некоторые виды пока остаются под вопросом. Есть находки, представленные только отдельными зубами или фрагментами костей. Большинство останков обнаружены в Приаралье, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. В мезозойскую эпоху здесь находился древний океан Тетис, поэтому встречаются и морские рептилии. О динозаврах невозможно рассказать в двух словах. Эта тема пока недостаточно популяризирована. А ведь многие найденные у нас виды уникальны и больше нигде на планете не встречаются", – говорит Ильшат.

Среди таких уникальных древних ящеров – аралозавр, яксартозавр, казахламбия, арыстанзавр и батырозавр.

Фото: Ильшат Исхаков

Сегодня коллекция Ильшата Исхакова насчитывает 27 фигурок динозавров, десятки рисунков и набросков, а также три крупных керамических панно с барельефами, изображающими находки скелетов доисторических животных. Помимо хорошо известных видов он воспроизвел четыре уникальных вида динозавров, обнаруженных на территории Казахстана в середине и второй половине XX века. Аналогов этим находкам за прошедшие десятилетия так и не нашли.

Один из них – аралозавр, или ящер Аральского моря. Его ископаемые останки были обнаружены в белеутинской свите местонахождения Сах-Сах. В 1968 году единственный известный вид аралозавра описал советский палеонтолог Анатолий Рождественский.

Первые изображения этого динозавра создал палеонтолог Анатолий Рябинин. На основе двух крупных фрагментов черепа он сумел восстановить форму головы древнего животного. Позже реконструкции аралозавра создавались и в других странах.

Чтобы создать собственную скульптурную композицию, Ильшат Исхаков тщательно изучил все доступные материалы. Череп он восстановил по рисункам Рябинина, а для тела использовал облик наиболее близкого родственника аралозавра. По словам ученых, главные отличия этого динозавра связаны именно со строением черепа. Например, характерный гребень у аралозавра расположен ближе к глазам, чем у его ближайших сородичей.

Так, казахламбию – растительноядного динозавра – обнаружили на юге Казахстана в 1924 году в урочище Бель-Агаш сотрудники геологической экспедиции. В тот день исследователи нашли около 500 костей ископаемых животных, среди которых оказался и ранее неизвестный науке динозавр. В 1938 году его описал палеонтолог Анатолий Рябинин.

Практически все останки уникальных казахстанских динозавров сегодня находятся в запасниках Палеонтологического музея Москвы.

Ильшат Исхаков мечтает о том, чтобы в Казахстане появились хотя бы копии этих находок – для дальнейшего изучения и популяризации доисторического прошлого страны. Тем более что современные технологии позволяют создавать точные копии костей с помощью 3D-печати.

По мнению палеохудожника, древние ящеры Казахстана заслуживают не меньшего внимания, чем знаменитые зарубежные динозавры. Ведь это часть истории нашей земли, сохранившаяся в камне и до сих пор скрывающая множество тайн.