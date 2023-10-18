Чтобы не отморозить хвост: как Алматинский зоопарк готовится к зиме

Алматинский зоопарк активно готовится к холодам. Для питомцев создают теплые загоны, а в рацион уже добавлены полезные витамины и минералы. Помочь животным легко перенести холода могут и горожане, а взамен можно получить бесплатный билет, подробнее в материале Zakon.kz.

Несмотря на то, что в Алматы пока относительно теплая погода и морозы еще далеко, сотрудники городского зоопарка уже вовсю готовят своих питомцев к низким температурам. Многие животные парка теплолюбивы и не приспособлены для жизни в резко континентальном климате. В первую очередь ремонтируют зимние вольеры. Многие животные уже ночуют в теплых помещениях.

"Подготовка к зиме начинается с начала осени. В первую очередь меняется питание. Рацион увеличивается, добавляются витамины и минералы. Для животного важно хорошо отъесться и запастись полезными микроэлементами, чтобы пережить холода без ущерба для здоровья", – рассказал ветеринарный врач Алматинского зоопарка Виталий Сачков.

Сотрудники зоопарка отмечают, что практически у всех животных во время зимы заметно падает настроение. Даже молодняк меньше резвится и играет. Единственный питомец, который действительно рад зиме, так это белая медведица Пурга.

Летом хищница практически не выходила из вольера, где она проводила жаркие дни под кондиционером. Любительница арктических ветров и постоянных снегопадов лишь изредка покидала свое прохладное убежище, чтобы окунуться в бассейне с холодной водой.

Фото: Zakon.kz

Кроме медведицы, к зиме спокойно относятся полярные и степные волки, сайгаки, яки и даже кенгуру. Оказывается, гости из Австралии совершенно неприхотливы. Им не страшны морозы. В зимние месяцы они с удовольствием могут резвиться в сугробах и заходить в вольеры, только когда сильно замерзнут.

Фото: Zakon.kz

А вот такие африканские гиганты, как слоны, напротив, предпочитают не выходить из зимних загонов на улицу. Для них специалисты оборудовали специальные помещения, где они пробудут до весны.

Фото: Zakon.kz

Заметно, что для таких крупных животных они немного тесноваты. Эта проблема на данный момент на стадии решения. В зоопарке планируется строительство комплекса "Африканская саванна", сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. В комплекс переселят около 100 особей, а это 25 видов животных.

Фото: Zakon.kz

Для бегемотов, которые всю свою жизнь предпочитают проводить в воде, созданы особые условия. В помещениях, где они будут зимовать, есть бассейн с теплой водой. Кстати, в таком вольере зимой со своей мамой будет жить и бегемотик Глория, которая родилась в мае этого года.

Для нее это первые алматинские холода, но ветеринары зоопарка говорят, что малышка готова к перемене климата. Ее вес сейчас составляет около130 килограмм. Она не на шаг не отходит от своей матери, еще боится людей и практически не выходит из воды.

Фото: Zakon.kz

В теплые апартаменты переедут и жирафы. Для них построены помещения, которые отвечают всем установленным требования и оптимально подходят для их содержания. К примеру, высота ворот в загоне составляет около 10 метров, а кормушки установлены в соответствии с ростом каждой особи.

Фото: Zakon.kz

Не забыли работники зоопарка и про птиц. Тропические пернатые в ближайшее время будут переведены в помещения, в их рацион добавят дополнительную порцию витаминов. Пеликанов из пруда уберут. Несмотря на то, что водоем не замерзает полностью, эти птицы, любящие стоять в воде, могут вмерзнуть в лед.

Фото: Zakon.kz

Жители мегаполиса могут помочь сотрудникам зоопарка подготовить животных к зиме. Каждому желающему предлагается собрать желуди и обменять их на входной билет. А полученными желудями будут подкармливать животных во время холодов.

"Стоит отметить, что животные нашего парка полностью обеспечены питанием согласно всем нормам. Желуди будут идти как подкормка для животных. Дубовые плоды имеют бактерицидные свойства и хорошо влияют на пищеварение. Больше всего их употребляют маралы, косули, олени и жирафы. Едят они этот плод немного, всего по несколько штук в день", – сообщила Акжами Рахимова, пресс-секретарь Алматинского зоопарка.

Эта акция в Алматинском зоопарке проводится уже девятый год подряд. Собранные плоды необходимо принести к центральному входу парка. Три килограмма желудей можно обменять на один детский билет, а взрослый дадут, если принести уже 7 килограммов.

Сбор заканчивается 7 ноября, в день рождения зоопарка, которому в этом году исполняется 86 лет.