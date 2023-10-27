Что не дает казахстанским ученым озеленить города и сделать воздух чище

Города и села активно продолжают озеленять. Однако мощностей городских питомников попросту не хватает, чтобы покрыть спрос. Поэтому закупаться приходится в регионах, а иногда даже за рубежом. Корреспондент Zakon.kz посетил питомник и ознакомился с технологией выращивания местных саженцев.

Как признаются специалисты, исполнить амбициозное поручение Послания президента страны – за пять лет высадить два миллиарда деревьев в лесах и 15 миллионов в населенных пунктах – оказалось непростой задачей. Но работа в данном направлении ведется без передышки. Чтобы ознакомиться с процессом выращивания саженцев, мы посетили Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева.

Фото: Zakon.kz

На территории института имеется небольшая теплица и питомник. Здесь работают всего четыре научных сотрудника. Заведующий отделом Нуржан Мухамадиев отмечает, что кадры – злободневная проблема.

"Ощущается катастрофическая нехватка профессиональных кадров в сельском хозяйстве. К нам неохотно идут работать из-за мизерных зарплат, маленького финансирования, да и проектов очень мало. Так что удержать работников в этой сфере, в частности, молодежь, становится невозможным. Трудятся только энтузиасты, которым не жалко своего времени и сил. А направление-то важное, город нуждается в озеленении. Учитывая, что наш зеленый фонд устарел и требует немедленного обновления". Заведующий отделом Нуржан Мухамадиев

Фото: Zakon.kz

Ежегодно здесь выращивается около 2000 саженцев тополя и туранги. Это небольшая производственная мощность, потому что институт больше акцентирует внимание на научные исследования, нежели на коммерцию.

"В теплице испытываются различные симуляторы, биоудобрения, методы укоренения. Сейчас растения находятся в покое, чтобы почувствовали осень. С декабря снова начнем будить. Все лето они были на вегетации, в фазе активного роста". Заведующий отделом Нуржан Мухамадиев

Фото: Zakon.kz

Туранговый тополь – краснокнижное растение. Это дерево – символ казахов. В основном оно растет на засоленных местах в Алматинской, Кызылординской областях и на западе страны.

"В стране много не лесопригодной почвы. А туранга разнолистная, как первопроходец. Она растет именно на таких сложных землях, после нее начинает появляться трава. Потому что она восстанавливает плодородие. Ею заинтересованы нефтяные компании, потому что они должны восполнять зеленые леса взамен того, что выбрасывают вредные вещества в окружающую среду. В целом, тополь – рекордсмен по выделению кислорода и поглощению СО2. К примеру, один тополь заменяет по четыре елки, липы и сосны. Эти деревья необходимы для Алматы, все потому, что город находится в котловане, и поступающий с гор чистый воздух не всегда доносится. Также мы разводим европейские гибриды, казахстанский и китайский тополя. Далее уводим на открытый питомник". Заведующий отделом Нуржан Мухамадиев

Фото: Zakon.kz

В городе идет большой спрос на озеленение. Однако, по словам представителя института, имеющиеся в Алматы и Алматинской области питомники не обеспечивают полностью посадочным материалом.

"Объемы большие, идет нехватка. Много деревьев вырубается, а согласно правилам, если вырубили одно, то взамен нужно посадить 10. Подрядчики, взявшиеся за эту работу, вынуждены ехать в другие регионы, а иногда даже за рубеж, есть саженцы из Узбекистана и Кыргызстана. В каждой местности существуют свои породы, которые в последующем трудно адаптируются в новых условиях. Как-то с востока привезли березы в Алматинскую область, они очень поздно просыпались, потому что в краю, где они росли, весна поздно приходит. Но со временем они привыкли к этому климату". Заведующий отделом Нуржан Мухамадиев

Фото: Zakon.kz

Актуальной остается и борьба с вредителями. Бич для теплицы – паутинный клещ и трипсы. А если рассматривать весь мегаполис, то атакуют зеленые насаждения шести видов инвазивных вредителей. К примеру, проблема с минирующими пилильщиками на дубах началась с 2016 года. Вредители были завезены из Кыргызстана и борьба с ними пока безуспешна.

"Если в городе более 30 аборигенных видов, шесть видов завезенные – это мраморный клоп, вязовый пилильщик-зигзаг, пяденица, каштановая минирующая моль, дубовый пилильщик. От них в этом году пострадали даже самые крепкие породы, в том числе дуб, карагач, сосна и яблоня Сиверса. Деревья подвергаются нашествию вредителей еще в стадии формирования почек. Там они откладывают яйца и примерно через месяц из них выходят личинки. Именно они поедают мякоть листьев, оставляя лишь полупрозрачную пленку. В Европе идет большое нашествие изумрудной златки на ясень. Есть также кипарисовая радужная златка – это стволовой вредитель, который поражает кору дерева буквально за короткий срок, превращая его в сухостой". Заведующий отделом Нуржан Мухамадиев

Фото: Zakon.kz

Поэтому теплицу и питомник постоянно обрабатывают. Саженцы подкармливают специальными антистрессовыми препаратами.

"Линейка биологических препаратов расширяется. Также апробируем быстрорастущие саженцы павлониум. Около 30% растений отпадают. Но и бывают случаи, когда они погибают из-за человеческого фактора: сотрудник пришел в плохом настроении, не замочил черенок в воде или поленился полить. А растения, как люди, чувствуют все". Заведующий отделом Нуржан Мухамадиев

Фото: Zakon.kz

Научный сотрудник института Елшат Даулеткелди добавляет, что работа не из простых, хотя, казалось бы, ничего сложного.

"Деревья, как дети, требуют круглосуточного ухода за собой. Сначала готовим черенок, их можно получить, когда дерево спит, а это зимой либо ранней весной. Придаем форму, замачиваем в воду, стимуляторы даем. Далее садим в горшочек. Примерно через пять месяцев он достигает 40 сантиметров. Тогда его можно выносить в питомник. Поливаем в зависимости от погоды и температуры. Зимой два раза в неделю по 20 минут капельным орошением, а летом один раз поливаем. Работа утомительная, много мелких дел, которые незаметны глазу". Научный сотрудник института Елшат Даулеткелди

Фото: Zakon.kz

По его словам, метод черенкования экономит время – так деревья растут быстрее.

"Турангу разводят микроклональным методом, но мы попробовали черенковать и получилось. Так быстрее получить корни и саженцы. Это очень выгодно, потому что на первый способ размножения уходит около двух лет, чтобы получить посадочный материал. И сейчас зарубежные страны проявляют интерес, чтобы совместно работать в этом направлении". Научный сотрудник института Елшат Даулеткелди

Фото: Zakon.kz

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К ученым за консультацией обращаются из разных уголков страны. Они рассматривают проблемные вопросы, проводят исследования и дают заключение.

В конце беседы специалист отметил: чтобы максимально быстро озеленить города, нужны не только большие финансовые затраты, но и активное участие населения страны. Эксперт уверен, что если предприниматели пойдут навстречу ученым и выделят свои земли для питомников и теплиц, то процесс в разы ускорится. Высаживать деревьев станут больше, а значит, и они быстрее заменят аварийные и старые зеленые насаждения.