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Бесплатное чипирование домашних животных в Алматы: опубликованы адреса ветклиник

Бесплатное чипирование домашних животных в Алматы: опубликованы адреса ветклиник, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 16:13 Фото: Zakon.kz
В Алматы стартует программа бесплатного чипирования домашних животных. Об этом 30 мая 2024 года заявили в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Согласно Закону РК "Об ответственном обращении с животными", программа по бесплатному чипированию домашних животных (собак и кошек) стартует в Алматы с 1 июня. Она будет доступна до конца текущего года. Планируется чипировать 15 тыс. домашних животных.

В акимате уточнили, что данная услуга доступна для всех жителей южной столицы. Процедуру можно провести в следующих ветеринарных клиниках:

  1. Ветеринарная клиника Allvet (Ауэзовский район): ул. Толе би, д. 279 Б, тел. 8 (747) 438-38-87, запись ведется по WhatsАpp.
  2. Ветеринарная клиника Mastino (Медеуский район): ул. Есенберлина, д. 217, тел. 8 (700) 327-44-89, запись ведется по WhatsApp.
  3. Ветеринарная клиника Taugul Vet Boutique (Ауэзовский район): мкр. Таугуль, д. 21, тел.: 8 (707) 541-30-38, 8 (702) 945-71-44, запись ведется по WhatsApp.
  4. Ветеринарная клиника "Хвостики" (Наурызбайский район): мкр. Тастыбулак, ул. Жандосова, д. 54, тел.: 8 (708) 983-43-13, 8 (727) 385-08-35.
  5. Ветеринарная клиника "Айболит" (Бостандыкский район): КазНАУ, пр. Абая, д. 26, тел. 8 (708) 972-02-07.
  6. Ветеринарная клиника Dog Premium (Турксибский район): ул. Зимняя, д. 1А, тел. 8 (707) 277-56-19.
  7. Ветеринарная клиника Dog Premium (Жетысуский район): ул. Грибоедова, д. 105, тел. 8 (707) 339-33-28.
  8. Ветеринарная клиника Banzai (Наурызбайский район): ул. Сейдимбека, д. 26а, тел. 8 (707) 327-01-01.
  9. Ветеринарная клиника "Ветстанция" (Турксибский район): пр. Сейфуллина, д. 49, тел. 8 (701) 757-77-27.

"Дополнительно ветеринарными специалистами будет проводиться подворовой обход для чипирования собак и кошек", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 16:13

10 мая стало известно, что в Алматы стартовала бесплатная стерилизация и кастрация животных. Она продлится до конца 2024 года.

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