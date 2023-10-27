Чипирование кошек и собак: что нужно знать о процедуре

С 1 ноября стартует программа по бесплатному чипированию и регистрации домашних животных. Как подготовить животное к процедуре и что она из себя представляет – в материале Zakon.kz.

Редакция обзвонила ветклиники, которые зарекомендовали себя для участия в программе бесплатного чипирования кошек и собак, чтобы узнать больше о процедуре. По словам врачей, они едва успевают отвечать на телефонные звонки владельцев животных. При этом во многие клиники чипы еще не завезли, и пока специалисты консультируют хозяев питомцев о процедуре, отмечая ажиотаж, – уже наблюдается большое количество желающих воспользоваться данной процедурой бесплатно.

Известно, что акция запускается с начала ноября и продлится до 20 декабря 2023 года.

Что такое чипирование

Чипирование, или, правильнее сказать, микрочипирование – процедура ввода чипа размером с рисовое зерно под кожу любимца в виде инъекции между лопатками.

Согласно новому закону, владельцы собак и кошек должны будут зарегистрировать своих питомцев в Едином национальном реестре в обязательном порядке. Остальных животных, входящих в перечень, – по желанию. Перечень исчерпывающий, и помимо собак и кошек, в него входят морская свинка, шиншилла, хорек, декоративная крыса, черепаха, хомяк и карликовая свинья. Даже обезьяны тех видов, которые не запрещены к содержанию.

Основная цель чипирования животных – улучшение их безопасности и защита любимца от потери или кражи. Также нововведение позволяет более быстро и точно идентифицировать животное, если оно попадет в беду или будет нуждаться в медицинской помощи. Кроме того, чипирование может помочь бороться с незаконным оборотом животных и способствовать более ответственному отношению к домашним животным со стороны их владельцев.

Как проходит процедура?

Манипуляция по введению чипа занимает несколько секунд и практически безболезненная для питомцев. Никакой операции или анестезии не требуется – микрочип может быть имплантирован во время обычного посещения ветеринарного кабинета. Далее специалист заносит всю информацию о питомце и его владельце в единую базу (адрес, имя владельца и контактные данные).

Требования к чипированию

По словам ветеринаров, перед чипированием животное должно хорошо себя чувствовать, быть клинически здоровым.

"Никакой особой подготовки не требуется. Вы привозите животное с хорошим самочувствием, мы делаем пункцию (прокол, чтобы подкожно ввести чип) и делаем процедуру чипирования. Чипирование проводится в возрасте от 6 месяцев. Прокол, который размером чуть больше прокола от иглы, после чипирования обрабатывается, никаких последствий, нежелательных для животного, не должно быть. После процедуры купать животное можно через три дня, по кормлению ограничений нет. Размер животного неважен, чипы для всех одинаковы, стандартны. В чипе только информация о владельце и его питомце". Ветеринарный врач Ольга Добришкина

Перед поездкой к ветеринару для процедуры чипирования с собой нужно взять: паспорт животного и удостоверение личности владельца. Если ветеринарный паспорт животного отсутствует, то он оформляется в ветеринарной клинике за счет владельца.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также необходимо иметь при себе мобильный телефон. Так как после того, как ветеринарные специалисты установят микрочип животному, введут данные животного и его владельца в Единую базу учета домашних животных TANBA, на мобильный номер владельца животного поступит sms-сообщение с номера 1414 (e-gov) с шестизначным кодом подтверждения kezekte.kz, который нужно сообщить ветеринарному специалисту в течение 30 секунд для подтверждения принадлежности животного.

Процедура чипирования и регистрации в Единой базе учета TANBA для жителей Алматы проводится бесплатно в ветеринарных клиниках, со списком которых можно ознакомиться здесь.

Как ухаживать за животными после постановки чипа?

Обычно ветеринары рекомендуют не хватать животное за холку, не гладить, не тереть место идентифицирования, чтобы чип не мигрировал в другую область, где его будет сложно найти.

"В течение трех дней советуем наблюдать за местом постановки чипа для того, чтобы не было покраснений, припухлостей. В 99% случаев владельцы не замечают у своих любимцев никаких последствий", – отметила ветеринарный врач.

Есть ли противопоказания?

Противопоказаний для чипирования, в принципе, нет. Но если владелец против вживления инородного тела любимцу, имеется альтернатива чипу – подвеска с кличкой питомца на ошейнике, с фамилией и контактными данными владельца. Но нужно понимать, что чип не теряется, и ваша информация не будет уходить к чужим лицам, в отличие от ошейника.

"Противопоказаний к чипу нет. Это маленькое электронное устройство, никаких аллергических реакций не несет. Конечно, как вариант, средством регистрации может быть ошейник с биркой, клеймо-татуировка, которое, по наблюдениям, со временем стирается и становится нечитабельным". Ольга Добришкина

Также поставить на учет животное можно с помощью браслетов либо шлейки, электронной метки, бирки по центру уха домашнего животного, не задев при этом вены.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Важно помнить, что микрочип – всего лишь способ идентификации животного, добавила специалист. Никаких GPS датчиков в чипах нет, отследить потерянное животное по карте невозможно. Чип необходим, чтобы внести информацию в базу и найти владельца.

При этом, отметила специалист, в международных перевозках требуется справка о чипировании – это тот стандарт, без которого невозможно выехать в другие страны. Поэтому чип позволит хозяину не только найти питомца в случае пропажи, но и беспрепятственно вывезти его за границу – данные о животном можно будет считать с чипа не только внутри Казахстана, но и при вывозе питомца за рубеж.

О чем еще нужно знать

Фото: pexels

Срок службы микрочипа – более 20 лет. Если произошла смена адреса проживания или контактных данных хозяев, информацию нужно менять и в чипах ваших питомцев. Необходимо приехать в клинику и поменять в базе данных информацию на основании подтверждающих документов.

В чем еще преимущества чипирования: на микросхеме может быть указан не только ваш адрес и контактные данные, но и ключевая информация о коте или собаке: его заболеваниях, жизненно важных лекарствах и прочих особенностях животного.

Существуют недостатки чипирования, которые происходят, конечно, крайне редко. Микрочипы могут иногда перемещаться под кожей, поэтому ветеринары часто делают полное сканирование плеча во всю длину и ширину. Следует учитывать это во время сканирования.

Если животное ранее уже получило чип

В случае, если животное было чипировано ранее, нужно обратиться в ветеринарную клинику или в государственный ветсервис, чтобы его внесли в базу. Повторно чипировать животное не нужно.

Также, если собака или кошка имеют клеймо или бирку, по закону ему необязательно ставить чип. Однако международная практика такова, что везде используются чипы как наиболее точные и безопасные средства учета.

Если же владельцы решили не чипировать своего любимца, то в любом случае нужно внести животное в базу и получить на него ИНЖ – индивидуальный номер животного. Это можно сделать в государственном ветсервисе или в ветеринарной клинике, зарегистрированной в Единой системе учета.

Какое последует наказание, если не чипировать животное

При несоблюдении законодательства, а именно при отказе от регистрации животного в единой базе или его избегании, в соответствии с пп. 2) пункта 1 статьи 407-2 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрены штрафы: 10 МРП (34,5 тысячи тенге) – для физических и 30 МРП (103,5 тысячи тенге) – для юридических лиц.

Чипирование в мире

Во всем мире животных чипируют уже более 20 лет, в Европе создана единая база.

Своему широкому распространению во многих зарубежных странах электронная идентификация животных обязана в том числе существованию нормативно-правовой базы, включающей обязательную процедуру регистрации животного. Так, для домашних животных, а также лошадей, такие законы существуют в Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Ирландии, Израиле, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швейцарии, Австралии, Гонконге, Малайзии и других странах. Во многих случаях формулировка законов допускает применение татуировки как альтернативного способа идентификации.

Помимо местных, были также приняты международные законы, регулирующие перемещение животных между странами.

Согласно Регламенту Европейского Парламента №998/2003, вступившему в силу 3 июля 2004 года, домашние животные (собаки, кошки, хорьки), пересекающие границы ЕС, должны быть идентифицированы микрочипом или отчетливым клеймом. При этом переходный период для клейма составит 8 лет, по истечении которых единственным идентификатором станет микрочип. То есть в страны ЕС и многие другие невозможно выехать с животным без идентификации чипом.



В настоящее время во многих зарубежных странах: Евросоюз, США, Израиль, Беларусь, Австралия, Гонконг, ОАЭ и многие другие, с июля 2012 года чипирование животных является единственным методом идентификации, утвержденным законодательно.

В Казахстане только сейчас вводят эту обязательную норму, чтобы обезопасить братьев наших меньших и приучить людей нести ответственность за своих питомцев. Кроме того, это одна из мер, направленных на решение проблемы бродячих животных. Зачастую кошки и собаки оказываются на улице потому, что они надоели своим хозяевам: при наличии чипа появляется возможность найти хозяина потерявшегося или выброшенного животного. И если выяснится, что владелец намеренно отказался от своего питомца, его можно будет привлечь к ответственности.

