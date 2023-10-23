Клопы атакуют: в Актау за семь лет после травли насекомых погибли 10 человек

Больше половины погибших – дети. Еще свыше 20 человек пострадали и оказались в больницах, надышавшись ядовитыми парами средств для травли насекомых, передает zakon.kz.

В квартире по адресу микрорайон 7, дом 14 готовятся к похоронам. В одной семье погибли сразу двое детей – одному ребенку не было еще и года, второму – чуть больше двух лет. Состояние детей резко ухудшилось к утру.

"Двоих детей начало рвать. Потом стало еще хуже, вызвали "Скорую", но дети уже умерли. Остальных доставили в больницу. Сейчас малышам, которые в больнице, уже получше. Единственный вопрос – почему нельзя было предупредить о том, что будет травля клопов? Зачем травить, закрывать дверь и уходить, никому ничего не сказав. Ведь это не первый случай. Неужели те смерти никого не научили?", - задается вопросом сестра матери погибших детей.

Отметим, что еще двое детей из этого дома были госпитализированы в областную детскую больницу в тяжелом состоянии. Девочка 2015 года - в педиатрическое отделение после того, как было установлено, что ее состояние средней тяжести.

"Мальчик 2017 года рождения был госпитализирован в отделение реанимации. Его состояние было очень тяжелое. Мы ввели им антидот и провели дезинтоксикационную терапию", - рассказал завотделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Мурат Бекбаев.

Сейчас состояние мальчика - стабильное, умеренно тяжелое. В больнице организован консилиум.

Специалисты провели эпидемиологическое расследование в квартире, где травили клопов, и в которой погибли дети. Установлено, что в квартире ниже этажом была проведена обработка неизвестным препаратом, причем неизвестно ни его происхождение, ни даже состав. Женщина разложила по квартире 39 таблеток этого препарата и ушла, закрыв дверь. В результате концентрация аммиака и оксида углерода была превышена в десятки раз.

"Такое сочетание привело к токсическому отравлению людей. В основном страдают дети. Они более уязвимы и чаще всего они находятся ближе к полу. Основная концентрация на уровне 50 сантиметров от пола. Оксид углерода легче, чем воздух в помещении, поэтому не пострадали те квартиры, которые были ниже этажом", - рассказала Асима Жарылгасова, главный эпидемиолог Актау.

Женщина, обработавшая квартиру от клопов, приобрела препарат на стихийном рынке в Алматы, купившись на рекламу "эффективного средства".

"На протяжении многих лет мы постоянно говорим о том, что нельзя самостоятельно применять ядохимикаты, тем более в жилых помещениях. Но наше население любит искать виноватых в лице госорганов. Хотя, на самом деле, это ответственность каждого жителя. Все обработки должны проводить только компании, которые имеют на это разрешительные документы, лицензию. Не могут мои 3 специалиста контролировать 275 тысяч человек, проживающих в городе Актау. Нужно понимать, что, если проводишь обработку, то это угроза прежде всего себе и всем тем, кто живет рядом", - отметила Асима Жарылгасова.

В полиции рассказали, что у женщины, которая обработала квартиру, двое несовершеннолетних детей.

Статьей 304 ч.3 (нарушение санитарных правил, повлекшее смерть двух и более человек) предусматривается наказание на срок от 5 до 10 лет лишения свободы. После заключения экспертизы будет принято процессуальное решение.

Первая трагедия из-за травли клопов произошла в Актау еще в 2016 году, когда в одной семье погибли брат и сестра 4 и 6 лет. Тогда соседка, из-за которой погибли дети, изобрела свой "рецепт" травли насекомых – она смешала уксус и хлорку.

В 2019 году в одном из районов Мангистауской области скончались женщина и 2-летний ребенок. Правда, обрабатывали жилье жильцы не самостоятельно. Это делал дезинсектор - препаратом "Квикфос". Причем, как выяснилось, его используют не для уничтожения клопов, а для травли насекомых - вредителей зерна. При распылении выделяется бесцветный ядовитый газ – фосфин и аммиак. Дезинсектора тогда приговорили к 5 годам лишения свободы. В 2020 году только за одну неделю в больницу с отравлением попали 8 человек.

В 2021 году в Актау не смогли спасти мать и 10-месячного ребенка. Тогда соседка потравила насекомых также "Квикфосом", который купила в свободной продаже на рынке, хотя он относится к первому классу опасности. В итоге ее приговорили к 6 годам лишения свободы. Аналогичные трагедии случались и в других регионах Казахстана.

В Мангистау травлей клопов занимаются больше ста компаний, но всего 8 из них зарегистрированы и имеют собственные склады с ядохимикатами. Актаусцы уже требовали от властей навести порядок в сфере дезинсекции и передать ее государству, однако закон не позволяет вмешиваться в бизнес.

Корреспондент Zakon.kz выяснил, что цены на обработку квартиры в областном центре начинаются от 20 тысяч тенге, в зависимости от площади. Но не все могут заплатить такую сумму, поэтому многие решаются на "самодеятельность" и покупают на рынке то, что, по словам продавцов, сразу и навсегда убьет нежелательных насекомых.

Многие жители травят клопов втихаря, причем ночью, покидая при этом квартиру. Хотя еще несколько лет назад акимат разработал правила, согласно которым жильцы обязаны поставить в известность соседей и КСК.

"За несколько последних лет только один раз к нам обратились жители. Они развесили объявления по всему дому и предупредили КСК. Больше обращений не было, хотя травят постоянно, не задумываясь о последствиях", - сказала Татьяна Вежновец, председатель одного из КСК города Актау.

После произошедшей трагедии в полиции сообщили, что будут проведены проверки по рынкам города на предмет продажи опасных химреагентов.