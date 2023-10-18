Мутят воду: подрядчик в Костанайской области оставил село без дорог и водопровода

С начала года в Костанайской области уже второй раз объявили режим ЧС техногенного характера. Первый был в феврале и ввели его в городе Рудном, чтобы в ускоренном порядке начать ремонт тепловых и водных магистралей.

На днях снова объявили режим ЧС, но уже в Московском сельском округе Костанайского района. Что дает власти введение особого режима, разбирался корреспондент Zakon.kz.



Смета устарела

В обоих случаях режим ЧС стал вынужденной мерой. Иначе в короткие сроки вопросы с проведением ремонтных и строительных работ никак не решить. Как и вопрос с выделением дополнительных средств на осуществление всех работ.

Что касается возведения водопровода в Московском сельском округе, то проект был масштабным, со сроком реализации в несколько лет, и благодаря его вводу в домах у жителей двух сел – Московское и Озерное – появилась бы вода. Проектно-сметную документацию (ПСД) на этот объект разработали еще в 2018 году, где определили виды и объемы работ, их общую стоимость в размере 859 млн тенге. По закону ПСД действует три года, но если по каким-либо причинам взявшийся за строительство подрядчик затягивал срок сдачи, то он мог завершить работы. И такая возможность компании давалась.

По плану водопровод в округе должны были сдать в эксплуатацию еще в 2022 году, но его не запустили. Перенесли сроки на июль 2023 года, но и к этой дате подрядчик не справился. Дело в том, что выиграла тендер компания из ВКО, а в Костанае наняли субподрядную организацию. Сначала работы шли неплохо: за сезон осваивалось по 200-250 млн тенге. Но из 270 млн тенге, предусмотренных на этот год, подрядчик освоил только 18 млн тенге.

Активность сошла на нет

Как рассказали Zakon.kz жители Московского, водопровод в селе ждали уже давно, и хоть проект был рассчитан на несколько лет, люди готовы были ждать. В основном в селе пользовались водой из колодцев, но они стали заиливаться, и иногда зимой жители оставались без воды.

"Сначала работы велись активно, перерыли многие дороги в селе. Прокладывали трубы, устанавливали колодцы. Но после мы стали замечать, что подрядчик не ладит с субподрядчиком, работы стали замедляться, проводиться некачественно. Мы стали обращаться сначала к акиму округа, а потом к нам на сходы приезжали депутаты районного маслихата и представители районного акимата. Был летом и аким области. Обещали вопрос решить", – рассказала жительница села Ольга.

ЧС как экстренная мера

В начале октября в районный акимат поступило еще одно коллективное обращение от селян, и тогда власти решили принять кардинальные меры. Вместе с депутатами районного маслихата, общественностью обсудили возможные варианты решения вопроса и пришли к выводу, что в этом случае поможет только объявление режима ЧС.

"Мы ввели ЧС техногенного характера в Московском сельском округе. Такая мера связана с тем, что были нарушены условия жизнедеятельности села, в котором проживает более 1,5 тыс. человек. Проект был разработан в 2018 году, и ПСД действовала до 2021 года. По ней подрядчик мог завершить работы, но за последние четыре месяца строительство на объекте практически не проводилось. И чтобы сейчас новый подрядчик смог зайти на объект, необходимо было провести корректировку сметы, затем выйти на конкурс. Этот процесс очень долгий и затянулся бы до следующего года. А процедура объявления ЧС позволяет нам быстро определить подрядную организацию и завершить этот проект в 2023 году", – прокомментировал ситуацию на брифинге аким Костанайского района Берик Танжариков.

Сейчас, по словам главы района, уже провели заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, куда, помимо специалистов местных исполнительных органов, включили сотрудников ДЧС, местного сообщества, общественный совет, депутатов районного маслихата и жителей округа. Создана специальная комиссия, которая проводит аудит выполненных объемов и техническое обследование самого водопровода. В течение 10 дней рабочая группа должна завершить все работы, и уже тогда будет ясно, потребуется ли выделение дополнительных средств на завершение объекта.

"Мы не можем на постоянной основе обеспечить село привозной водой в зимнее время, поэтому принято решение закончить все работы на объекте к декабрю этого года. Кроме завершения самого водопровода, необходимо привести в порядок дороги в селе, которые сейчас перекопаны и считаются опасными для сельчан", – добавил Танжариков.

По словам акима, подрядчик остановил работы на объекте из-за арестованных счетов и возникших проблем с финансированием. В сентябре ограничения со счетов сняли, акимат района наблюдал за организацией работ на объекте. Но они так и не возобновились. Сейчас готовится иск о признании компании недобросовестным поставщиком, дело передадут в правоохранительные органы для принятия решения.

Жители села практически еженедельно проводят встречи с чиновниками и просят завершить все работы. Многие уже и не верят, что в их домах в ближайшее время появится вода. Власти успокаивают сельчан и просят еще немного потерпеть.

"Другого пути, как введение ЧС, мы и руководство района не видим. Объект значимый и важный, а подрядчик на контакт не идет, обещает, но ничего не делает. От людей поступило очень много жалоб на отсутствие воды, на перекопанные дороги, недоделанные колодцы. Проект необходимо завершить в этом году, а режим ЧС позволит провести все процедуры быстро", – пояснил Марат Сартов.

По данным Берика Танжарикова, сейчас в районе ведется строительство пяти водопроводов в разных сельских округах, но только с Московским возникли серьезные проблемы. По согласованию со всеми участниками комиссии уже выбрали местного подрядчика, который за свой счет продолжает работы на водопроводе.

А после того, как комиссия оценит качество ранее проведенных работ и объемы, которые нужно завершить, будет принято решение о том, нужно выделение дополнительных средств или нет.