Бесовской праздник? Священник развенчивает мифы о Хэллоуине

Важны не атрибуты праздника, а то, какой смысл в них вкладывают люди, сообщает Zakon.kz.

Октябрь. Витрины городов украшены тыквами, а дети и офисные работники готовятся к страшно веселым вечеринкам в честь самого зловещего и окутанного мифами праздника в году. Чтобы отделить правду от домыслов, мы задали пять распространенных вопросов о Хэллоуине протоиерею Александру Суворову.

Фото: АПН

Миф № 1. Хэллоуин – языческий праздник.



На самом деле этот праздник имеет христианские корни. Поминать усопших перед Днем всех святых начали в раннее средневековье. Есть мнение, что церковь пыталась заменить кельтский фестиваль мертвых Днем поминовения усопших. Празднование Дня усопших было внешне похоже на языческий праздник Самайн, с большими кострами, парадами и костюмами святых, ангелов и демонов, но имело иной смысл.

День поминовения усопших в окончательном виде был установлен аббатом Одило Клюнийским в 998 году. В итоге ночь перед Днем всех Святых (традиционная ночь Самайн в кельтской религии) стала называться Кануном дня всех святых (All Hallows’ Eve), а после – Хэллоуином. Под влиянием Клюнийской реформы этот обычай очень скоро распространился. Католики отправлялись на кладбище, часто с молитвами и песнопениями, приводили в порядок могилы, ставили горящие свечи.

В православной восточной традиции подобием Дня поминовения является Троицкая Родительская суббота, через неделю после которой православные празднуют День всех Святых.

Миф № 2. Хэллоуин – это праздник темных сил.

Исторически это не так. 1 и 2 ноября в Римско-католической церкви празднуется День поминовения святых и усопших, основанный на догмате о чистилище. Суть этого догмата в том, что люди должны помнить тех, кто ушел из жизни, но находится в чистилище и обязан очиститься от грехов. Сократить срок очищения могут добрые дела и молитвы, покаяние живущих и помнящих об усопших.

В силу разных причин в ряде мест традиция поминовения усопших приобрела своеобразные формы. Но все они в оригинальной трактовке представляют не торжество нечисти, а смысл победы над смертью. Умершие не исчезли, у Бога нет мертвых, но имеющие надежду и упование своей жизнью победили смерть. "Смерть, где твое жало! Ад, где твоя победа?" – восклицает апостол Павел (1Кор. 15:55).

Фото: АПН

Миф № 3. Тыква на Хэллоуин и другие атрибуты праздничного действа имеют связь с реальным злом.

Это заблуждение. В этот день было принято смеяться над смертью, показывать ей, что она не страшна, ее время прошло. И в наряды ведьмочек, скелетов и мертвых царевен вкладывался смысл о том, что мы не боимся ада, не боимся смерти. Страшный злодей оказывается лишь простой тыквой, Дух Божий животворит и побеждает. А святые молитвами и добрыми заслугами помогают душам, имеющим упование покинуть чистилище.

Миф № 4. Обычай выпрашивать сладости на Хэллоуин – добрая традиция.

Изначально – да. Во время празднеств в честь Дня усопших (All Souls’ Day) бедным было принято давать угощения – пирожные под названием "soul cakes" (пироги души) в обмен на обещание молиться за умерших родственников. Эта практика поощрялась церковью как один из способов заменить старую языческую традицию оставлять еду и вино для усопших душ. В конечном счете традицию подхватили дети, они ходили по домам и получали угощения или деньги ("going a-souling").

Современный же обычай именуется "trick-or-treating" – "угощай или пожалеешь". В США, например, дети, которым хозяин все-таки не дал угощений, могут сделать ему пакость – например, вымазать дверь сажей.

Фото: АПН

Миф № 5. Праздновать Хэллоуин – это грех.

Изначальный смысл праздника заключался в торжестве святости над злом. Но что сегодня происходит у нас? В ночных клубах ставят театрализованные представления, где во главе угла – не победа над страхом и смертью, а сама смерть и страх. Это интригует, будоражит и восхищает. Только о святых никто не вспоминает. Не вспомнят о них и на следующий день. Их вынесли из темы. В переносном смысле, конечно, но кого-то с утра выносят из клубов и в прямом.

Это символ торжества смерти и греха, смерти, после которой нет победы, нет воскресения. Это совершенно не имеет отношения к традиционному Хэллоуину, а более напоминает старинный кельтский праздник Самайн.

Всякую хорошую традицию можно опошлить или заимствовать не целиком. Колядки без Младенца Христа, Масленица без Великого поста, Пасха без Воскресения становятся бессмысленными и бесплодными, словно пустой красивый фантик без конфеты...

Полина Чихичина, АПН